Italienska Raffaella Carrà är död – blev 78 år

– Raffaella har lämnat oss. Hon är på en bättre plats där hennes mänsklighet, hennes omistliga skratt och hennes extraordinära talang kommer att skina för all framtid, sade hennes långvariga partner Sergio Japino i ett uttalande på måndagen som citeras i flera lokala medier.

Raffaella Carrà föddes i Bologna 1943 och började sin långa underhållningskarriär redan som nioåring, skriver Corriere della Sera. Genom åren har hon sjungit, dansat, skådespelat och programlett sig in i den italienska folksjälen.

– Jag är djupt tagen av Raffaella Carrás bortgång, en artist som älskats och uppskattats av flera generationers tv-tittare, både i Italien och utomlands, säger Italiens president Sergio Mattarella i ett uttalande enligt det italienska public service-bolaget Rai.

Bild 1 av 2 2016 satt hon i juryn för italienska tv-versionen av ”The voice”. Foto: Italy Photo Press Bild 2 av 2 Raffaella Carrà 1977. Foto: Arthur Grimm/TT Bildspel

Raffaella Carrà spelade i en mängd italienska filmer under 1950- och 60-talet. I mitten av 60-talet flyttade hon en period till USA och spelade mot Frank Sinatra i ”Von Ryans express”. Redan före flytten hade hon regelbundet sjungit och dansat i italienska tv-shower, något hon fortsatte med efter återkomsten till hemlandet.

1970 släppte hon sitt första album ”Raffaella” som året därpå följdes upp av albumet ”Raffaella Carrà”, med hiten ”Tuca tuca”. I slutet av 70-talet fick hon stora internationella framgångar med bland annat ”Do it, do it again”, den engelska versionen av ”A far l'amore comincia tu”, som tog sig in på singellistan i Storbritannien. En sång som också fick förnyad popularitet när den, i en rejält ommixad version, ackompanjerade en lång partyscen i Oscarsvinnande filmen ”Den stora skönheten”.

Raffaella Carrà avled i Rom den 5 juli efter en tids sjukdom. Hon blev 78 år gammal.