Ìxtahuele vårdar Eden Ahbez musikaliska universum ömt

Mytbildningen kring Eden Ahbez är minst lika fascinerande som hans musik. Han var urhippien som sov under den berömda Hollywoodskylten och skrev ”Nature boy” som blev en världshit med Nat King Cole.

Soloskivan ”Eden’s island” fick aldrig någon uppföljare, men 2009 hittade den amerikanske surfkulturkonnässören Brian Chidester en bunt noter och vände sig till Ìxtahuele. Göteborgsbandet har mutat in ett eget hörn i exoticagenren – salongsmusikens turistkryssning bland karibiska klanger som med tiden blivit subkultur.

På albumet ”Dharmaland” har de nu arrangerat och spelat in Ahbezs tidigare outgivna musik från 1961–63. Soundet svävar fritt i gränslandet mellan exotica, psykedelisk pop och lättvispad jazz. Det låter drömskt och flytande med porlande vatten och kitschiga djungelljud. Stämsången i ”The king and queen of waters” för tankarna till Beach Boys, medan vokalisten Joe Romersa väcker Leonard Cohen-känslan i ”Fire of the soul”.

Stämningen är loj och lätt beslöjad när beatnikpoesi möter bambuflöjter och melodiskt slagverk i en mjukt orkestrerad svit med melankoliska drag av bland annat judisk folkmusik. Ìxtahuele med gäster vårdar materialet ömt och ger en inblick i Ahbezs lika naturnära som musikaliskt raffinerade universum.

Bästa spår: ”Fire of the soul”

