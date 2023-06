Jacob Lundström: Så blev varumärken den nya filmstjärnan

Matt Damon sitter och sneglar på telefonen, hoppas att den ska ringa. På ljudspåret: Cyndi Laupers ”Time after time”. Men det är ingen rastlös romantisk komedi-väntan på att dejten ska höra av sig. I stället håller Damons rollfigur på att uppvakta en lovande basketspelare, och har i sitt livs bästa säljpitch precis lovat att göra honom till en stjärna. Eller rättare sagt upphöja honom till ett varumärke som överskrider döden.

Ben Afflecks ”Air”, som handlar om tillkomsten av basketskon med samma namn, är kronan på verket i den nya vågen av varumärkesfilmer. Basketstjärnan ifråga, Michael Jordan, befinner sig typiskt nog utanför bild nästan filmen igenom. För här gäller det ett slags biopics om diverse varumärken och dramatiska produktlanseringar.

Dessa amerikanska filmer är vad de heter. Tidigare i vår kom ”Tetris”, en film som inte fokuserar på den ryska matematikern som skapade spelet utan på en amerikansk säljare som försöker casha in på det. Snart har ”Blackberry” biopremiär, om den smarta mobiltelefonens uppgång och fall. Dessutom släpps ”Flamin hot”, en succésaga om majssnacket Flamin hot Cheetos, inom kort på en större strömningstjänst.

Flera av filmerna handlar om underdogs, ja, enligt samma samma upplägg som mänskliga framgångssagor i Hollywoodformat. ”Air” påminner om att Nikes basketsektion kämpade i motvind på 1980-talet innan Michael Jordan blev deras ansikte utåt, ”Tetris” följer en entreprenöriell utmanare som konkurrerar med större aktörer och ”Blackberry” skildrar gänget bakom trendtelefonen som hotade techjättarna efter millennieskiftet (åtminstone för ett tag).

Det är enkelt att avfärda filmerna som produktplacering. Corporate storytelling som det heter på reklamlingo. Men företaget bakom varumärket är inte nödvändigtvis involverat i produktionen – en film som ”Air” är tvärtom gratisreklam för Nike.

Därför visar den här filmtrenden att varumärken numera betraktas som kulturellt relevanta på ett djupare plan. Ja, på en nivå som knappt Naomi Klein kunde föreställa sig när hon skrev ”No logo”. Boken från 1999 – som utkom på svenska 2001 med undertiteln ”Märkena, marknaden, motståndet” – är en klassiker och ett tidsdokument i genren globaliserings- och konsumtionskritik. Klein pekade bland annat ut glappet mellan de slavliknande arbetsvillkoren i exempelvis Nikes fabriker och deras peppigt livsbejakande marknadsföring. Till skillnad från ”Air” som är en rakt igenom upplyftande historia, utan negativa inspel. Har vi slutat ängslas och lärt oss älska varumärken nu?

Det finns annars en lång och rolig filmtradition av konsumtionskritik från USA. När George A. Romero lät ”Dawn of the dead” (1978) utspela sig i ett köpcentrum osäkrade han gränsen mellan zombier och konsumenter. John Carpenter tog kritiken ett steg längre i ”They live” (1988), där människorna är helt hjärntvättade av storföretagen. Med ett speciellt par glasögon upptäcker filmens huvudperson att reklamtavlorna i själva verket rymmer ett subliminalt budskap om lydnad.

Det är ingen död tradition. Faktum är att ”Lego filmen” (2014) hade flera likheter med Carpenters film i sin skildring av en nio till fem-dystopi, där den ondskefulle Lord Business styr och ställer. Förväntningarna på att ”Barbie” ska göra något liknande – ett självsabotage eller feministisk appropriering – i Greta Gerwigs regi är lika gigantiska som dockjätten i filmens trailer. Att företagen bakom leksakerna samproducerat respektive film visar samtidigt att ideologikritik inte direkt bedöms som ett hot mot affärerna. Att skapa uppmärksamhet kring varumärket är viktigare.

Till och med ”Air” innehåller viss distans till storytelling som fenomen, även om det främst är en feelgoodfilm med en musikläggning som smeker 1980-talets radiolyssnare medhårs. Apropå Bruce Springsteens ”Born in the USA” redogör en reklamman i filmen pedagogiskt för den vanliga missuppfattningen kring låten. ”Born in the USA” är ju ingen patriotisk slagdänga utan en sårig bearbetning av Vietnamkriget. Budskapet är att budskapet inte är huvudsaken, det är själva känslan som överlever.

Att besjälade varumärken gör oss lite dumma finns det förstås bevis för i samtiden. Titta bara på uppståndelsen kring Gamestop våren 2021, när en svärm småsparare skakade om aktiemarknaden. Bubblan kring butikskedjan Gamestop, nere för räkning på grund av konkurrens från digital distribution, startade på nätforumet Reddit. Där spekulerade användarna att företag från förr var undervärderade på börsen. Bland dem fanns Blackberry. Uppenbarligen handlade det till stor del om nostalgisk magkänsla, eller om man hellre ska tala branschspråk: brand commitment.

Både ”Air” och investeringshaussen kring gamla varumärken visar att det finstilta spelar mindre roll. Man måste våga chansa och ta risker, det är en fråga om tro, som Matt Damons rollfigur förklarar. Filmen om Gamestopbubblan heter ”Dumb money” och har biopremiär i höst.

