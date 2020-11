Jamaica Kincaid: Jag har levt i en snöglob – nu har någon äntligen krossat den

USA-valet 2020

Kära läsare i ett främmande land,

Vet du vad en snöglob är? Jag tror inte det så jag ska berätta. En snöglob är ett föremål, format som en kupol, sammangjuten med en platta med perfekt passform. Det hela är gjort av material som lätt går i bitar. Globen är till ungefär två tredjedelar fylld med vatten och scenerier av det ena eller andra slaget har skapats och fixerats vid globens bottenplatta. Vita flagor som ska likna snö ligger på bottenplattan och när globen skakas, vilket ofta händer när någon lekfull hand råkar befinna sig i närheten, virvlar flagorna runt kring sceneriet som fixerats på botten av globen. Alla figurer och föremål försvinner i ett töcken av låtsassnö, de förtärs av den, de förloras i den, och för ett ögonblick förefaller det som om det är så det kommer att förbli för evigt: de kommer aldrig att bli tydligt synliga igen. Sedan sjunker flagorna (den falska snön) långsamt tillbaka mot globens botten och allt blir som det en gång var. Sceneriet är oförändrat, fixerat, fixerat och fixerat! Man hittar oftast snögloben där dystra familjesemestrar firas: Disneyland, Bronx Zoo, Empire State Building, Frihetsgudinnan alla de tre sistnämnda i New York; nära gaterna i avgångshallar på flygplatser, på platser som man mycket väl aldrig kan komma att besöka igen eftersom man aldrig vill besöka dessa platser igen. Så ser snöglobens liv ut.

Deras rasism har framför allt och i synnerhet riktat sig mot svarta människor med afrikanskt ursprung

Under de senaste fyra åren, med början någon gång tidigt i november 2016, har jag levt i en snöglob som kallas Amerikas förenta stater. Jag har varit en figur i denna snöglob, vattnet i den har ibland varit orangefärgat, ibland rosenrasande rött, snöns färg har aldrig varit vit. Det har varit en upplevelse fylld av skam. Jag har varit dess fånge. För mig är Amerikas förenta stater världens mest underbara land och det är verkligen det men bara om man när man lever där håller sig till de bästa människorna och de bästa människorna där är de svarta människorna, de afrikansk-amerikanska människorna. Om man i Förenta staterna håller sig till den grupp av människor som kallar sig själva ”vita” kommer man att göra sig delaktig i eländen och små och stora övergrepp mot sina medmänniskor liksom i girighet och dagliga mord. Och mer. Här en lista: Ens barn måste gå i de bästa skolorna och man kommer att fullständigt glömma att de bästa skolorna aldrig har bidragit till att göra någon till en bra människa (ta Boris Johnson, ta George W Bush, bara som exempel ur mängden). Med undantag för, förmodligen, John Adams (Förenta staternas andra president, satt bara en mandatperiod) och, helt säkert, Barack Hussein Obama har alla amerikanska presidenter varit fullskaliga rasister och deras rasism har framför allt och i synnerhet riktat sig mot svarta människor med afrikanskt ursprung. Den store Abraham Lincoln, en president som jag är så djupt fäst vid att jag i min trädgård odlar rosor som döpts till hans ära, var en rasist men han avskydde slaveriet och det räcker för mig, eftersom jag på ett högst välsignat vis härstammar från de förslavade. (Jag skriver välsignat, men menar egentligen slumpmässigt eftersom välsignelser är så godtyckliga att de i själva verket är tillfälligheter.) Amerikas förenta stater är, var redan innan det blev något sådant som Amerikas förenta stater, en grumlig, orosframkallande snöglob av övergrepp och dessa övergrepp har från begynnelsen haft människor som invandrat från Europa som upphov.

Den större snöglob jag lever i har den 3 augusti 1492 som tillkomstdatum, men låt mig nu ta en titt på globen från tidiga november 2016. I ett slag slöts de öppna himlar jag levde under i delstaten Vermont, vilket var mycket märkligt för jag mindes att den öppna himmel under vilken jag levde i Vermont när året var 2001 öppnat sig än mer då och det var i en tid av mörker, det var vad man sa mig, och ändå kunde himlen ovan mig inte ha varit mer öppen, mer blå, mer inbjudande och välkomnande; men nu, eller då, hur jag nu vill se det, himlen 2016, i den novembermånaden, mörknade: ord förändrar verkligen färgen på saker och ting och människorna som inte tilläts komma in i Amerikas förenta stater kunde känna igen den idén från Amerikas slavstater sedan de besegrats, fast hittade ett sätt att rise again och den specifika snögloben är den jag/de flesta av oss finns i. Att få grupper av människor att känna sig mindre än vad de tror sig vara, att få grupper av människor att känna sig större än vad de skulle kunna vara, att få grupper av människor att bli tjudrade mellan mindre och större är en amerikansk idé, en amerikansk ambition, men inget är beständigt, inte ens i en snöglob, för ibland råkar en arm putta ner den från hyllan (hyllan är snöglobens permanenta hem). Där fanns inreseförbudet för människor från ”muslimska” länder. Men vad var det? För några sekel sedan var det inte tillåtet att vara katolik i vissa länder i Europa, inte tillåtet att vara protestant i andra.

Katoliker blev mer eller mindre rasifierade efter det spanska nederlaget under den elisabetanska epoken; när jag växte upp, som liten flicka, på en brittiskt styrd ö i Karibien fick jag lära mig att katoliker, alltså människor från Italien och Spanien och sådana ställen, inte är vita på riktigt och den föreställningen levde så starkt i mig att när jag kom till Amerika, de Förenta staterna, och mötte så många människor som sa att de var vita: italienare, spanjorer och nästan alla av dem katoliker, blev jag av med den fruktan för vita jag kunde ha hyst: Jag mötte rasism i mängder men ofta visste jag att de människor som utsatte mig för den hade haft sina egna svåra möten med människor som genom att utöva sin makt att bestämma vem som är vad bara bidrog till snöglobens beständiga obeständighet. Och alltså var människorna från länder där den dominerande tron var islam som katoliker och de var också som svarta människor i Amerika: Amerika har en tradition av segregation. Bara afrikan-amerikaner/svarta amerikaner förstår det instinktivt och det är därför de/vi är de sanna amerikanerna. Det är också därför så många immigranter i Amerika försöker distansera sig så mycket som möjligt från afrikan-amerikanerna (irländarna, de ljushyade immigranterna från Indien, de ljushyade immigranterna från Kina, Korea, Japan), därför att afrikan-amerikanen är det långa loppets amerikan: det finns inget Amerika, Förenta staterna, utan afrikan-amerikanen/svarta människor. Den amerikanska besattheten av frihet beror helt enkelt på att vi levt i sådan intim närhet till människor vi gjort ”inte fria”. Vi känner väl till situationen ”inte fri”. Afrikan-amerikanen är definitionen av ”inte fri”. Amerika är ett underligt ställe: det har femtio stater, hälften av dem har namn efter den ursprungsbefolkning som levde i landet Amerika, från Alabama till Wyoming. Amerikas nationella valspråk kunde mycket väl vara: Döda människorna, behåll deras namn.

En morgon under det senaste veckoslutet, tidigt i november, 2020, gick någon förbi bordet där snögloben jag levt i de senaste fyra åren fanns och puttade avsiktligt ner den i golvet. Den slogs i ett otal bitar, vattnet rann ut och sögs upp av trägolvet, låtsassnön smälte förstås inte, men alla figurinerna gick sönder. Jag plockade upp alla de bra, mig själv inkluderad (ja, det är min snöglob och jag bestämmer) för sedan skulle jag reparera dem och göra mitt bästa för att få dem hela igen: sedan tog jag en hammare, den jag använder för att slå ner störar i trädgården, och krossade resten till damm och stoft.

Övers. från engelska: Per Svensson

Jamaica Kincaid Född 25 maj 1949 under namnet Elaine Potter Richardson i Saint John’s på ön Antigua som då fortfarande var en brittisk koloni. Bosatt i USA sedan 1966 där hon arbetat som journalist för publikationer som The New Yorker och Village Voice. Antog namnet Jamaica Kincaid i början av 70-talet. Debuterade 1983 med novellsamlingen ”At the bottom of the river” och har med sina ofta självbiografiskt färgade verk gjort sig känd för sitt lyriska och intrikata språk. Motiv som ofta förekommer i Kincaids romaner är mödraskap, kolonialism och makt. Kända verk är ”En liten plats”, ”Lucy”, ”Min bror” och ”Mr Potter”. I Sverige ges hon ut av Bokförlaget Tranan som i våras publicerade hennes ”(Boken om) Min trädgård”. Visa mer

