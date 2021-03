Isak Klasson: Svårt beskriva reggae utan att i någon mån exotifiera den

Till att börja med känns det nödvändigt att poängtera att min text handlade om hur regissören Steve McQueen använder reggaemusiken från sent 1960-tal till tidigt 1980-tal i filmserien ”Small Axe”, och hur han gör det på ett sätt som belyser genrens politiska betydelse. En betydelse jag hävdar att många (i Sverige) verkar ha glömt bort eller missat.

Marimba Roney anklagar mig för att exotifiera en av dansscenerna i filmen Lovers Rock och jämför med hur dans- och konsertscener i andra genrer inte beskrivs på liknande sätt. Jag håller med Roney om att intensiva musikupplevelser oavsett genre kan beskrivas som uttryck för motstånd, frihet och gemenskap, men ”Kunta Kinte Dub”- scenen har en grundläggande skillnad vad gäller förutsättningar – nämligen att hoten från världen utanför dansgolvet är påtaglig. Politiska hot, i form av exempelvis polis och hotfulla gäng, som McQueen balanserar filmen kring, och som inte omger en vanlig rockkonsert på Debaser, till exempel.

Jag tror för övrigt att det är oerhört svårt att utifrån beskriva reggaemusiken utan att i någon mån exotifiera den. Något som även gällde Londons västindiska reggaemusiker, som på 1970-talet hävdade att det bara gick att göra äkta reggae på Jamaica på grund av ”the herbs, the heat and the sun”, liksom den grekiska regissören Ted Bafaloukos, som skildrade kulturen i den hyllade filmen ”Rockers”(1978), och som själv beskrev sina vänner från Kingstons reggaescen så här:

”…människor utan något att förlora, som skakar av sig elände och problem och går upp i en värld de skapat själva, där deras vilja och fantasi hittat utrymme att växa och ger dem välförtjänt tillfredsställelse”.

Min koppling mellan rastafari och Black Lives Matter är bred, det håller jag med om, och jag förstår naturligtvis att det rör sig om vitt skilda fenomen och rörelser – även om den ideologiska grundfrågan inte är väsensskild. Kanske därför inte så konstigt att McQueen själv tar upp Black Lives Matter i sammanhanget.

Jag vill förtydliga att jag med synen på reggae som ”plojig och nedrökt” avsåg en bredare svensk kontext, såsom till exempel media- och kulturkretsar, andra musikkretsar eller politiska och juridiska sammanhang. Roney nämner ju själv narkotikatillslagen mot reggaefestivalerna, en aktivitet jag skulle sortera som en syn på genren som nedrökt snarare än farlig och subversiv. Och att jamaicansk musik än i dag är högst aktuell, inflytelserik och rymmer mer än samhällsmedvetenhet är inte en motsättning till mitt (javisst, generaliserande) påstående.

Jag är inte ute efter att vinna någon ”debatt”, polarisering skapar mer splittring än förståelse. Jag respekterar Roney och hennes gedigna kunskap men vill ändå hälsa att det är många som hört av sig som tyvärr delar bilden av att det skrattats åt reggae.

