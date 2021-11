Jablonski premiärspelade senromantiska Bacewiczs på Konserthuset

Musik Kungliga Filharmonikerna Verk av Grazyna Bacewicz, Antonín Dvorák och Ingvar Lidholm Dirigent: Jukka-Pekka Saraste Solist: Peter Jablonski, piano Scen: Konserthuset Stockholm Visa mer

På vägen ner i tunnelbanan hör jag två äldre damer skämta om att kvällens dirigent kanske är släkt med ”han i ’Trollflöjten’” – trollkarlen Sarastro. Den 65-årige finländaren Jukka-Pekka Saraste har en diger karriär bakom sig, men är inte ett fullt lika hajpat namn som många av sina landsmän. Man skulle snarare kunna kalla honom slitvarg, ett förhållningssätt som i regel visar goda resultat men gärna hamnar lite i skymundan. Det var just en omsorg om detaljerna som utmärkte torsdagens konsert med Kungliga Filharmonikerna.

Dvoráks symfoni nr 9 – ”Från nya världen” – är den sortens tjusiga klassiker som man tycker sig ha hört alltför många gånger förr, men som under Sarastes ledning framstod i nyförälskad dager. Inte minst tack vare ett klangligt välpolerat bleckblås – i synnerhet hornen och trombonerna. Programmet i sin helhet spände elegant en båge mellan Europa och Amerika. Ingvar Lidholm, som i år skulle ha fyllt 100, skrev sin orkestrala hälsning ”Greetings from an old world” med anledning av USA:s 200-årsjubileum.

Till skillnad från Dvoráks varmt inbäddade melodier med drag av både tjeckisk folkmusik och afroamerikanska spirituals, liknar Lidholms modernistiskt förankrade 1970-talsverk mer en dragkamp mellan stillsamt kvillrande och intensiva drabbningar. Mot slutet framträder allt tydligare den nederländska renässanstonsättaren Heinrich Isaacs vandringssång ”Innsbruck, ich muss dich lassen”. En utgångspunkt som för Lidholm handlade om att upprätta en länk mellan traditionen och sin egen samtid.

Undantaget Bartók och i viss mån Lutoslawski är det mjukmoderna 1900-talets repertoar sorgligt förbisedd. Därför var det särskilt glädjande att den polska tonsättaren Grazyna Bacewiczs pianokonsert från 1949 nu fick utgöra navet med Lyckebys egen världspianist Peter Jablonski på flygelpallen. Att Bacewiczs konsert aldrig tidigare framförts i Konserthuset är häpnadsväckande. Men hennes musik blev med rätta en omedelbar succé med sin senromantiskt insvepta syntes av folkloristiska och modernistiska drag.

Läs fler konsertrecensioner och andra texter av Johanna Paulsson