Jan Eklund: Flickan från Kalifornien som tog tempen på det överhettade USA

Helgen gick i Joan Didions tecken. Hon avled dagen före julafton i New York, 87 år gammal.

Jag lade fram hennes böcker och tänkte på Hollywood och Manhattan, platserna där hon bodde när hon skrev sina mest kända böcker. Bläddrade då och då, läste här och där, fick allt större ögon – och drevs tillbaka i historien.

Visst var Didion en unik observatör med omutlig blick. Hennes reportage och essäer vibrerar av en säregen klarhet, som Jesper Högström skrev i en minnesartikel (DN 27/12).

Didion kunde beskriva sin unga persona som en liten, blyg och osäker outsider som lätt föll i gråt. Hon medgav samtidigt att den framtoningen gjorde det lättare för henne när hon var ute på jobb och männen hon mötte sänkte garden och berättade saker hon aldrig annars fått höra.

Den bilden ligger rätt långt ifrån den värdiga stilikonen i stora solbrillor och dyra silkesklänningar – eller den unga heta författaren som poserar framför en vit Corvette i Los Angeles. Man ser nästan havet, blommorna, ciggen och drinkarna.

Didion nosade alltid upp den nya, såg vart vinden blåste, tog tempen på samtiden. Hon var också svag för det gamla Amerika, det kärva och konservativa, där myten om frihet skapades och fördes vidare i generationer. Hon var trots allt en flicka från den gyllene västkusten, uppvuxen i Sacramento, och kom från en familj där skötsamma ideal omhuldades.

Joan Didion var pessimistisk och illusionslös.

Allt det där ifrågasattes på 60-talet. ”Mittpunkten sviktade”, som hon inledde essän ”Slouching towards Bethlehem” (1967) om hippierörelsen i Kalifornien, den som blev hennes stora genombrott som skribent vid sidan av kortromanen ”Play it as it lays” (1971).

Didions mest kända mening, ”We tell ourselves stories in order to live”, inledde titelessän i ”The white album” (1978). En nervig och perspektivrik text där hon ser tillbaka på det galna och fria 60-talet när allt brann. Det är också ett självporträtt av den lite äldre författaren som famlar efter ett språk för att fånga betydelsen av ungdomsrevolten och popens kraft.

Det är egendomligt, skrev Zadie Smith i helgens New Yorker, att en ironisk mening som snarast bör läsas som en anklagelse har transformerats och kommit att betraktas som något av ett personligt credo. ”För att leva berättar vi historier för oss själva.”

Joan Didion var pessimistisk och illusionslös. Världen är full av lögner, offentliga och privata, och i den dominerande berättelsen låg moralismen lätt på lut, insvept i maktens högtidliga sentimentalitet eller i konstnärens bekräftande kitsch. Författarna var medskyldiga till alla självbedrägerier. Sekterna och alternativrörelserna skapade nya.

Något lag ville hon inte vara med i, men hon tillhörde likafullt det lösa band av litterära journalister som förgyllde de amerikanska tidskrifterna: Truman Capote, Tom Wolfe, Norman Mailer, Jane Kramer, Michael Herr. Och i hennes egen författargeneration, de som föddes under första halvan av 30-talet, kan vi skriva in Toni Morrison, Philip Roth och Susan Sontag.

Få saker undgick Joan Didions omutliga blick. Foto: TT

Vilket gäng. Att Didion levde så nära alla stjärnor i Hollywood gjorde inte saken sämre. Janis Joplin dök upp i huset på Franklin Avenue och festade tillsammans med David Hockney. Under ett annat party spillde Roman Polanski rödvin på Didions gamla brudklänning. När hon och hennes man flyttade till ett förfallet strandhus i Malibu 1971 tog de hjälp av en vilsen ung snickare som senare blev känd som Harrison Ford.

Många har läst Joan Didions sorgeböcker ”Ett år av magiskt tänkande” och ”Blå skymning”. Jan Gradvall gjorde ett viktigt urval av hennes journalistik på Atlas 2008: ”Att lära sig själv att leva”. Alla böckerna är översatta av Ulla Danielsson.

Då har ni kanske ändå ”Politiska fiktioner” och ”Kalifornien – min historia” kvar att läsa.

