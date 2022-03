Jan Guillous boksuccé blir tv-serie

Huvudrollen Erik, som dras in i våld och pennalism på en internatskola på 1950-talet, spelas av Isac Calmroth, som tidigare synts i serien ”Håll andan!”. Köksan Marja, som han inleder ett förhållande med spelas av Thea Sofie Loch Naess (”Hjerteslag”, ”The last kingdom”).

Gustaf Skarsgård, som var med i Mikael Håfströms filmatisering 2003, har fått en skurkroll även den här gången, men som Eriks pappa.

”Vi är övertygade om att skildringen om våldets och förtryckets härjningar är relevant i dag, men vill också undersöka möjligheterna att välja andra metoder än våld för att bekämpa våld”, säger Tobias Åström, producent på SF Studios, i ett pressmeddelande.

”Ondskan” spelas in i Litauen och får premiär på C More under nästa år.