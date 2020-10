Jacob Lundström: Låt inte svarta berättelser på scenen bli engångssatsningar

I nya videoverket ”Passion of remembrance”, där Salad Hilowle genomletar bilder av svarthet i svensk mediehistoria, finns ett klipp från 1974 års tv-uppsättning av Strindbergs ”Gustaf III”. I rollen som Gustav Badin trippar Jan Nygren in i bild med affekterade gester, blåglänsande outfit och blackface. Hovtjänaren som kommit till Europa som slav från Västindien får sig genast en rasistisk avhyvling, men tas sedan i försvar som naturbarn.

Även om svarta berättelser inte har varit ett stående inslag i svensk teater finns det onekligen en förskräckande historia att förmedla. Under torsdagens passionerade minnesceremoni på Dramaten, arrangerad apropå slaveriets avskaffande på Saint Barthélemy den 9 oktober 1847, återkommer passande nog både teaterkungen och Badin. Nationalscenen och den svenska slavhandeln i Västindien var trots allt barn av samma gustavianska tid.

”The door of no return” är ett samarbete med National black theatre of Sweden, vars konstnärliga ledare Josette Bushell-Mingo presenterar tre kortare stycken på stora scenen med sparsmakad scenografi men mäktig inramning. I det inledande performanceverket ”Black ocean”, med grymt kyliga havsbilder och poetiska recitationer, övertonas Gustaf Lundbergs berömda porträtt av Badin med black lives matter-plakat anno 2020.

Och i ett kongenialt utdrag ur ”Morianen”, ett examensprojekt från Stockholms dramatiska högskola, spelar Joel Valois pojken som först rycks från sin familj och sedan växer upp på det svenska slottet på 1700-talet. Han heter någonting annat, men döps till Gustav efter kronprinsen, efternamnet Badin betyder skojare. Valois ger honom rösten och värdigheten åter i en metateatral monolog, som förhoppningsvis kommer att sättas upp i sin helhet.

Bushell-Mingo blinkar till Gustav III när hon poängterar att det här är en historisk afton. Det är visserligen inte första gången Dramaten tar ställning för svarta liv – redan uppsättningen av James Baldwins ”Blues for Mr Charlie” betraktades som ett statement för medborgarrättsrörelsen. Men om det 1965 rörde sig om en författare som skildrade missförhållanden i USA, kan ingen reducera dagens protester till en amerikansk angelägenhet. Rasismen, och liven, finns ju inte bara där.

Uppsättningen på 1960-talet ledde inte till fler Baldwin-premiärer. Vågar man hoppas att Dramatenevenemanget 2020 blir något mer än en vacker punktinsats? Kvällens tredje inslag, där bland andra Richard Sseruwagi och Kayode Shekoni högläser svarta dramatiker, hade i all sin pregnanta enkelhet gärna fått fortsätta i timmar.

