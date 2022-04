Isvindarna sveper in i Zara Kjellners nya och blodiga roman

Roman Zara Kjellner ”En ny gud” Nirstedt/litteratur, 274 sidor Visa mer

Efter debuten ”Manhattan” 2019 kommer nu författaren och Expressenskribenten Zara Kjellner med en rysare i godsmiljö, ”En ny gud”. Godset – det gudomliga – ger i överflöd, men kräver i gengäld lydnad och underkastelse. Jagberättaren Leila rubbar på ordningen.

Hon är flickvän till Ludvig, en av de två söner som är arvtagare, och hon kommer in med en kall och registrerande blick. Förutom av Ludvigs bror Carl, som ägnar nätterna åt att skjuta ihjäl figurer i tv-spel och på fula sätt utöva maktkampen med Leila, blir hon väl mottagen. De vill att hon ska känna sig hemma, trivas, bli del av familjen.

Från första sidan sveper isvindar in i denna berättelse. Den inleds med en bataljmåning från 30-åriga kriget och en vällustig, drömlik, omnipotent inlevelse i en blodig scen från slagfältet.

Arvegodset, gården och skogarna, kommer från Agathe. Samtidigt som modern sjunker djupare ner i sitt alkoholberoende får maken, som genomgående kallas ”Fadern”, ta hand om byggnaderna, markerna, jakten, festerna. Han är, vad jag kan se, den ende duglige, rättrådige, vänligt sinnade personen i denna roman och hans mission är att sörja för godsets framtid.

”En ny gud” av Zara Kjellner.

Ludvig är snäll men alltför svag. Han längtar tillbaka till Handelshögskolan. Carl är ondskefull och socialt monstruös. Modern, halvt slocknad, låter sig tas om hand av hushållerskan Dolores.

Leila, eller ”Morena” (”Brunetten”) som Dolores kallar henne, är gjord av ett annat och hårdare virke än de mer dekadenta arvtagarna. Hon är medelklass, handelsstudent, mörk och spansktalande – som Dolores. Samtidigt är det något skumt med henne. Hon dras i kapitlet ”Blod och jord” till målningarna som hänger i de inre salongerna, går fram och ”smeker försiktigt en släktings näsa”, går vidare till gobelängerna som skildrar en slottsjakt, hästarna, hundarna med öppna käftar, hararna. Det händer något med henne när blodet och jorden kallar: ”Min tunga böljar i munnen, den rör sig fram och tillbaka.”

Utstuderat försöker Leila ta sig in i familjens centrum, även kroppsligt: ”jag gräver mig in i Agathe, in i mig själv. Jag drömmer om att ta mig in i henne, öppna upp henne.” Dolores som hanterar och tillreder det blodiga köttet liknas vid ett djur och den skruvade berättelsen drar i väg mot ett håll där läsaren börjar tänka på vampyrer och fantasy.

Zara Kjellner debuterade 2019 med romanen ”Manhattan”. Foto: Jenny Källman

I denna miljö med fokus på jord, jakt och byte tar författaren den blodiga jakten ett steg vidare. Det stannar inte vid männen i jaktlaget, deras vapen och djuren i skogen. Flickvännen får blodvittring på närmare håll och blir skoningslös.

Zara Kjellner bygger omsorgsfullt för att inte säga omständligt upp interiörer och stämningar. Detaljer som tecknar bilder av godsets tillstånd omhändertaget av den gode fadern, sviket av den svaga modern och av sönerna som inte har kapacitet att föra det in i framtiden. Leila blir en kraft att räkna med – men knappast på det sätt de kunde hoppas.

Obönhörligt drivs den här romanen mot ett slut som lär att man gör klokt i att vara rädd för vissa människor. Författaren Zara Kjellners smak för grymhet är också en kraft att räkna med.

Läs fler texter av Maria Schottenius och fler recensioner av aktuella böcker i DN Kultur.