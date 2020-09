Jan Eklund: Den fruktade mediemogulen som erövrade hela världen

Mediemoguler får sällan bra press. Utom i de många egna tidningarna och kanalerna förstås, där det fjäskas och bockas i parti och minut.

Rupert Murdoch intar en särställning i skräckkabinettet. En stenhård och envis outsider från Australien som tidigare än någon annan insåg att medier med den digitala teknikens – och globaliseringens – hjälp kan bli gränslösa imperier. Om de syr upp rätt makthavare och politiker, tillåts verka och expandera bortom gällande nationella lagstiftningar om hyfsat rättvis marknadskonkurrens.

Affärstaktiken? Ni får mitt politiska stöd om ni stöttar mina hjärtefrågor – och på köpet kanske vi kan fixa ökade ägarandelar i några tidningar och bättre tv-rättigheter för mina bolag.

Hade brexit varit möjligt utan Murdochs sanslösa propaganda i tidningar som The Sun? Hade Donald Trump erövrat Vita huset utan den ideologiska bombmatta som Fox News rullade ut mot den amerikanska populismens kritiker?

Murdoch inledde sin bana redan 1952 i Adelaide och erövrade först Australien, expanderade därefter till London, New York och Los Angeles. Strategin var att äga brett och lägga under sig marknaden från flera håll: tidningar, tv, underhållning.

Rå och folklig konservatism är Murdochs varumärke, men han kan satsa på udda kort, bara det gynnar hans affärsintressen. Med en bred portfölj blir dominansen lättare att uppnå och försvara. Ensidig – jag?

I söndags såg jag det sista avsnittet av BBC-dokumentären ”Den dolde makthavaren” på SVT. I tre delar får vi följa Rupert Murdochs gränslösa karriär. Visst, mycket är känt sedan tidigare, ändå ger serien häpnadsväckande insikter om vidden av Murdochs makt och hänsynslöshet. Man får hela historien – och sitter stundom och gapar åt de avslöjande och färgstarka intervjuerna.

Mest uppseendeväckande är den politiska korruptionen. Alla hel- och halvprivata band mellan affärsmän och partitoppar i Storbritannien och USA.

Murdoch gillade inte oväntat Margaret Thatcher, men tyckte sämre om efterträdaren John Major. Den tidigare premiärministern berättar i ett klipp om en privat lunch under andra hälften av 90-talet, då Murdoch uttryckte sitt missnöje med Majors Europapolitik. Budskapet var att göra den mer EU-kritisk, annars kunde mogulen inte längre stötta partiet. Major sade tack för kaffet och meddelade att politiken låg fast.

Till saken hör att The Sun under Majors år vid makten publicerat en rad snaskiga sexskandaler, där konservativa politiker avslöjats med brallorna nere vid fel tillfälle. De skulle inte bli färre.

Inför valet 1997 bytte Murdochimperiet sida och stöttade New Labour. Tony Blair viftade snällt på svansen och vann en jordskredsseger. Inför Irakkriget 2003 fick Blair kraftigt eldunderstöd för en invasion av Murdochs alla tidningar och tv-kanaler. Den oheliga alliansen tog död på Labourpartiet för oöverskådlig framtid. Och satte världen i brand.

Men det var bara förspelet till vad som skulle hända under brexit och Trump.

Likafullt tycktes Murdoch uträknad 2011 när han tvingades lägga ned News of the World i London efter den stora avlyssningsskandalen (tidningen hackade olagligt privata mobiltelefoner). Vilket efter heroiskt grävande av Nick Davies på The Guardian och en sampublicering med New York Times till slut fick Rupert Murdoch att krypa till korset och offentligt be om ursäkt.

Ryktet i USA var inte lika skadat. Gubben lever än, två av barnen kritiserar öppet faderns politik, en ska få ärva makten i firman. Likheterna med HBO-serien ”Succession” är ingen tillfällighet.

Läs fler krönikor och andra texter av Jan Eklund