Jacob Hirdwall: Stängningen av kulturen är signalpolitik

Det svenska kulturlivet är en kunskapsbank som det tagit många, många generationer att bygga upp. Minskade anslag under många år gör att teatrarna pressas till självfinansiering: man måste sälja ännu fler biljetter. Det är en generell trend. Fortsätter den negativa trenden så kommer det att få effekter; vikten av kvalitet sjunker, vikten av volym ökar.

Vi dränks i dag samtidigt av ett kommersiellt brus. Många aktörer producerar precis samma sak, det kallas den fria marknadens konkurrens. Vi möter bruset snart sagt överallt.

Kommersiella intressen har för längesedan insett att man kan tjäna pengar på ytlighet. Media talar till oss som om vi vore barn. Kulturen är en viktig motkraft – en av få verksamma motkrafter i dag – och därför får den inte bli tandlös. Då blir vi alla förlorare. Vi lever i en tid som intresserar sig för ytan, förpackningen. Men vi som arbetar med innehållet är djupt oroade över att regeringen vidhåller restriktioner som slår orättvist hårt mot svenska kulturinstitutioner och i nästa led de fria kulturskaparna. Vi måste sälja biljetter för att överleva, mer än någonsin, just nu kan vi knappt sälja några biljetter alls.

I ett samhälle som präglas av mätbarhet – allt ska ju kunna mätas i kronor – så är det inte så enkelt att tala om de värden som är svåra att mäta nationalekonomiskt, de immateriella värdena. Ändå är det just de värdena, som man skulle kunna benämna ett lands andliga infrastruktur, som utgör en av ett lands verkligt stora tillgångar.

Flera kulturskapare har vittnat om det absurda i det faktum att människor trängs på restauranger, i detaljhandeln, ja i stort sett överallt – utom på våra kulturinstitutioner. Regeln om max 50 i publiken tar branschen på djupt allvar: kommer man till exempel till en teater från en restaurang så går man från trängsel in i något som mer liknar ett desinficerat, glest jätterum där social distans på 2 meter är en självklarhet. Är det någonstans i samhället vi kan mötas under strikt reglerade former så är det i kulturens lokaler.

I en tid då vi alla prövas av den pågående pandemin så är behovet av gemensamhet stort. ”Jag tror på livet före döden”, som en chef för ett äldreboende sa, som inte ville stänga helt för besök. Ändå är kulturinstitutionerna i hög grad stängda. Är det just för att vi ser på de platserna som en social mötesplats, en plats för ett mänskligt möte –som de måste hållas stängda? Medan ett besök till Hemköp eller Ikea inte definieras som en social händelse. Det här förefaller vara signalpolitik (som vi förstår ansvarsfullt vill mana till försiktighet) som drabbar just kulturen – inte andra.

Det finns i dag en oro att den utarmning av kulturen som pågått i många år redan innan pandemin nu ska stänga kulturplatser i vårt samhälle för gott. Vi ser det ske redan runt om i Europa. Det drabbar hårt vårt samhälles andliga infrastruktur. Ska vi vara ett land där vi sjunker allt längre ned i Netflix-soffan? Vi behöver trots allt varandra och behöver träffas, på ett virussäkert avstånd. Du är mer skyddad från covid-19 på kulturens platser än på Coop och Zara. Jag tror på livet före döden. Häv den orättvisa 50-gränsen.

Läs mer: Kulturbranschen kritisk efter utebliven publikhöjning