Jacob Lawrence tog kål på romantiska myter om USA

Utställningen ”Jacob Lawrence: The American Struggle”, som turnerar runt i USA, har fått särskild uppmärksamhet efter att två av konstnärens länge försvunna målningar plötsligt uppdagades. De hängde fullt synliga i flera decennier i lägenheter på Manhattan, men deras respektive ägare hade helt enkelt missat att det var Lawrence-målningar.

Att två mästerverk av Jacob Lawrence (1917-2000) kunde förbli oupptäckta så länge, men nu får synas på USA:s mest prestigefulla konstmuseer, säger något om den statushöjning som på senare tid ägt rum för afroamerikansk konst i allmänhet och av Jacob Lawrence i synnerhet.

Bild 1 av 2 Jacob Lawrence, Panel 1 i ”Struggle Series”, 1954–56. Foto: Bob Packert/PEM Bild 2 av 2 Nyupptäckt målning av Jacob Lawrence, nr 16 i ”Struggle Series”, 1954-56. Foto: The Jacob and Gwendolyn Knight Lawrence Foundation/Seattle museum Bildspel

Lawrence har länge varit känd för en serie målningar om den svarta migrationen från den amerikanska Södern till nordstaterna i början av 1900-talet. Han såg det som sitt uppdrag att korrigera den amerikanska historien, att ta kål på romantiska myter om landets skapelse och lyfta fram svarta berättelser som tidigare glömts bort.

Redan som 21-åring gjorde han en ambitiös serie med 41 målningar om slavupproret i Haiti. Konstkritiker kallade hans stil ”dynamisk kubism” men själv sade han att bildspråket snarare inspirerats av verkligheten han såg omkring sig i Harlem.

De 30 målningar som nu visas i ”The American Struggle” skapades under medborgarrättsrörelsens begynnelse i mitten av 1950-talet. Den första målningen i serien lånar visuella motiv från såväl Caravaggio som ett berömt foto från rättegången om fallet Emmett Till, en svart 14-åring som misshandlades till döds samma år som Lawrence började måla denna serie.

Utställningen är nu på Seattle Museum of Art, kompletterad med de nyupptäckta målningarna, och fortsätter i sommar till Phillips Collection i Washington DC. Själv såg jag den på Metropolitan Museum i New York, där köerna ringlade långa. Detta museum spelade en betydande roll i Lawrence egen uppväxt. I en intervju med New York Times 1996 berättade konstnären att det var just på The Met han förälskade sig i måleri.

Han inspirerades framför allt av museets digra utbud av mexikansk protestkonst, i synnerhet av Diego Rivera och José Clemente Orozco, vars ”Zapatistas” har tydliga likheter med Lawrence senare målningar. Men som ung besökare på The Met hänfördes Lawrence framför allt av färgerna och dramatiken i den italienska renässanskonsten, särskilt Sassettas enigmatiska ”The Journey of the Magi” (De vise männens färd), som hänger uppe på The Met än i dag.

I serien ”Struggle: from the history of American people” blänker svärden och blodet sprutar lika dramatiskt som i de italienska mästerverken som Lawrence beundrade. Men i Lawrence egna målningar är våldet sällan heroiskt. Det är inte David mot Goliat, inga hjältinnor som halshugger i självförsvar, utan i stället är det vita upplysningsmän i peruk och tjusiga uniformer som besinningslöst slaktar slavar och ursprungsbefolkning.

Bild 1 av 3 Jacob Lawrence, panel 18 i ”Struggle Series”. Foto: Bob Packert/The Jacob and Gwendolyn Knight Lawrence Foundation/Seattle museum Bild 2 av 3 Jacob Lawrence, panel 28, nyupptäckt målning i ”Struggle Series”, 1954-56. Foto: The Jacob and Gwendolyn Lawrence Foundation/Seattle museum Bild 3 av 3 Jacob Lawrence, panel 30 som avslutar ”Struggle series”. Foto: The Jacob and Gwendolyn Knight Lawrence Foundation/Seattle museum Bildspel

De 30 målningarna i serien utgår från specifika historiska skeenden under USA:s första decennier, men de är befriade från det romantiska skimmer som länge präglade landets skapelsemyter. USA:s barndom förvandlas i stället till ett infernaliskt kaos, som får en särskild, nästan tidlös tyngd av de välbekanta färgerna från renässanskonsten. Vi betraktar inte födelsen av ett fritt land, utan en evig berättelse om mänsklig sadism, slavar och tyranner. Det är en betydligt mörkare värld än den sammanbitna hoppfullhet som präglar många av Lawrence mest kända ”Great Migration”-målningar från 40-talet.

Serien ”Struggle” avslutas med den suggestiva ”Old America seems to be breaking up and moving Westward”. Där syns två oxar som släpar en kärra västerut, under de så kallade pionjärernas tidiga 1800-tal.

Under den blå himlen och intill den vita kärran, som så obekymrat rör sig över det nya landskapet, fastnar blicken vid en skvätt illrött blod. Det är förstås den amerikanska flaggans färger som går igen.

”Jacob Lawrence: The American Struggle” visas på Seattle Museum of Art t o m 23/5 och på Phillips Collection i Washington DC 26/6-10/9.

