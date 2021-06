”Jag ser thrillern som ett format att undersöka samtidens rörelser”

En hemlig agent som verkar ha fått psykbryt och som tämjs på akuten endast med spännband och en spruta lugnande rakt in i låret – det är en scen som för tankarna till ”Homeland”. Ska någon ta kvinnan på allvar innan det är försent?

– En människa som skriker att hon är infiltratör från Säpo, är jagad av nazister och att landets högsta ledning kan dödas i ett attentat när som helst - sådana personer blir ju tvångsintagna. Men för mig blev det också en blinkning till oviljan att se hotet, se vad som är på väg att hända, säger Andreas Norman.

”Svart sol” utspelar sig i Stockholm, i nutid. Boken är den tredje om Säpoagenten Bente Jensen, som denna gång ger sig in i högerextrema kretsar. Läsaren får också veta en hel del om huvudpersonernas relationer, om Bente Jensens dejtande och maktspelet mellan hennes chefer.

I tre år har han hållit på, Andreas Norman, boken blev precis klar. Nu sitter han på en sten i ett skogsparti i Bagarmossen, ett par hundra meter hemifrån. Grenverket mildrar solljuset. Ibland mediterar han här i närheten, säger han och pekar bortåt stigen.

Vitt ariskt motstånd tapetserade med Rudolf Hess-affischer och ristade in hakkors i bilarnas lack

Om intrigens ursprung säger han två saker: själva startskottet kom när han hörde talas om planerna på en konservativ tankesmedja. Förra året lanserades Oikos, grundad av sverigedemokraten och riksdagsledamoten Mattias Karlsson.

– Och jag hade en tid haft en tanke om att skriva om vit makt-miljön. Jag ville gå tillbaka till hur det var när jag växte upp på 1980-talet, i Bromma. Bevara Sverige svenskt hade rötter där, men jag minns Vam tydligare. Vitt ariskt motstånd tapetserade väggen utanför Ica Brommaplan med Rudolf Hess-affischer. Ristade in hakkors i bilarnas lack.

Skinnskallar kunde sätta skräck i högstadieskolan, full av vita medelklasselever.

– Det var ganska polariserat, många bar ju ”Rör inte min kompis”-märket. Men vit makt-rörelsen från den tiden har aldrig försvunnit.

I fiktionen ville han utforska vad det blev av individerna och deras idéer. Någon blev politiker, en annan reklamare, på olika sätt förvaltare av ett politiskt innehåll. I slutändan blev i ”Svart sol” inte så mycket kvar av vammarna i Bromma – men nog flimrar de förbi, bland Bente Jensens gamla skolkamrater.

För åtta år sedan valde Andreas Norman att byta liv. Det är därför han bor i en trea i Bagarmossen och inte i ett ambassadörsresidens någonstans långt bort. Då sa han upp sig från Utrikesdepartementet, ett beslut som inte var lätt, men självklart. Att vara diplomat är svårt att kombinera med ett jämställt familjeliv. Hustrun hade fått jobb i Malmö, de hade fått barn och han hade själv, parallellt med jobbet, skrivit klart sin första thriller. Det fick bära eller brista.

Foto: Magnus Hallgren

Han hade varit tio år på UD. Vägen dit var inte spikrak: han började läsa statsvetenskap och internationella relationer, i Berlin, men först efter att ha debuterat med en diktsamling. Hans tyska professorers intresse var riktat mot Balkan, där kriget just tagit slut. Den svenske studenten fångades av det, och kom så småningom till Bosnien.

– Folk hade ju flytt undan den etniska rensningen. När kriget var slut skulle förloppet liksom rullas tillbaka – många av de som fördrivits återvände och hävdade rätten till sina hem. Det var en jätteapparat. Ofta var husen bebodda av andra människor. Jag studerade relationerna mellan lokala borgmästare och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE:s, representanter, och åkte runt och intervjuade folk. Det var spännande.

Jag stod under lång tid inte ut med doften av liljor, övermogna bananer. Allt luktade lik.

Han kontrakterades av OSSE.

– Det var ett fantastiskt jobb, och jag tänkte: wow, hur kan jag försörja mig på sådant här?

Svaret blev UD. Han sökte diplomatprogrammet och kom in. Det var ett intensivt och varierat jobb, han var posterad i Skopje, och tidigt på plats i Thailand efter tsunamin, julen 2004.

– Det var förstås traumatiserande. Jag stod under lång tid inte ut med doften av liljor, övermogna bananer. Allt luktade lik.

När det ebbat ut återstod ett sorgligt minne, och en besvikelse på svensk utrikestjänst.

– UD vet exakt hur man gör när en svensk grips någonstans med ett kilo kokain, men när potentiellt 10 000, ja kanske 20 000 svenskar kan ha omkommit på andra sidan jorden, på annandag jul: nej. Att förbereda sig för en katastrof är att vara beredd på det otänkbara.

Han skrev en bok om upplevelsen. På Utrikesdepartementet på Gustaf Adolfs torg fortsatte han med terrorismbekämpning, men under ett uppdrag på ambassaden i Vilnius lämnade han UD.

– Jag gav upp en trygg tjänst, hög lön, hela paketet, för att bli kulturfrilans vid 40 i en extremt konkurrensutsatt bransch. Klart att det var tufft.

Närheten till naturen fick Andreas Norman och familjen att välja Bagarmossen istället för den politiska världsscenen. Foto: Magnus Hallgren

Men diplomatlivet har varit en rik källa för författarskapet. ”En rasande eld” följdes av ”De otrogna”, med kriget i Syrien som fond.

Under researcharbetet för ”Svart sol” ägnade han åtskilliga timmar åt vit makt-miljön, Försökte förstå den radikaliserade miljön på nätet, läste Säporapporter. Intervjuade. Skrev. Under covid har han mest arbetat hemma, han sitter som i en bubbla och knackar. Hustrun håller teamsmöten, och skriver, i rummet intill. Det händer att han tar in på hotell, när han behövt få ur sig längre sjok av text.

Jag vill se på personerna jag skriver om som människor, inte 'karaktärer'

Drivet i berättelsen finns i språket, menar han:

– Jag vill se på personerna jag skriver om som ”människor”, inte ”karaktärer”. Hur låter de? Om jag hittar deras sätt att prata, då kan jag leva mig in i dem. Jag ville skriva en spänningsroman, en bok som är spännande på riktigt, som inte är töntig. Men för att bli det måste det till mer än ”spänning”, det måste vara en hel roman om levande människor och en värld som fascinerar, med ett språk som lyfter. Det har jag försökt åstadkomma.

Säpos jakt på en grupp högerextremister i Sverige som planerar att utföra ett attentat mot Rosenbad leder till såväl dynamitstölder som välbärgade salonger på Östermalm, pr-branschen och riksdagspartierna. Andreas Norman menar att historien är realistisk och fullt möjlig.

Foto: Magnus Hallgren

Sverigedemokraterna skildras i din bok mer eller mindre uttalat som ett hot mot demokratin i Sverige, anser du att de är det?

– Ja. SD vill inte säga att det handlar om vit makt, de vill - som alla partier - röra sig mot den politiska mitten där väljarna finns. Så SD talar inte längre öppet om ras och etnicitet, utan om svensk kultur. Det görs av pragmatiska skäl.

Först att läsa det tidigaste utkastet var hans förläggare på Bonniers, Daniel Sandström, en man Andreas Norman beskriver som ”både känslig och krass”. Hustrun läser just nu, tillägger han och ser möjligen en aning nervös ut.

Familjen lämnade Skåne efter några år. De fastnade för Bagarmossen för tillgången till naturen, skolorna och hyfsad närhet till stan. I Stockholm har han några författarvänner att prata skrivångest med, och ett gäng killkompisar som träffas varje vecka.

– Vi är åtta nio stycken, med olika typer av jobb. Vi springer en mil, käkar middag och snackar. Varje tisdagskväll, i femton år – vi har följt varandras liv. Under pandemin ställde vi oss frågan hur vi skulle göra, men bestämde att inte vika ned oss, så vi har kört på. Hela vintern åt vi utomhus, i täckjacka. Det har varit otroligt skönt, i en tid när alla dagar flutit ihop.

Vad nyhetsredaktionerna visste var en bråkdel i jämförelse med den information vi hade

Böckerna om Bente Jensen är på väg att bli tv-serie. Andreas Norman är delaktig i manusarbetet, men glad över att slippa huvudansvaret. Han ägnar sig hellre åt nästa bok, som är i sin linda. I den lämnar han Bente Jensen, men håller sig kvar i storpolitiken. Det är den han är intresserad av att skildra, som en Graham Greene eller John le Carré.

Och jo, det händer att Andreas Norman saknar UD.

– Att vara mitt i när det händer: som under arabiska våren 2011. Vi hade direkt kontakt med världsledare om hur man skulle förhålla sig till det som hände, precis då. Vad nyhetsredaktionerna visste var en bråkdel i jämförelse med den information vi hade.

Men UD-livets baksida var för stor och Andreas Norman ångrar sig inte.

Andreas Norman Född 1972 i Stockholm. Familj: hustrun Anna Kölén, dramaturg och författare. En dotter på tio år. Gör: författare. Debuterade med diktsamlingen ”I dagarnas lutning” 1996. Därefter skrivit ”9,3 på Richterskalan” och tre thrillrar: ”En rasande eld”; ”De otrogna” och nu ”Svart sol”. Aktuell: har skrivit årets sommarföljetong i Dagens Nyheter. ”Svart sol” utkommer på Albert Bonniers förlag i september. Visa mer

