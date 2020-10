”Jag lyckades tajma in skivan med att jag fick mitt hjärta krossat igen”

Allt är grönt i Lykke Lis Hollywoodvilla. Trädgården svämmar över av lummiga växter som badar i den disiga, kaliforniska förmiddagssolen. Inomhus är det bara gröna mattor, gröna möbler och gröna gardiner, som med hjälp av fjärrkont­roll kan stängas och förvandla hela sovrummet till en mörkgrön grotta. I badrummet står ett grönt badkar.

Det är inte bara en tropisk fantasivärld, utan allt det här gröna fungerar även som ett slags visuell terapi för en artist som kämpat mycket med humöret och hjärtat de senaste åren. Grönt sägs vara den färg som gör oss mest lugna, vilket varje långpromenad i skogen tycks bekräfta.

– Jag kallar det här mitt Palazzo Verde. Det är här jag lagt alla mina royalties, säger hon och gestikulerar mot djungeln av palmer, ormbunkar och majestätiska klängväxter utanför fönstret när vi pratar på länk en dag i oktober.

– När jag mår dåligt så känns det som att allt det här gröna räddar mig. När jag ligger i min säng ser jag rakt genom hela den gröna trädgården och ut över staden.

Lykke Li har byggt sin gröna värld som ett sätt att hantera allt hon saknar utanför Hollywood, inte minst hemlandet Sverige.

Lykke Li Li Lykke Timotej Zachrisson, född 1986, är musiker. Hennes mamma Kärsti Stiege spelade i Tant Strul, pappan Johan Zachrisson i Dag Vag. Är bosatt i Los Angeles. 2008 kom hennes debutalbum ”Youth novels”. Därefter har hon gett ut ”Wounded rhymes” (2011), 2014 ”I never learn” (2014) och ”So sad so sexy” (2018). Belönades med två Grammisar för ”Wounded rhymes” – en för Årets album och en som Årets artist. Har även varit skådespelare i Tarik Salehs film ”Tommy” (2014) och Terrence Malicks ”Song to song” (2017). Hon har också gjort en klädkollektion för märket & Other Stories och startat det mexikanska mezcalbryggeriet Yola Mezcal tillsammans med två vänner. Arbetar med ett album som kommer ut under 2021 och sägs var hennes mest personliga hittills. Aktuell med ”Bron”, den första låt hon skrivit på svenska. Hon framför den i ”Skavlan” fredagen den 16 oktober. Visa mer

Under det här kusliga, kaotiska, vansinniga året i amerikansk historia har hon innerligt drömt om att åka hem till familj och de gamla vännerna i Stockholm, där hon också har en lägenhet. Men det har varit krångligt, dels för pandemin och alla reserestriktioner, dels för att hon har en fyraårig son tillsammans med en amerikansk kille här i Los Angeles, som hon separerat från.

– Det gör det lite svårt att flytta hem, annars skulle jag nog vara i Sverige nu, säger hon.

Vad är det du saknar mest med Sverige?

– Normala fucking människor med normalt utvecklade tankar i skallen. Frisk luft. Socialism.

Första gången jag träffade Lykke Li var i New York, för 13 år sedan, när hon precis skulle ge ut sin första låt ”Little bit”. Mina vänner hemma i Stockholm sade då att hon skulle bli Sveriges nästa stora globala popstjärna. Sådana förutsägelser slår inte alltid in, men den här gången blev det faktiskt så.

I dag är Lykke Li tillräckligt mycket rockstjärna för att, när brittiska The Guardian ringer på dörrtelefonen till huset i Hollywood Hills, svara: ”Kan ni komma tillbaka om fem dagar?”

På distans framstår hennes liv i Los Angeles kanske som en Instagramoptimerad hipsterdröm. Hon lyssnar på Brian Eno, läser Joan Didion och driver ett mezcaldestilleri i Oaxaca tillsammans med mexikanska feminister. På festerna i Hollywood kommer Rihanna fram och ger henne komplimanger. Häromåret handplockades hon av den legendariska filmregissören Terrence Malick, som ville ha henne som skådis i den experimentella filmen ”Song to song”.

Man börjar lyssna på något nytt, se en ny sorts filmer, snöar in på nya grejer och så vill man göra musik igen

Men själv beskriver hon det kreativa livet som en ständig balansgång på vansinnets brant.

– Varje gång jag gör en skiva eller turnerar tänker jag att det här var absolut den allra sista sången. Varje gång känns det som att allt blir lite sämre än jag hoppats. Så jag blir alltid helt dränerad och tänker att okej, jag är väl kanske bara en helt medioker artist och får lära mig att vara glad med det jag har, meditera och bli en normalt tacksam person.

– Men sedan går det lite tid och så händer något i ens liv och man börjar lyssna på något nytt, se en ny sorts filmer, snöar in på nya grejer och så vill man göra musik igen.

Att spela in enskiva jämför hon med Werner Herzogs berömda film ”Fitzcarraldo”, eller mer specifikt ”Burden of dreams”, dokumentären om Herzog som gjordes efteråt. Den kreativa processen är som försöket att släpa ett fartyg över ett berg i Amazonas djungel. Ändå jobbar hon nu, mot bättre vetande, med en ny skiva igen, tillsammans med Björn Yttling som hon arbetat med ända sedan debuten.

– När jag gjorde min förra skiva lyssnade jag mycket på hiphop och r’n’b och ville jobba med hundra olika personer och göra något modernt och samtida. Det var precis efter att jag fått barn, så jag klippte håret, färgade det blont, hade stor kostym. Nu vill jag bara göra det mest intima, bort med allt smink, ta fram den jag verkligen är och skita i alla andra. Så jag ringde upp Björn igen och sade att nu vill jag göra något nytt.

Den här gången ser inspirationskällorna annorlunda ut.

– Jag har väl snöat in på psykedelia och, vad ska vi säga, nya former av terapi. Har du läst ”How to change your mind” av Michael Pollan? Den är så fantastisk. Det har fått mig att söka mig till musik som strävar efter det där ouppnåeliga.

– Sedan lyckades jag väl även tajma in skivan med att jag fick mitt hjärta krossat igen, megahårt den här gången.

Hon plockar fram sin telefon och går igenom en spellista hon lyssnat mycket på under arbetet med nya skivan.

– Så det är etiopisk orgelmusik från 1970-talet, Funkadelic, Brian Eno, George Harrison och John Lennon, Frank Ocean. Jag har förmodligen lyssnat på Kendrick Lamars ”Damn” fem tusen gånger. Traditionell persisk musik med melodier som verkligen får en att undra varifrån de kommer? Det är liksom något där som får det att glimra till i universum. Men sedan spelar det väl ingen roll hur mycket jag sitter och lyssnar på Brian Enos ambientskivor, hur mycket jag än försöker göra något obskyrt och avskalat så blir det till slut ändå bara en poplåt.

Lykke Li har skapat en tropisk fantasivärld i sin villa i Hollywood, med färgen grönt precis överallt. Foto: Max Farago

Nu har hon precis släppt ”Bron”, den första låt hon någonsin skrivit på svenska. Hon skrev den förra sommaren tillsammans med Little Jinder men hade ingen tanke på att släppa den. När hon nu under pandemin satt i studion med Ludwig Göransson, den svenska låtskrivaren och kompositören som vann en Oscar i fjol för soundtracket till ”Black Panther”, tog hon fram ett voice memo.

– Vi pratade om hur lika våra livssituationer är och hur mycket vi saknade Sverige. Började lyssna på Pugh Rogefeldt och gamla svenska folksånger och det bara drabbade mig hur alla de där melodierna från barndomen är så oerhört vackra och melankoliska. Då bestämde vi oss för att spela in den.

– Det var så kul att skriva på svenska, som att en helt annan del av min hjärna aktiverades. Att skriva på engelska innebär alltid att det finns ett visst poetiskt avstånd. Men på svenska finns det en annan direkthet.

– Det är som när jag läser Bodil Malmstens dikter. Det blir så rent och naket och levande. Hennes ”Det här är hjärtat” är nog det bästa jag någonsin läst. Orden går rakt in i mig på ett annat sätt än med engelskan.

Hon säger oftaunder samtalet att hon försöker skapa ”cinematiska” världar i sin musik, vilket inte betyder att hon inspireras av Hollywoods filmindustri. Snarare syftar hon på den känslomässiga helhetsupplevelse som det är att kliva in i en begåvad filmregissörs bildvärld och försvinna från verkligheten i ett par timmar.

När jag frågar om filmer som betytt mycket för henne svarar hon omedelbart Chloé Zhaos film ”The rider”. Det råkar vara en av de bästa amerikanska filmer jag själv sett på flera år – lika oförglömlig som den är märkligt okänd. Det är en grynigt realistisk och hjärtkrossande berättelse om rodeoryttare i South Dakotas kärva prärielandskap. Det överraskar mig inte att hon gillar filmen. Precis som hennes musik har filmen en känslomässig råhet i avtrycket, den bär hjärtat utanpå.

I Malibu har de sina privata stränder där de ligger och solar medan tusentals dör i pandemin runt hörnet

När jag frågar om hennes hus formellt ligger i Hollywood svarar hon lite tvekande ja, men lägger sedan till ”men i östra”. Sedan ett par decennier tillbaka löper det en osynlig kulturell Berlinmur rakt igenom hjärtat av Los Angeles, någonstans kring Fairfax Avenue, som skiljer den västra och konventionellt glammiga delen av staden, det Hollywood som omvärlden förknippar med filmstjärnor, limousiner och glamour, med den östra delen, som brukade vara lite mer bohemisk, lite billigare, lite punkigare.

I dag har den blivit hemvist för en annan sorts kreativ elit, som kanske klär sig i svart i stället för krämvitt. Klyftan är estetisk snarare än ekonomisk, lite som Manhattans traditionella uppdelning mellan uptown och downtown.

Många av de platser som turister i Los Angeles kanske betraktar som själva paradiset ser Lykke Li som en mardröm. De mest klassiska berättelserna från den här staden, oavsett om de skrivits av David Lynch, Joan Didion eller Nathaniel West, handlar just om vad som händer när nykomlingar i staden ser igenom den kosmetiska fernissa av glänsande glamour och upptäcker den själsliga tomheten därunder.

Lykke Li säger att hon inte är särskilt förtjust i strandlivet här i Los Angeles.

– Malibu måste vara den värsta platsen på jorden. Speciellt i år. De har sina privata stränder där de ligger och solar medan tusentals dör i pandemin runt hörnet. Det är allt som är fel med USA.

Lykke Li söker sig alltid till vatten när hon spelar in musik och skriver låttexter, ”som en metafor för förändring”. Foto: John Theo Lindquist

Det har varit ett tufft år i Los Angeles. Det var här pandemin först slog till i USA, redan i februari, och stämningen i stan har varit hårdare än vanligt, med folk som byter trottoar när de ser en annan person närma sig, säger Lykke Li. Sommaren slutade med en historisk värmebölja med temperaturer över 40 grader. Sedan kom de historiska bränderna, som gjorde det omöjligt att gå ut eftersom luften var livsfarlig.

– Det var så apokalyptiskt, som att kliva rakt ut i en eld.

Tidigare i år, innan pandemin lamslog USA, arbetade Lykke Li för Bernie Sanders valkampanj.

USA är säkert helt kört ändå, men här i Kalifornien finns det en solidaritet

I sista stund blev hon inbjuden att uppträda med Sanders på ett stort kampanjevenemang i Las Vegas.

– Jag ställer alltid upp när det handlar om att stödja saker jag tror på. Efter att vi spelat fick jag tåga genom ett kasino med Bernie och hans anhängare och jag gick liksom längst fram och höll i en stor banderoll. Det var så surrealistiskt.

Vad är det du gillar med Bernie Sanders?

– Det han vill påminner ju om det vi har i Sverige. Jag gillar Elizabeth Warren också, men det som är unikt med Bernie är att han verkligen lyckats engagera de unga.

Precis som de flesta grannarna i östra Hollywood ser hon Donald Trump som en mardröm, men känner sig också tacksam över att ha sin liberala oas här i Kalifornien, som en politisk motpol till Washington.

– Det är många gånger jag känt: Vad är det här egentligen för jäkla land? Men Kalifornien är ju något annat. Det är Black lives matter-skyltar överallt. Mina närmaste grannar är ett gaypar i 70-årsåldern som messar mig varje söndagsmorgon och frågar vad jag vill ha från grönsaksmarknaden. Alla här är invandrare, alla känner att de måste hjälpa varandra. USA är säkert helt kört ändå, men här i Kalifornien finns det en solidaritet.

Nyligen gjorde hon en plåtning där hon råkade ramla rakt ner i LA River, den lilla strimma av vatten som åtminstone under årets blötare månader sipprar fram i en djup betongdal som löper genom hela Los Angeles. Hon säger att hon alltid söker sig till vatten när hon spelar in musik och ofta faller för låttexter om vatten, ”som en metafor för förändring”. Hennes mest kända låt heter också ”I follow rivers”. Den fick ett globalt genombrott efter att en remix av den belgiska dj:n The Magician var med i den franska filmen ”Blå är den varmaste färgen”.

Sedan dess har de olika varianterna av låten spelats mer än en halv miljard gånger på You­tube och remixen har 254 miljoner spelningar på Spotify. Den har dessutom blivit en inofficiell hymn för pridefestivaler över hela världen.

– Det tog mig ett tag att inse hur stor den låten blivit. Jag var i Mexico City för några år sedan och det kom fram folk till mig och sade att jag är en gayikon. Jag är så evigt tacksam för det. Att bli en gayikon är ju det finaste som kan hända en artist.

Att just den låten över huvud taget blev till var bara en slump. Lykke Li hade precis kommit hem från en turné och var utmattad när hon fick en fråga om en belgare som ville remixa en av hennes låtar. Hon svarade ja med en axelryckning och tänkte inte mer på det. I dag är låten en större inkomstkälla för henne än de alla andra skivorna tillsammans.

Hon pekar ut mot den lummiga djungeln i trädgården utanför Hollywoodvillan:

– Allt det här, alla de här vackra plantorna, det är på grund av den låten.

Så bra är nya låten. Läs Kajsa Haidls recension av Lykke Lis ”Bron”.