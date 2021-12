Jacob Lundström: Gud bevare oss för kraven på en ”klimatsmart” filmkritik

Adam McKays Netflixkomedi ”Don’t look up”, där en jättekomet hotar klotet, har inte fått ett alldeles hovsamt mottagande, till satirkungens passivt aggressiva förtret på Twitter. Det lyder ungefär såhär: vad är kritikerna för ena obstinata viktigpettrar som inte hyllar en angelägen allegori om klimatkrisen?

Andra menar att kritiska recensenter inte fattar ”poängen” (det vill säga att lägets allvar inte sjunker in på grund av arrogans och kognitiv dissonans). Men den framgår med all tungfotad tydlighet.

”Don’t look up” är en ensemblefilm om mänsklighetens nära förestående undergång, där den ansvarsflyende makten är sig själv närmast och folket debatterar desinformation. Att inte falla pladask för filmen är lika lite att vara klimatskeptiker som att älska Bushadministrationen för att man inte flabbade åt McKays Dick Cheney-porträtt i filmen ”Vice”.

Värdeomdömen måste vara någonting annat än att bara backa budskapet. Det finns ju ändå mästerverk på temat, se till exempel Paul Schraders ”First reformed”. Men gud bevare oss för kraven på en ”klimatsmart” filmkritik.

Vilken tur då att McKay – en uppburen filmmakare med full stjärntillgång – har Netflix i sin ringhörna. Den nylanserade sajten Tudum ser vid en första anblick ut som ordinarie journalistik. Det är den inte.

Rubriken till Netflix egen ”kritik” av filmen? ”’Don’t look up’ is the perfect satire for our current moment”.

Jo, att världens mäktigaste strömningsaktör startar en egen filmbevakning som stryker sina kreatörer medhårs låter onekligen som en nedslående berättelse om vår tid. Låt oss kalla det perfekt satir.

