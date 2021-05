Jan Eklund: När bomberna faller i Gaza tänker jag på Martha Gellhorn

När kriget brakar loss igen och bomberna briserar, som nu i Israel och Gaza, tänker jag alltid på Martha Gellhorn, 1900-talets mest rutinerade krigskorrespondent, och suveräna prosaist.

Gellhorn hade sett så mycket förödelse på jorden som skapats av blinda politiker och skenheliga makthavare – ofta understödda av nationalistiska tidningar – att hon sent i livet bara fnyste när någon påtalade hur viktigt det ändå är att pressen förblir objektiv i konflikter.

”All that objectivity shit”, sa hon. Vilket ligger mycket nära den rasande reportern Egon Erwin Kischs drastiska credo ”objektivitet är svineri”.

Det ska inte tolkas som att saklighet är omöjligt. Tvärtom är det livsnödvändigt att hålla huvudet kallt och rapportera så sannskyldigt som möjligt, allt annat vore journalistikens död. Troskyldiga utsagor är däremot livsfarliga, och många som stingsligt efterlyser ”objektivitet” springer bara de krigförande parternas ärenden – oftast den starkaste.

Det har blivit allt farligare för journalister att bevaka krig under 2000-talet. Vi vet därför mindre om många oroshärdar än vi borde göra. Inte sällan har reportrar blivit måltavlor i krigen, med Syrien som det värsta exemplet. De bombastiska mediekrigen har blivit lika viktiga att vinna som de fysiska krigen – förr räckte det oftast med lite taktisk censur och propaganda.

Mot den bakgrunden passar Israels attacker mot medierna i Gaza in i mönstret, och de är uppseendeväckande aggressiva. Framför allt för att de har utförts av en demokrati, där pressfriheten påstås vara en hörnsten i det öppna samhället.

Associated Press var en av många redaktioner som drabbades när Israel bombade höghuset Jala tower i Gaza city i lördags. AP-chefen Sally Buzbee kräver enligt The Guardian en oberoende utredning av den israeliska militärens agerande.

Ett trettiotal palestinska och internationella medieorganisationer har fått sina redaktionslokaler totalförstörda. Reportrar utan gränsers ordförande Erik Halkjær skrev i DN Kultur (17/5) att Israels offensiv är en av de allvarligaste attackerna mot pressfriheten i modern tid. Halkjær påminde om att det strider mot FN:s resolution 1738, som stipulerar att stater ska skydda journalister under krig och konflikter.

Israel gör alltså tvärtom, attackerar lokala och internationella redaktioner, under förevändning att palestinska terrorister (Hamas) uppehållit sig i lokalerna. Kring den problematiken diskuterar Halkjær i ett replikskifte med Israels ambassadör på dagens kultursidor.

Vem ska nu berätta om vad som händer på marken? De civila drabbas extra hårt i ett tätbefolkat och inringat område som Gaza. Där samhällsviktig infrastruktur, skolor och sjukhus hamnar i skottelden och ibland är direkta mål, eftersom Hamas cyniskt utnyttjar sin egen befolkning i ett internationellt politiskt spel som de förmodligen är dömda att förlora.

En fjärdedel av alla dödsfall i kriget beräknas vara palestinska barn.

Krig består till stor del av väntan, och att vänta är svårt, skrev Martha Gellhorn. Plötsligt brakar helvetet loss, och jorden skakar.

Hon siktade in sig på ögonblicket när allt tystnade – och berättade vad hon såg när krigsdammet lättade. En låg och konkret journalistik som alltid handlade om våldets mänskliga konsekvenser. Alla oskyldiga och civila som dött. Särskilt de föräldralösa barn som sårats för livet.

Hennes boktitlar är saklig poesi: ”The face of war”, ”The troubble I’ve seen”, ”The view from the ground”.

Martha Gellhorn var inte pacifist. De som råkade hamna på fel sida i rätt krig kunde inte räkna med någon förståelse, som tyskar och araber. Märkligt, men det är också en kuslig och lärorik del av historien.

