Israel Nash har samlat ihop idéerna på nya skivan

Americana Israel Nash "Topaz" (Loose Records)

Faran med hopplösa nostalgiker som Israel Nash är att de lätt går vilse och att det egna uttrycket riskerar att bli lika gränslöst som rockhistorien.

Så här tio år efter det modesta genombrottet kan man konstatera att Neil Young, eller kanske ännu hellre Crosby, Stills, Nash and Young, varit ett slags konstant referens men att han ofta också vinglat runt bland Allman Brothers, Byrds, Dan Penn, Jim Ford och mer postmoderna americanaband som Midlake, Band of Horses och My Morning Jacket.

Det behöver inte vara fel, men ibland har det känts som att han själv drunknat i rockhistoriens larm.

Men nya ”Topaz” känns faktiskt en aning mer rimlig. Som om han samlat ihop idéerna lite i och inte bara följt impulserna varthän de än tagit honom. Det är en fin skiva med bra låtskriveri, fina tempon och snygga flödiga arrangemang med många pålägg, dränkta i Texas-sol och väldigt mycket reverb. Ett riktigt album med början, mitten och slut.

Mest får skivan mig att tänka på alla gånger jag mer eller mindre frivilligt sett honom under de där åren när han harvade på svenska småvägar och spelade i Östersund, Gävle och Falkenberg, eller på trånga småställen i Stockholm. Och vilken lyx det ändå var, fast jag inte förstod det då.

Bästa spår: ”Closer”

