Jack White träder fram som närhetstörstande och eftertänksam på nya albumet

Han ska ändå ha att han är en intressant person, Jack White. Killen som med ”Seven nation army” gav fotbollssupportrar över hela världen ett odödligt läktarriff har som soloartist knappast fjäskat för marknaden. De skivor han har gjort i eget namn har sedan debuten ”Blunderbuss” från 2012 spretat både tekniskt och musikaliskt. Kunnat lika gärna innehålla digitala hiphopexperiment och distade hårdrocksflörtar som akustiska blueskompositioner.

2022 gör han både och. ”Entering heaven alive” är hans andra album för året. Med sin mestadels nedtonade produktion står den i rak kontrast till den vildsinta föregångaren ”Fear of the dawn” från i april. Med sitt fokus på Whites röst och melodier framstår sommarsläppet som den svalkande skuggsidan till vårens extremheta ljud- och influenscollage.

Mjuka pianon, smäktande stråkar, bara en och annan förstärkt gitarr lyfter texternas teman om kärlek och tidens skoningslösa gång

Här träder denna den moderna rockens Joker-gestalt fram som närhetstörstande och eftertänksam. Mjuka pianon, smäktande stråkar, bara en och annan förstärkt gitarr lyfter texternas teman om kärlek och tidens skoningslösa gång. Spår som ”Love is selfish” och ”A tip from me to you” må balansera precis på gränsen till det banala. Men resultatet som helhet är ett för upphovsmannen överraskande moget album. Som om den nu 47-årige White bestämt sig för att klä sig anpassat till sin egen ålder, åtminstone för ett tag.

Bästa spår: ”Madman from Manhattan”

