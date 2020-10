”Jag har inte lyckats döda mitt ego, men jag har lyckats tygla det”

Rufus x 7

DN:s Johan Hilton och Mats Odéen väljer sju favoritlåtar av Rufus Wainwright:

”Dinner at eight”

Rufus gör upp med sin far, singer/songwritern Loudon och sjunger: ”Daddy, don’t be surprised if I wanna see the tears in your eyes.” Bittra rader? Inte i jämförelse med syrran Marthas fadersmord ett par år senare: ”Bloody motherfucking asshole.”

”Sonnet 20”

Den lite aparta skivan ”All days are nights: Songs for Lulu” innehåller fantastiska tonsättningar av Shakespeares sonetter. I den vackraste riktar sig Shakespeare – och Rufus – till en androgyn gestalt.

”14th street”

Det är blås och körer. Det är stort och episkt. Det är gåshud.

”The art teacher”

En text så komprimerad och vemodig och att den nästan påminner om en Alice Munro-novell: en kvinna berättar om vilket inflytande en konstlärares historier om tavlorna på Metropolitan museum haft över hennes liv.

”Natasha”

Kontemplation över vännen, skådespelerskan Natasha Lyonne (känd från Netflix-serien ”Russian doll”) och deras då destruktiva liv. Men också ett erkännande av maktlöshet: ”Oh Natasha, all I can do, is write a song for you”.

”Do I disappoint you”

Rufus Wainwright i sitt allra bögigaste esse. En låt som växer i styrka och ängsligt undrar om han verkligen räcker till, om han inte bara är en enda stor besvikelse. Och varför han aldrig kan nöja sig.

”Trouble in paradise”

Det Queendoftande spåret inleder senaste albumet ”Unfollow the rules” – som är det bästa på länge. Det känns som att Rufus Wainwright hittat hem.