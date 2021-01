Jacob Lundström: Debatten om Yasin avslöjar kunskapsbristen om svensk hiphop

Reaktionerna efter helgens rapportering om att en rappare häktats misstänkt för stämpling till människorov av en annan rappare följde ett förutsägbart mönster. Ta bort musiken från Spotify! Sluta spela honom i radio!

Välkommet då att cancelkören fick svar på tal av Victor Malm, som i Expressen (4/1) förklarade elementa: skilj på verk och person. Och det är helt sant att konst inte kan reduceras till sin upphovsmakare. Yasins ”More to life” blir inte automatiskt ett sämre album ifall den 22-årige rapparen visar sig vara skyldig till ett avskyvärt brott.

Men att diskussionen ändå återkommer beror kanske på att det inte heller går att blunda för verkligheten – konst existerar inte i en parallell dimension. Det betyder inte att man måste ta ner förhöjda upplevelser på jorden, bara att det är en rimlig insikt för att öka förståelsen för musiken.

Det mest intressanta i Malms text kommer därför mot slutet, när han konstaterar att ”den kriminella livsstilen är förbunden med musikens innehåll” och att den därför ”inte kan strykas ur en konstnärlig analys”.

Så frågan är hur man egentligen bör förstå Yasin och hans musik. Inte alls, enligt somliga. Det heter att journalister och public service inte borde befatta sig med brottsdömda rappare som något annat än just kriminella.

Men svaret på frågan måste snarare erbjudas av en kulturjournalistik som skildrar svensk hiphop i all dess uttrycksrikedom och komplexitet. Det rör sig trots allt om dagens dominerande musikform. Så varför görs det inte? Debatten hittills skvallrar i alla fall om en skriande brist på kunskap.

Yasins andra album ”More to life” släpptes i höstas.

Det vore grovt missledande att likställa all svensk hiphop med gangsterrap, men uppenbarligen slår kriminella teman an en ton i samtiden. Journalisten Hasan Ramic beskrev häromåret utvecklingen i tidningen Arbetet under rubriken ”Svensk gangsterrap – en kriminell framgångssaga”. Men annars har haussen på listorna inte direkt följts av en vitalisering av svensk hiphopjournalistik, bortom initierade nischmedier.

Senast i december kom dock ”P3 Souls” Mats Nileskär med en spännande lägesrapport. I programmet ställer han dagens framgångar mot hiphopundret vid millennieskiftet. En arkivintervju med en medlem från Looptroop skapar en svindlande tidskontrast: ”Det är inga gangsters som kommer upp på scenen ikväll, utan det kommer vara riktig hiphop.”

Tjugo år senare finns det helt uppenbart en populär subgenre som utstrålar våldskapital med tillhörande rekvisita. Om man varken betraktar hiphop som något som måste förbjudas eller som en oskyldig skildring av verkligheten, borde det finnas utrymme för fördjupning. Om Göteborgs-Posten anställer en influencerreporter borde kanske någon kunna satsa på hiphop?

I USA har man av förklarliga skäl kommit längre. I sociologen Forrest Stuarts färska fältstudie ”Ballad of the bullet: Gangs, drill music, and the power of online infamy” kan man till exempel läsa hur hiphop integreras i gängkonflikter.

Under 18 månader följer Stuart ungdomar som försöker slå sig in på Chicagos spirande drillscen, som kännetecknas av mörka beats och råa texter. Och eftersom det går att tjäna pengar på att spela gangster är det många som försöker exploatera rollen i sociala medier – bygga ett mikrokändiskap genom att posera med vapen. Eller som den digitala utvecklingen beskrivs i ett kapitel: ”From the drug economy to the attention economy.” För ungdomarna i ett av stadens mest utsatta områden är det åtminstone ett halmstrå. En del stor del av publiken befinner sig förstås på väldigt långt avstånd, i helt andra miljöer.

Av ”Ballad of the bullet” framgår därför att sammanblandningen av verk och person är själva poängen. Ett av de mest effektiva sätten att öka sin rapstatus är att sätta andras äkthet på prov eller förnedra dem offentligt, påpekar Stuart.

Sverige är inte Chicago, men drillmusiken har onekligen inspirerat svenska rappare. Yasin själv har gjort en låt som heter just ”Chicago”. Hans eventuella skuld i det aktuella rättsfallet är ännu inte prövad i domstol, men striden om hans status pågår redan för fullt.

Eftersom kidnappningsoffret var en konkurrerande rappare, som därtill lurades att han skulle medverka i en musikvideo, är det inte helt lätt att särskilja dådet från artisteriet. Rovet fotades och var också ett event på social medier. Med andra ord på samma plattformar där rappare bygger sina varumärken.

Fascinerande nog har rapparen innan häktningen utvecklats musikaliskt och balanserat råheten med andra känslolägen, till många av hans gamla ”Chicago”-fans missnöje. För en textförfattare som Yasin, som säger sig vilja ligga så nära verkligheten som möjligt i sina låtar, lär de senaste händelserna utgöra material för konsten.

Ser fram emot att det analyseras minst lika initierat som Katarina Frostensons senaste autofiktion.

