Jämna plågor och gift i lagom doser förlänger livet

Sakprosa Nicklas Brendborg ”Maneter åldras baklänges. Hur vetenskapen kan förlänga vårt liv” Övers. Ulrika Junker Miranda Polaris, 244 sidor Visa mer

När jag kommit upp en bit över sextio och började märka hur livets olika påfrestningar, från jobb och stress till vedhuggning och tunga lyft, gjorde mig betydligt tröttare än de gjort bara några år tidigare uppfann jag ett nytt livsmotto åt mig.

What doesn’t kill you makes you older.

Mindre käckt än originalets ”makes you stronger”, till och med lite resignerat, kanske. Men också lagom ironiskt, tyckte jag, en passande blinkning åt det oundvikliga.

Nu, vid fyllda 75, läser jag något som får mig att inse jag att jag kanske borde ompröva det där. Den som skrivit är intressant nog själv bara 25, en dansk student som gett ut en förbluffande bred och välorienterad bok om just åldrande: ”Maneter åldras baklänges”.

Den föreskriver nu inga mirakelkurer och är till största delen inte heller någon självhjälpsbok. Författaren, Nicklas Brendborg, studerar molekylärbiologi och har gjort en populärvetenskaplig genomgång av forskningsfronten på det område som med ett fult ord numera brukar kallas antiaging – alltså om hur man kan, eller åtminstone snart, kanske, kommer att kunna bromsa åldrandet, göra oss friskare och förlänga livet.

Intresset för den frågan är ju på topp och stigande i vår tid, det är inte bara vi boomers utan också efterföljande generationer som börjat upptäcka vad åren gör med deras ork, kroppar och ansikten. Och är allt ovilligare att acceptera det.

Men själva frågan är förstås lika gammal som människan själv, och inom Brendborgs eget forskningsfält har en spännande utveckling ägt rum under de senaste decennierna. Man kan bokstavligen följa åldrandets processer på molekylär nivå.

Det finns många gåtor här, den största är väl varför vi åldras överhuvud taget. Det är inte helt självklart. Olika djur och växter åldras på olika sätt, tallens rotsystem kan bli 10 000 år och det finns en manet som väl inte precis åldras baklänges, som boktiteln utlovar, men som kan förpuppas, gå i barndom och börja om livet på nytt.

Om det nu låter så lockande.

Foto: Rolf Vennenbernd/TT

En fascinerande förklaring till åldrandet är att det helt enkelt är kroppens vapen mot cancer. Cancer är ju ett slags överaktiv, ohämmad tillväxt på cellnivå, och kroppens defensiva försvar är en surögt återhållande inbromsning – som i stället gör cellerna tröga och skröpliga. Den föredrar kort sagt att dö av ålder lite senare hellre än att dö av cancer genast.

Att då lätta på bromsen utan att cellerna skenar kunde vara ett av de trick som antiagingforskarna letar efter.

Annars handlar mycket om att förstå vad det är som får kroppens celler att fara illa. Fria syreradikaler, till exempel, som bland annat uppstår vid radioaktiv strålning men som också produceras spontant i kroppen. De förstör allt på cellnivå där de drar fram: elefanter i vår sköra inre porslinsfabrik.

Motmedlet heter antioxidanter, som finns i exempelvis bär och frukt (och i alla kostråd). Och om man med deras hjälp kunde eliminera syreradikalerna helt och hållet kanske man också kunde stanna kroppsklockan?

Men här finns en intressant hake. När man försöker göra det på möss händer nämligen något otippat: de dör i förtid.

Närmare besett visar det sig att både djur och människor i själva verket mår bra av lite syreradikaler. Av gift i lagom doser. Det har att göra med en mekanism som kallas hormesis – ett ord att lägga på minnet. Det är nämligen den som gör att både du och dina celler, liksom alla organismer, och livet självt, piggas upp av måttligt motstånd. Träd, till exempel. Om de inte pressas och böjs av vinden så välter de i förtid av ren skörhet.

Att ständigt försvara sig mot sådant som virus, hetta, kyla och strålning kräver något av kroppen och cellerna, de måste anstränga sig, tagga upp och vara på tårna. Men det är också en kamp som, om vi bara klarar den, får hela organismen att frodas.

Något de flesta säkert också kan känna igen från levande livet.

En nära släkting till mig, några år äldre än jag och ensamstående, fångades som så många andra plötsligt i en fälla av coronapandemin förra året. Hon blev avskuren från barn och barnbarn, livet med vänner och bekanta, körsång och teater.

Hon hade förstås lätt kunnat gå ner sig i depression, i stället började hon gympa varje morgon med Sofia i SVT och gå en och två timmar långa, dagliga utomhuspromenader i trevligt sällskap. Jobbigt och säkert inte sällan tjatigt, men snart en vana – och ett och ett halvt år senare var hon hälsan själv. Det gamla ryggonda var borta och hon gick lätt ifrån mig i branta uppförsbackar.

Aktiv antiaging. Hormesis.

Och dags för en ny devis: Jämna plågor förlänger livet.

Med pedagogisk elegans lotsar Brendborg läsaren genom kroppens små skrymslen och pekar på hotande faror och hägrande möjligheter. Hur celler kan äta sig själva för att undvika en skadlig utveckling, men också hur de kan tröttna och bli slöa zombier som sprider inflammationer omkring sig. Hur telomererna som skyddar cellernas gener förkortas med åren – och vad man kan göra för att förhindra det.

Det är lärorikt, Nicklas Brendborg är också en forskaroptimist av det där slaget som får en att ana stora genombrott som väntar bara vetenskapen kommer runt nästa hörn. I väntan på det är det förstås en del man kan göra själv – även om det mesta han har att säga om det i stort sett liknar råden man kan få i vilken upplyst hälsospalt som helst.

Men när han mot slutet inte kan låta bli att toppa med några förslag på extra plågsam hormesis börjar jag ändå dra öronen åt mig. Inte bara för att det ibland kan kännas mer som kvalificerade gissningar än som strikt vetenskap, utan också för att unge Brendborg här börjar låta oroväckande lik gamla militäriska gymnastiklärare och deras hurtiga tillrop om mera gröt och kalla avrivningar.

Visst, jag tar gärna några uppförsbackar extra för livet och hälsan – men fasta och intervallträning?

Då föredrar jag nog att dö lite i förtid.

