”Jag stannar till slutet” en effektiv lektion i migrationspolitik

Teater ”Jag stannar till slutet” Upphovsperson: Stina Oscarson, efter Fatemeh Khavari Regi: Tereza Andersson. Scenografi: Torulf Wetterrot. Mask, kostym: Patricia Svajger. Komposition, ljuddesign: Dan Andersson. Ljus: Karl Svensson. Medverkande: Oldoz Javidi Funktionärer: Sultan Ebrahami, Mohammad Zare, Hossein Mohammedi, Seyed Mohsen Mousavi Scen: Kulturhuset Stadsteatern Husby, Stockholm. Speltid: 58 min Visa mer

Kullerstenar brer ut sig under fötterna, som om vi befinner oss på ett torg. ”Känns det jobbigt?” frågar skådespelaren Oldoz Javidi när hon uppmanar skolelever och lärare att sätta sig rakt ner på golvet och sitta kvar där under hela föreställningen. Den är 58 minuter lång. ”Vi satt i 58 dagar”, påpekar hon enkelt men med uppfordrande stolthet i rösten. Och går därmed in i rollen som Fatemeh Khavari.

Stenbeläggningen är en golvmatta med fototryck, som täcker scenen i nyöppnade Kulturhuset Stadsteatern Husbys black box. Här i Kulturskolans nya byggnad vid torget i Husby centrum bedriver Stadsteatern scenkonst och medskapande verksamhet för ungdomar och unga vuxna. Direkt efter invigningen i mars drabbades allt av pandemin – nu pirrar nystartskänslan i luften när det är dags för premiär igen.

”Jag stannar till slutet” bygger på Fatemeh Khavaris självbiografiska bok, skriven med journalisten Annie Hellquist. När den 17-åriga Khavari satte sig ner på Mynttorget en sommardag 2017 för att sittstrejka mot utvisningarna av unga till Afghanistan startade hon en folkrörelse och blev en aktivistisk ledare. Tio protesterande blev snabbt tusen och fler, rörelsen Ung i Sverige växte fram, och i maj året efter röstade riksdagen igenom förslaget att 9 000 ensamkommande unga fick ny möjlighet att stanna.

Boken är lite som ett reportage i jagform. Den varvar händelseförloppet kring sittstrejken med Khavaris uppväxt – i Iran dit hennes föräldrar flytt från Afghanistan, i Sverige från 2015 genom familjeåterförening med hennes bror som flytt hit. Stina Oscarsons dramatisering koncentrerar snyggt texten till en knapp timme nästan utan att klippen syns. Tereza Anderssons regi är rak och energisk, uppsättningen avskalat realistisk i tonen.

I Torulf Wetterrots scenografi finns en trappformation som skjuts över golvet – för att stödja skiftena i tid och rum men också hur demonstrationen bokstavligen flyttas, från Mynttorget till Medborgarplatsen till Norra Bantorget. Funktionärer i gula västar fungerar som statister och scenarbetare, delar ut sittunderlag, sovsäckar och godis.

”Jag stannar till slutet” är en effektiv lektion i samtidshistoria och migrationspolitik. Dess bitvis väl statiska föredragsform vägs upp av Javidis pondus och lugna glöd. Hon gestaltar hur Fatemeh, utrustad med endast mod och mobil, tacklar politiker, medier, nazister och konflikter. Och utstrålar med blicken den sorg och smärta som ryms i berättelsen, det kretslopp av orättvisor den talar om. Hon gör föreställningen som ett enda långt tal till ungdomarna som sitter med henne på marken.

