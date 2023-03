Jacob Lundström: Filmkulturen har dödförklarats förr

Efter 23 år och 2 293 filmrecensioner fick det vara nog. Att AO Scott överger sin position på New York Times räcker inte för att dödförklara filmkritiken, men avskedsintervjun är ändå ett intressant bokslut över ett knappt kvartssekel i biostolen.

Han började som kritiker 2000, precis efter det märkvärdiga amerikanska filmåret 1999 med premiärer som – djupt andetag – ”Magnolia”, ”I huvudet på John Malkovich”, ”The Blair witch project”, ”Three kings”, ”The insider”, ”American beauty”, ”Boys don't cry”, ”Virgin suicides”, ”The talented Mr. Ripley” och ”Sjätte sinnet”. Varenda en av dessa filmer är inte toppen men de gjorde avtryck i det offentliga samtalet och allmänna medvetandet. Och då nämnde jag inte ens ”Fight club” eller ”Matrix”.

Så man kan ha förståelse för att AO Scott inte känner att Hollywoods 2020-tal lever upp till hans förväntningar. År 1999 såg också Star Wars-nystarten ”Det mörka hotet” dagens ljus. Den blev visserligen förlöjligad men, ja, filmbolaget skrattade hela vägen till banken. Sedan dess dominerar den franchiseorienterade affärsmodellen. Det cineastiska samtalet överröstas av fans till contentkonglomeratet Disney, med varumärken som Marvel och ”Star wars”. I sociala medier uppfattas AO Scotts årsbästalista som en elitistisk provokation eftersom den innehåller filmer som, tja, läsaren inte känner till.

Jo, han tycker att det var bättre förr. Scott riktar in sig på dagens auktoritära tendenser i olika fankulturer, som står i opposition till kulturell mångfald och oliktänkande. När han inte viftade tillräckligt lydigt med flaggan inför ”Avengers” år 2012 blev han kölhalad i sociala medier. På Twitter uppmanade Samuel L Jackson, som spelade Nick Fury i den lika plastiga som putslustiga superhjältefilmen, honom att skaffa ett nytt jobb. Han bussade fansen på kritikern och uppståndelsen verkar ha påverkat AO Scott på djupet (han tar även upp det i boken ”Better living through criticism” från 2016).

Det stämmer förstås att Disneys jättar tränger ut andra filmer från repertoaren. ”Publiken som behövs för att stötta originella och ambitiösa filmer är narkotiserade av algoritmer eller distraherade av doomscrolling”, skriver AO Scott i en typiskt snärtig formulering.

Ska man säga upp sina abonnemang som Aftonbladets Eric Rosén föreslog (25/3), apropå den aldrig sinande strömmen av mediokra tv-serier?

Det finns hur som helst ingen bättre detox för skärmtristess än bio. Där finns filmer som visar att man knyta an till historien utan att vara en del av en känd följetong, filmer som riktar blicken åt ett annat håll eller skapar en reva i algoritmväven.

Man kan dela AO Scotts svartsyn över Hollywood och han är knappast den första olyckskorpen. Susan Sontag begravde filmkulturen redan 1995 i New York Times. Och hundra år dessförinnan påpekade en av bröderna Lumière att filmen var en uppfinning utan framtid. Alla har väl haft rätt på sitt sätt, för det har aldrig blivit som någon tänkt sig. Man behöver inte vara en glad lärka utan bara en vanlig kritiker för att konstatera att bioåret 2023 börjat svindlande bra. Trots allt.

Jag skänker hur som helst AO Scott en tanke när jag läser att ”Ant-Man and the Wasp: Quantumania” och ”Shazam! Fury of the Gods” floppar. Den andra goda nyheten är att ingen som inte är kritiker måste se dem.

