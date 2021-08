Jagger och Richards hyllar Charlie Watts efter dödsbeskedet

Bara veckor efter sin inställda medverkan på Rolling Stones USA-turné kom beskedet att Charlie Watts är död. Under onsdagen publicerade bandkollegorna Keith Richards och Mick Jagger hyllningar till medlemmen på sina sociala medier.

Det är bandkollegornas första uttalande sedan Watts död, som bekräftades av hans talesperson under tisdagen. Mick Jagger delade en bild på kollegan när han spelar med sitt jazzband The ABC and D of Boogie Woogie i Schweiz 2010. Keith Richards publicerade en bild på ett trumset som skyltar ”stängt”.

Även Rolling Stones-gitarristen Ronnie Wood uttalade sig på sin Instagram med en bild på sig och Charlie Watts.

”Jag älskar dig min tvillingkompanjon. Jag kommer sakna dig, du är den bästa”, skriver han i inlägget.

Andra musiker och landsmän, som Ringo Starr och Paul McCartney, uttryckte också sin sorg på sociala medier.

– Jag älskar dig Charlie, säger Paul McCartney i en film lagts upp på hans Instagram efter dödsbeskedet.

– Jag är så ledsen att höra om Charlie Watts död. Han var en fantastisk person. Jag visste att han var sjuk, men inte att han var så sjuk, säger sångaren och låtskrivaren vidare.

Elton John skickade sina kondoleanser på Twitter.

”En väldigt sorglig dag. Charlie Watts var den ultimata trummisen. Den stiligaste och med ett sådant briljant sällskap”, skrev John.

Charlie Watts gick med i Rolling Stones 1963, som då bestod av Mick Jagger, Keith Richards och Brian Jones. Han hade, på sidan av sin rockkarriär, ett stort intresse för jazz och spelade med flera band. I början av augusti meddelade Watts att han inte kommer att medverka på Stones USA-turné under hösten till följd av hälsoskäl och en lyckad medicinsk behandling. Charlie Watts blev 80 år.

