JA Baker får läsaren att ana fåglarnas väsen

I mitt kök bor ett par extremt ohippa husdjur, nämligen två undulater. Jag bör väl genast meddela att de har en jättestor voljär, ett kitschigt tivoli av leksaker och material för problemlösning, krukväxter på vintern och en djungel av löv och grenar på sommaren, och att de flyger fritt i lägenheten flera timmar om dagen. Sådär, nu kan alla djurvänner slappna av och avblåsa aggressionsutbrotten i kommentarsfältet.

Hur som helst tycks sällskapsfåglar vara ute. Nuförtiden står de inte ens på önskelistan hos förskolebarn. Engagemanget hos oss som framhärdar i att följa den dippande trendkurvan för burfåglar ska dock inte förväxlas med drivkraften hos fågelskådare. Vi ser nämligen fåglarnas individuella personligheter i stället för att iaktta de stora, objektiva svepen. Att djur inom samma art har olika personligheter, något som djurägare vetat i alla tider, är numera även vetenskapligt belagt. Likaså att de har ett komplext känsloliv, eller emotioner som det kallas, alltså känslor som går att avläsa i beteende.

Hos mina fåglar kan jag till exempel se skillnad mellan trygghet och oro, eftersom det visar sig i deras minst sagt föränderliga kroppsform. Också förmågan till turtagning är belagd hos vissa djurarter, och jag kan svära på att mina undulater har den, alltså att vi kan föra ett ”samtal” där fågeln noga lyssnar till och väntar in mina repliker och tvärtom.

”Pilgrimsfalken” publicerades 1967 och är JA Bakers mest kända verk.

Papegojfåglar är dessutom nästan intelligentast i fågelvärlden. Bara kråkorna rankas högre. Hur det är med rovfåglar vet jag inte, men de är knappast korkade. I alla fall inte att döma av JA Bakers bok ”Pilgrimsfalken”, klassikern från 1967 som precis har kommit ut i en fullkomligt magisk nyöversättning av Andreas Vesterlund. Den är naturligtvis läsvärd för fågelskådare på grund av sina initierade ornitologiska beskrivningar, men kan också tilltala burfågelnördar eftersom Baker inte bara har artkunskap utan också blick för det säreget individuella. Alla poeter borde förresten också läsa den, eftersom språket är så överjordiskt vackert.

Under en vinter vandrar JA Baker omkring i sina hemtrakter på landsbygden fem mil utanför London, och allt tyder på att pilgrimsfalken han följer – arten häckar längre norrut men övervintrar ibland i England – hör till fågelvärldens intelligentia.

Men författaren intresserar sig också för mindre smarta fåglar. Såhär låter det till exempel när han kommenterar hägerns debila uppenbarelse: ”I två timmar stod en häger i randen av åkern invid häcken, vänd mot de stubbiga fårorna. Han var hukad, hopsjunken och slokande på sina långa styltben. Han låtsades vara död. Näbben rörde sig bara en gång. Han väntade på att mössen skulle komma fram och bli dödade. Inga kom.”

När Baker iakttar pilgrimsfalken däremot, som på den tiden var på väg att dö ut, då är det som om han följer spåren efter en onåbar gudom. Eller snarare, som om han söker en svårfångad existentiell ömsesidighet.

Läsaren kan känna att luften består av vågor lika fysiska för fåglarna som vatten är för oss.

Vissa aspekter av att vara levande är gemensamma för människa och fågel, oavsett vilket tolkningsfilter eller sinnesorgan man har: glädje och rädsla, kanske också känslan för skönhet och frihet. Dessutom ska vi ju möta döden allihop. Bakers text genomsyras av melankolisk dödslängtan, en depressiv fascination över förgängligheten, men också förtvivlan över de nya bekämpningsmedlens förödande effekter på fågellivet. Sida upp och sida ner återges fåglarnas och smådjurens dödsscener, osentimentalt men med suggestiv skärpa. Som här, när en kungsfiskare går under av kyla: ” Den halvt om halvt dök och föll, och näbben träffade isen med en ljudlig knäpp likt ett ben som bryts. Den kunde se en fisk under isen, men visste inte vad is var för något. /…/ Nu dör den sakta i snöns förblindande vithet. Snart kommer den att begravas i den is som den inte kan genomborra, förvandlad till fruset ljus nedanför hålan där den föddes.”

Texten är ett märkligt tolkningsarbete där Baker, med en gestaltning så sinnlig att den liknar synestesi, översätter fågelns värld och språk så att människan kan ana dess väsen. Han lyckas göra taktila, termiska och aerodynamiska upplevelser konkreta. Läsaren kan känna att luften består av vågor lika fysiska för fåglarna som vatten är för oss.

Den brittiska författaren JA Baker (1926-1987). Foto: Privat

Att vi måste tolka naturen med mänsklig måttstock är såklart en orubblig begränsning. Men oavsett om observationsradien är vetenskaplig eller mer antropomorf, så kan man åtminstone försöka gå utanför den genom att förfrämliga sig själv. Det är just de Baker gör. Som många människor som dras till djur är han mist sagt asocial: han undviker medmänniskornas ”gravstensbleka anleten” så gott han kan och, som Jonas Ellerström skriver i bokens efterord, hans introverta sorgsenhet ”anas som en mörk underström i den annars objektiva dagboken”.

Ju mer han närmar sig pilgrimsfalken rent fysiskt, desto längre bort fjärmar han sig från mänskligheten. Falken vänjer sig vid hans närvaro gradvis – först är det 200 meters avstånd som gäller innan fågeln tar till flykten, snart är de nere på 20 meter, och till sist står de öga mot öga. Men den gången blir det inget samtal, varken med eller utan turtagning, eftersom falken är så oengagerad att han somnar. Eller möjligen döende. Där slutar historien, men jag tvivlar på att Baker ser själarnas uteblivna gemenskap som något nerköp. De kan trots allt dela ensamheten utan att känna skräck. Närmare än så går det knappast att komma en levande varelse.

