Jan Eklund: De blodbesudlade oljepengarna har förpestat världen länge nog

Hur många smällar tål vi egentligen? Först pandemins isolering, nu kriget.

Det kan kännas rätt hopplöst att veta vad man som betraktare ska göra av känslan. Ibland förbannad, ibland förlamad, ångestriden av krigets otäcka bilder. Den barbariska slakten på civila.

Personligt får man väl hjälpa till så gott man kan och fortsätta leva det fria liv som människorna i Ukraina strider för. Politiskt skulle jag gärna verka för ännu hårdare sanktioner mot Ryssland. Det är livsviktigt att strypa deras export av olja och naturgas –Europa kan inte bidra till att finansiera kriget. Och skänka vapen till Ukraina bör vi fortsätta med.

Den inhemska Natodebatten kan däremot vänta ett tag.

I lördags tog jag några glas vin och lyssnade på SVT:s konsert ”Vi spelar för freden” med Kyiv Soloists från Konserthuset i Stockholm (DN var medarrangör). Stråkensemblen som befann sig på turné i Italien när kriget bröt ut och nu ger konserter i exil och samlar in pengar till krigsoffren.

Det var en värdig produktion, rörande, stram. Och helt omöjligt att inte drabbas av de inspelade berättelserna från några av musikerna, deras oro för vänner och familjer som är kvar i Ukraina. Så få höra dem spela, med allvarliga ansikten, professionella händer, stråkar av sorg och kulturellt motstånd.

När Benny Andersson i finalen satte sig ned vid flygeln och Eric Ericsons kammarkör sjöng Abbas låt ”Ode to freedom”, sista spåret på ”Voyage”, hörde jag texten på allvar för första gången.

Björn Ulvaeus försöker fånga friheten utan att ta till för svulstiga ord – för ”odes to freedom often go unheard”. Det ligger förstås nära till hands att se det som en samtida fritänkares försök att fånga det omöjliga. ”It’s elusive and it’s hard to hold/It’s a fleeting thing.”

Men ändå med slutradernas önskan om att någon ska kunna skriva ett enkelt ode till friheten som alla borde kunna sjunga med i.

Jag tycker det är precis vad Björn Ulvaeus har gjort.

Stycket gjorde extra starkt intryck nu när de nationalistiska trummorna börjat ljuda igen. Jag skulle inte protestera om ”Ode to freedom” blev Sveriges alternativa nationalsång – för mig får den gärna ersätta ”Du gamla, du fria”. Jag har ingen lust att ta strid för den saken just nu, överhettade inhemska kulturkrig behöver vi minst av allt.

Missa inte ”Vi spelar för freden” (ligger på SVT Play). Det gör även ”Ekonomibyrån” och ”Utrikesbyrån”, som fortsätter att i det lilla samtalsformatet producera snabba och utmärkta analyser av krigets olika konsekvenser. Jag gillar Carolina Neuraths lediga sätt att styra samtalen i ”Ekonomibyrån”, även om gästerna i det senaste avsnittet ”Rysk kollaps” var för samstämmiga; det hände för lite i studion.

Men det blev solklart att Ryssland ekonomi är pytteliten i förhållande till landets storlek, bara 1.5 procent av världens totala bnp. Det teknologiska och taktiska affärskunnandet är inte i närhetens av västvärldens – och deras förmåga att improvisera i knepiga lägen försvåras av toppstyrning och stela gamla strukturer som Putins verkar göra allt för att cementera.

Kvar finns den råa brutala makten, som kan göra stor skada, men den bygger ingen hållbar framtid.

Det enklaste sättet för västvärlden att motverka diktaturer – från Ryssland till Gulfstaterna – är att inte importera deras olja och naturgas. Vi måste i närtid fasa ut all olja från ofria länder, säger filosofen Leif Wenar i en intressant intervju med Mattias Svensson på SvD:s ledarsida (2/4).

Wenar är professor vid amerikanska Stanford och gav 2016 ut boken ”Blood oil”. Hans maktanalys är klockren. Att bryta oljeberoendet är självklart också det bästa vi kan göra för att bekämpa klimatförändringarna.

Det lär svida, inte bara i plånboken, men de blodbesudlade oljepengarna har förpestat världen länge nog.

