Jan Eklund: Ryktet om litteraturens slut är mest en akademisk pr-kupp

Jag hör att litteraturen ska dödförklaras i mars. Here we go again. För vad ska man annars tro av titeln på litteraturvetaren Sven Anders Johanssons nya bok ”Litteraturens slut”?

Döden/slutet för litteraturen inträffar ungefär en gång per decennium. Krisen och förändringen i kulturen är mer eller mindre konstant, nya generationer kommer alltid på häftigare idéer. Litterära skönandar brukar avlösas av mer hårdbarkade realister i en evig kamp om offentlighetens ljus. Och yngre forskare gör små institutionella uppror mot äldre akademiker som inte kan eller vill hänga med i svängarna.

Estetiken mot politiken, förenklat uttryckt. Eller bara de senaste idéerna mot de något äldre.

Verkliga eller inbillade skiften, kan man fråga sig. Det får nog historikerna reda ut – om inte historien har hunnit avskaffas igen. Statsvetaren Francis Fukuyama gjorde ett världsberömt försök 1992 som väckte rabalder. Det var väl mest en testballong, eller snarare smart marknadsföring av en idé som inte hade fått samma spridning utan en provokativ titel.

Jag läser en intervju med S A Johansson i Göteborgs-Posten (14/2), till vardags professor vid Mittuniversitetet och nytillträdd litteraturredaktör i Aftonbladet. Mot slutet kommer citatet som jävar hela titeln: ”Att litteraturen förändras behöver ju inte betyda att allt tar slut.”

Precis, professorn. Men jag måste erkänna att intervjun väcker nyfikenhet på boken ändå. Kanske är vi trots allt mitt uppe i ett skifte på bokmarknaden som kan bli historiskt.

Johansson pekar på en rad strukturella och tekniska förändringar som påverkat läsvanor och försäljning: boklådor och förlag som kämpar i motvind mot nätjättarnas expansion, läsningen bland unga som tycks gå ned dramatiskt när skärmsamhället dominerar – och framför allt den populära ljudboken som plockar marknadsandelar på den tryckta textens bekostnad.

Lägg till ökad internationell kulturell konkurrens – i ett samhälle dominerat av konsumtion snarare än kunskap och kritisk tradition – från digitala strömningstjänster i alla former.

Visst kan man påstå att dagens kulturklimat premierar det lättsmälta, känslofyllda och infantila. Flygplanslitteratur für alle, som intervjuaren Johan Kellman Larsson uttrycker det.

Ja, jo, visst. Men då får väl tänkarna och avantgardet påbörja ett litterärt gerillakrig. För att tvinga den skenheliga borgerligheten på knä eller åtminstone övertyga den byråkratiska statsmakten om att införa en kulturpolitik värd namnet.

Marknaden må svaja, bokbranschen hade likafullt ett rekordår 2020, och den svenska litteraturen känns öppnare och mer angelägen än på länge. Läsaren kan ju välja mellan nerviga dagböcker av Lars Norén och Ulf Lundell – eller närstående självbiografisk prosa av Katarina Frostenson och Åsa Linderborg.

Samtidigt slår en debutant som Lydia Sandgren igenom över en natt med en skittjock bildningsroman som säljs i stora upplagor och väcker debatt – och den etablerade Klas Östergren ger ut en ännu tjockare roman med djärva inslag av rapportbok och essäistik.

Det finns andra, som Theodor Kallifatides. Jag gillar hans sena, klara stil i ”Kärlek och främlingskap”. 2021 har inte börjat så illa heller. Hans Gunnarssons novellsamling ”Bormann i Bromma” fick exempelvis strålande recensioner.

Så snacket om litteraturens slut känns tills vidare mest som en seminarieövning. Däremot är oroande stora delar av den svenska litteraturvärlden fortfarande orimligt upptagna av konventionella romaner. Den litterära prosan är mycket vidare än så, hybriderna många, det visste redan Strindberg. Han testade alla former som stod till buds – och skapade några egna.

August var aldrig fin och behärskade konsten att överraska. Han körde och vände. Därför är han fortfarande aktuell och så rolig att läsa.

