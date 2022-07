Jafar Panahi tävlar i Venedig

Nu står det klart vilka filmer som visas på filmfestivalen i Venedig som äger rum mellan 31 augusti och 10 september.

Den iranske regissören Jafar Panahis film ”Khers nist” är ett av de tävlande bidragen i huvudsektionen. Panahi anklagas för ”propaganda mot staten” och sitter just nu frihetsberövad i Teheran. Han dömdes nyligen till ett sex års fängelse.

Panahi tävlar mot bland andra ”Blonde” av den amerikanska regissören Andrew Dominik. Filmen, som baseras på Joyce Carol Oates roman, handlar om skådespelaren Marilyn Monroes liv. I huvudrollen som Monroe ses Ana de Armas.

En annan tävlingsfilm är Noah Baumbachs svarta komedi ”White noise”, som öppnar festivalen. Det är den första Netflix-filmen någonsin att öppna Venedigs filmfestival. Totalt fyra Netflix-filmer tävlar i huvudsektionen under årets festival.

Även kannibal-filmen ”Bones and all” av ”Call me by your name”-regissören Luca Guadagnino tävlar i huvudsektionen. Timothée Chalamet och Taylor Russel spelar huvudrollerna.

Det är sedan tidigare känt att svenska ”Dogborn”, med Silvana Imam och Philip Oros i huvudrollerna, får världspremiär på festivalen och visas i kritikersektionen. Regissör är Isabella Carbonell och filmen utgör hennes långfilmsdebut.

Silvana Imam gör skådespelardebut i "Dogborn", som får premiär på filmfestivalen i Venedig. Foto: Karl Melander/TT

Inga svenska filmer valdes ut till att tävla i huvudsektionen på festivalen.

Den tredje och avslutande säsongen av Lars von Triers svensk-danska tv-serie ”Riket” får premiär på festivalen den 1 september, med titeln ”Riket Exodus”. Flera svenska skådespelare är med i säsongen, som Tuva Novotny, Mikael Persbrandt och Asta August.

En annan film som visas, men inte tävlar, är den omtalade ”Don't worry darling” av Olivia Wilde, med bland andra Harry Styles och Olivia Wilde själv i huvudroller.