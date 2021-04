Programledaren Richard Osman borde genast börja skriva den tredje delen i serien om Torsdagsmordklubben, han har skjutit på det hela dagen. Han har ätit en sen lunch och tagit en långpromenad och nu hoppas han att den här intervjun sträcker sig över resten av eftermiddagen så att det hela blir för sent. Osman tycker om att prata med folk i andra länder än hemlandet, för de har antagligen aldrig sett honom på tv och känner främst till honom som författaren Richard Osman, vars debutroman ”Torsdagsmordklubben” sålt nära en miljon exemplar i Storbritannien.

– Det är underbart att få vara författare i första hand, jag vill ju gärna att boken ska tala för sig själv. När den först kom ut i England var jag lite orolig att folk skulle köpa den bara för att jag är känd från tv, lyckligtvis verkar det inte vara fallet. Det är fantastiskt att den säljer så bra på andra ställen som Spanien eller USA. Men, jag ska säga en sak – om den inte blir en hit i Skandinavien så ger jag upp.

– Det finns ett starkt band mellan England och Skandinavien, eller hur? Era deckare hör ju till de mörkaste som finns. Jag avgudar skandinaver, älskar svenskar och jag är fast besluten att få svenskarna att älska mig, säger han med artig entusiasm.

Britterna har varit förtjusta i Richard Osman länge, hans frågesportprogram ”Pointless” sänds dagligen på BBC med ett kändisavsnitt på lördagar. Programmet går ut på att hitta det mest otippade svaret på en vanlig fråga och bygger på en idé kläckt av Osman själv. När han sålde in programmet i egenskap av tv-producent hoppade han in framför kameran för att visa hur han tänkt sig att det skulle gå till. Han lyckades så bra att han fick frågan om att leda programmet.

– Det var en total slump att jag blev programledare, mitt riktiga jobb är ju tv-producent, men jag antar att det nu även innefattar att skriva böcker. Jag hoppas att kunna ägna mig åt bägge delarna de kommande tio åren. Det är mycket som återstår att skriva, jag har ju flera delar kvar, säger Richard Osman med ansiktet ovanligt nära datorns kamerafunktion.

Han lider av en ögonsjukdom och ser därför dåligt. Under barndomen såg han mycket på tv, när han satt väldigt nära rutan kunde han uppfatta de detaljer han missade i det verkliga livet. I egenskap av tv-producent har han utvecklat idéer till en handfull av Storbritanniens mest populära program. Enligt Osman har hans dåliga syn lett till att han utvecklat sin hörsel och blivit mycket bra på att verkligen lyssna på vad folk säger och framför allt hur de säger det. Det har gagnat honom både som programledare och författare, hans debutroman är proppfull av spänstig dialog.

”Torsdagsmordklubben” har toppat försäljningslistorna under hela pandemin och utnämnts till räddaren av lockdown i engelsk press. Romanen – ett mordmysterium skildrat med humor – var den bok som sålde allra mest i Storbritannien under förra året och ligger på tredje plats (efter Dan Browns ”Den förlorade symbolen” 2009 och J K Rowlings ”Harry Potter och dödsrelikerna” 2007) som mest sålda bok sedan mätningarna började. Enligt Osman är det ingen slump att en kriminalroman blivit så populär just nu.

– Folk gillar deckare. De gillar att läsa om saker som får dem att skratta och dessutom gråta en skvätt. Pandemin har vi inte ännu kunnat se lösningen på och framtiden har blivit oviss. En av de bästa sakerna med spänningsromaner och thrillrar är att läsaren vet att det vankas en lösning, att historien kommer att redas upp och få ett tillfredsställande slut. Det är extra lockande i dessa tider, säger han och fluffar plötsligt till en soffkudde.

Osman har gjort intervjuer via datorn under hela den tid som han annars skulle varit runt hos små bokhandlar och på stora scener för att marknadsföra boken, han har flyttat runt på alla ställen han kan komma på i sitt hus och har nu tröttnat på inredningen.

– Jag kan inte komma på fler ställen här hemma att göra Zoomintervjuer från, jag känner för att byta ut alla mina möbler. Som tur är har jag kunnat göra mitt tv-program nästan som vanligt sedan en tid. Jag har varit mindre ”locked down” i lockdown på sistone, nästan så jag blivit mer svensk på det sättet, eller hur?

Nja. Osman förefaller vara typiskt brittisk. Han är upphovsmannen till tävlingen ”World of crisps”, en nationell tävling som går av stapeln vart fjärde år med målsättningen att utse Storbritanniens bästa chips, han är ett stort fan av fotbollslaget Fulham och han bjuder på självironiska skämt på sitt Instagramkonto.

Richard Osman Ålder: 50 år

Hans roman är typiskt brittisk även den. ”Torsdagsmordklubben” går i Agatha Christies fotspår med inte mindre än fyra Miss Marple. Ett pensionärsgäng får ett mord på halsen när grundaren till deras luxuösa ålderdomshem blir mördad.

Osman fick idén till romanen när han besökte föräldern till en vän på just ett sådant äldreboende. Bland tennislektioner och vattengympa skulle det passa med ett mord eller två, tänkte han, och började fundera på vilka som skulle ingå i själva Torsdagsmordklubben. Den första boken i serien utspelar sig bland de gröna kullarna i grevskapet Kent, men romankaraktärerna speglar ett modernt England där olika kulturer samexisterar.

– Det var viktigt att de fyra medlemmarna var olika varandra, med olika bakgrunder även om de representerar fyra delar av mig. När jag kommit i gång med skrivandet insåg jag att det de har gemensamt är att de kombinerar tuffhet med vänlighet. Såsom jag tror att majoriteten av oss funkar. De flesta jag träffar på i livet är kapabla människor som ser efter sina grannar och älskar sina familjer men sådant, helt vanligt folk, får inte särskilt mycket utrymme i samtidskulturen, säger Richard Osman.

Han växte upp med sin mamma Brenda, som var lärare, och sin storebror Mat Osman. Brödernas pappa lämnade familjen när Richard skulle fylla nio år och hörde aldrig av sig igen. Osman, känd för sin förmåga att komma ihåg mängder av fakta i sina frågesportprogram, började plugga hårt och fick ett stipendium till universitetet i Cambridge.

– Storbritannien är som bekant helt klassfixerat och jag har alltid känt mig som outsidern från en kommunal hyreslänga i Billericay, Essex, som hamnade i Cambridge. Folk kan få för sig att jag är någon slags snobb på grund av det där med Cambridge, men det är bara fördomar. Det är alltid lättare att skriva om folks olikheter och påpeka hur annorlunda andra är, men det vill inte jag.

Så du skapade en supergrupp med sjuttioplussare från olika bakgrunder som löser mordgåtor?

– Ja, precis. Helheten är större än summan av delarna.

Som Spice Girls.

– Som ABBA skulle jag säga, två män, två kvinnor. Jag vill säga ABBA när jag pratar med Sverige.

Du skrev ”Torsdagsmordklubben” i hemlighet på 18 månader. Har du alltid längtat efter att skriva?

– Jag har alltid skrivit och alltid varit intresserad av mord. Mord och sport, det var det jag läste i tidningen när jag var liten. Jag skapar tv-program jag själv skulle vilja se och jag skrev en bok som jag själv skulle vilja läsa, tricket är att fånga tittarnas eller läsarnas uppmärksamhet och sedan hålla kvar den.

Richard Osman har onekligen en talang för att skapa framgångsrika format. ”Torsdagsmordklubben” var eftertraktad redan på manusstadiet och ett tiotal förlag ville ge ut boken. Han visste från början att han ville skriva fyra böcker. I linje med hur han arbetar som producent ville han skapa ett koncept han kunde jobba med länge.

Innebär det inte en viss press att bestämma sig för att skriva en bokserie på en gång?

– Nej, det tycker inte jag. Går det åt skogen, så gör det. Jag har haft massor av floppar i mitt yrkesliv och det är helt okej. Jag förutsatte att boken skulle bli en flopp, de flesta kreativa satsningar floppar, men om det skulle bli en succé, ville jag kunna njuta av det ordentligt. Jag uppskattar människor som jobbar hårt, folk som man kan ge ett vitt pappersark och som kommer tillbaka efter en vecka med en bra idé som förhoppningsvis också kan dra in pengar. Men det betyder att man måste lägga ner den tiden som krävs.

– Att skriva innebär att man faktiskt sätter sig ner och skriver. Nu när ”Torsdagsmordklubben” verkar gå bra finns det heller ingen anledning för mig att ta ett år ledigt, som min agent föreslog häromdagen. Det är ju nu jag ska skriva på som sjutton så att folk får mer att läsa. Och, ja jag ska börja skriva i dag.

Som tv-producent måste du ju ha stenkoll på tittarsiffror, är du lika intresserad av försäljningssiffrorna för ”Torsdagsmordklubben”?

– Ja! Jag är helt besatt av siffror och särskilt bokens försäljningssiffror. Jag får nya resultat skickade till mig varje dag och skulle gärna ägna flera timmar åt att lusläsa bästsäljarlistorna. Är det inte superintressant hur en författares medverkan i olika medier kan påverka bokförsäljningen och hur vissa böcker som får massor av publicitet inte säljer något alls? Det är fascinerande.

Har du någon strategi att ta till om siffrorna skulle börja dala?

– Nej, men för mig är ordet ”sälj” inte ett svärord, jag är en säljare. Varför skulle man inte vilja att så många som möjligt får ta del av något som man är stolt över och älskar?

En som också älskar ”Torsdagsmordklubben” är Steven Spielberg. Hans produktionsbolag har köpt rättigheterna till filmatiseringen av boken, den brittiska manusförfattaren Ol Parker (”Mamma mia! Here we go again” och ”Hotell Marigold”) ska regissera. Richard Osman kommer inte att lägga sig i.

– De är helt enkelt mycket bättre på film än vad jag är. Min erfarenhet från att jobba med tv är att man ska omge sig med det bästa teamet och sedan lita på att de gör sitt jobb. Jag skriver mycket hellre på den tredje och fjärde boken än på filmmanuset, filmen är bara grädden på moset för mig, säger Osman som hyser en förhoppning om att mamma Brenda ska dyka upp i en cameoroll. (Han har uteslutit den möjligheten för egen del, han misstänker att han skulle ha svårt att smälta in i bakgrunden eftersom han är över två meter lång.)

Richard Osman längtar efter att få träffa läsare utanför Englands gränser och minns en konsert i Stockholm på vad han tror var en stor hockeyarena. Osman var i Sverige för att se sin bror Mat spela bas. Hemma i huset i Billericay spelade Mat Osman in demor med den då okända sångaren Brett Anderson på ovanvåningen och strax därefter bildade de vad som skulle bli ett av 1990-talets största band, Suede.

Till Richard Osmans förvåning, hade hans basistspelande bror också skrivit en roman, under samma tid som han själv skrev ”Torsdagsmordklubben”, men romanerna är lika olika som bröderna själva är, säger Richard Osman.

– Min bror är fortfarande mer rockstjärna än författare. Visst, jag kanske till och med är lite mer känd än han nu, men han kommer alltid att vara coolare än jag.

Känns det surt?

– Nej, jag är van. Jag dök upp i brittisk tv efter att jag fyllt 40, så jag kunde vara mig själv. Nu är jag 50 år och då har man den personlighet man förtjänar. Det är bra för själen att bli framgångsrik lite senare i livet. Som producent har jag sett många 20-åringar bli berömda väldigt fort – de blev aldrig riktigt sig själva igen. Nu kan jag bara glädja mig åt allt som har med boken att göra.

Och snart kommer fler.

– Jag sätter igång genast.

