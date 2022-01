Jan Holmberg: Marcel Proust känsla för minne och tid har påverkat filmens stora namn

Allting börjar ju i mörkrummet. Eller om det är i biosalongen. Marcel Prousts epokgörande litterära verk ”På spaning efter den tid som flytt” om sju delar inleds hur som helst med att Berättaren befinner sig i ett ”milt mörker, vilsamt för mina ögon men än mer för mitt sinne”. (del 1, s. 7) Ämnet för romansvitens första sidor är gränslandet mellan sömn och vaka, ett tillstånd som också liknar filmupplevelsens skymningszon när medvetandet överlämnar sig till fiktionen.

Men om det, alltså känslan av att gå på bio, visste Marcel Proust ingenting. I ett brev från januari 1920 konstaterar han att hans sjukdom förvägrat honom nöjen som bridge eller dans, ”och jag har inte ens – något jag beklagar ännu mer då det alltid har frestat mig mycket – gått till en kinematograf.”

Ändå är ”På spaning...” nästan otänkbar utan filmmediet. Inte för att Proust skulle skriva på ett ”filmiskt” sätt (även om åsikten framförts) eller för att han skulle ha inspirerats av enskilda filmer, utan på grund av mediets avgörande kulturella betydelse under den tid han var verksam. Mindre som konstform än som teknologi, som en maskin att tänka med, letar sig filmen in i romansviten; ibland med, ibland utan författarens goda minne.

I inledningen ligger alltså Berättaren till sängs i halvdvala och tänker tillbaka. Redan är de binära oppositioner som präglar romanen (och visar sig inte vara så binära) etablerade: ljus–mörker; sömn–vaka; ute–inne; verklighet–fantasi; nu–då. Det är också på dessa första sidor som Proust för första gången refererar till filmen:

”Dessa virvlande och oklara minnesbilder dröjde aldrig kvar längre än några sekunder – ofta var min kortvariga ovisshet om var jag befann mig lika litet i stånd att särskilja de olika antaganden av vilka den bestod, som man vid åsynen av en hästs snabba lopp kan isolera de olika rörelsemoment som kinetoskopet avslöjar.” (del 1, s. 11)

Bild 1 av 2 ”Un amour de Swann”. Foto: Everett Collection Bild 2 av 2 ”Un amour de Swann”. Foto: Everett Collection Bildspel

Sådana direkta hänvisningar är annars sällsynta i romanen, och det är väl lika bra eftersom Proust inte verkar helt insatt i vad det nya filmmediet är och gör. Kinetoskopet han nämner är den apparat som Thomas Edison tog patent på 1889, den första kommersiellt framgångsrika apparaten för att visa rörliga bilder. Men genom ett titthål, för en åskådare i taget, till skillnad från bröderna Lumières kinematograf från 1895 som projicerade film för en publik. (I en tidigare version hade Proust för övrigt skrivit cinématographe; varför han senare ersatte den franska och nyare uppfinningen med kinétoscope är en liten gåta.)

Alltnog, innovationen med kinetoskopet och kinematografen är att de spelar upp stillbilder med tillräcklig hastighet för att de skall framstå som rörliga bilder. När Proust skriver om att ”isolera de olika rörelsemoment som kinetoskopet avslöjar” verkar han i stället syfta på Eadweard Muybridges seriefotografiska experiment från 1878 där han genom att aptera ett antal kameror längs en kapplöpningsbana kunde bevisa att en galopperande häst då och då har alla hovar i luften. Muybridges experiment förebådade visserligen filmen, men själva poängen är den motsatta: filmen ger rörelse åt stillbilder; seriefotografin gör stillbilder av rörelse.

Prousts misstag (om det nu är ett misstag) hjälper till att förstå romansvitens metod. ”Det förflutna är inte flyktigt, det rör sig inte”, heter det på ett ställe i den tredje volymen (s. 466) Underrättelserapporterna från den tid som flytt inkommer i stället som stillbilder. Minnen kan liknas vid måleri, som när hågkomsterna från ungdomens somrar i en normandisk kuststad beskrivs som ”tavlorna av Balbec”. (del 5, s. 70) Eller fotografi: ”det var Venedig, som jag aldrig lyckats väcka till liv trots mina ansträngningar att beskriva det och trots alla ’snapshots’ mitt minne hade samlat”. (del 7, s. 201) Men gemensamt för minnesbilderna är att de är orörliga, isolerade och inte nödvändigtvis pålitliga: ”De bilder minnet väljer är lika godtyckliga, begränsade och ogripbara som de som skapas av fantasien och utplånas av verkligheten.” (del 5, s. 177)

Filmen, liksom tiden, är rörelse – romansvitens ärende är att försöka stanna den. Omnämnandet av kinetoskopet i inledningen är därför ett sällsynt undantag: i så måtto som den rörliga bilden (det lilla Proust visste om den) är närvarande i ”På spaning...”, så är det snarare genom sin bortträngda frånvaro. Och i viss mån som ett slags antimodell. Proust hade tagit djupa intryck av filosofen Henri Bergsons filosofi, och särskilt dennes tankar om tid. Bara något decennium efter bröderna Lumières uppfinning demonstrerats, skrev Bergson att vår intuitiva förståelse av tid ”är av kinematografisk natur”. Det är inte menat som beröm. Tvärtom menar han med det att vi felaktigt betraktar tiden som en serie avgränsade händelser, likt bildrutor på en filmremsa, när den i själva verket är i ständig rörelse.

”Un amour de Swann”. Foto: Album

Proust hade lärt sig av Bergson att filmens teknologi är en illustration av hur tiden inte fungerar, ändå präglas ”På spaning...” av denna missuppfattning. Om filmen är en grundläggande metafor för romanen så är modellen själva filmremsan, innan den laddats i projektorn och satts i rörelse – något ju Proust heller aldrig sett ske.

De direkta hänvisningarna till filmen i ”På spaning...” är få; de indirekta desto fler. Oftast tar författaren sig an ämnet litet från sidan, genom andra optiska apparater som laterna magica, stereoskop och, som sagt, fotografi. Den första referensen till visuella teknologier finns redan ett par sidor in i de tre tusen som romansviten utgörs av, när Berättaren ligger där och slumrar: ”Jag somnade igen och vaknade ibland åter för ett kort ögonblick; så länge att jag hann höra det organiska knäppandet i panelen eller öppna ögonen och se in i mörkrets kaleidoskop.” (I, 8)

Det vore löjligt av mig att ha synpunkter på Gunnel Vallquists enastående arbete, men jag vill påpeka en i sammanhanget betydelsefull detalj som gått förlorad i översättningen. I originalet står: fixer le kaléidoscope de l’obscurité. Till skillnad från att ”se in i”, så finns i verbet ”fixera” en tidslig aspekt, därtill den mest centrala i hela verket, där det gäller att stanna upp tidens ständiga flux.

Dessutom ger originalformuleringen associationer till den fotografiska processen, en metaforik som är återkommande genom hela ”På spaning...”. I fjärde volymen, till exempel, filosoferar Berättaren om hur man i samvaron med andra kan glömma ”bilden av en viss person, men under tiden ligger den i framkallningsbad, och när man kommer hem finner man negativet, framkallat och alldeles tydligt.” (IV, 226)

Sedan har vi den vackra passagen i den tredje volymen, när Berättarens mormor har dött.

”Nu måste jag så fort som möjligt i hennes famn få befria mig från den hittills oanade bild som plötsligt framkallats av hennes röst”. När framkallningen har omvandlat ett ljudintryck (rösten) till bild så är vi helt i fotografins domäner: ”Och det var verkligen ett fotografi som mina ögon automatiskt inregistrerade i den sekund då jag fick syn på mormor.” Strax därpå blir det mänskliga subjektet själv en kamera, då det ”i stället för vårt öga är ett rent materiellt objektiv, en fotografiplåt, som betraktar” och blickarna ”fungerar automatiskt som filmremsor”. (del 3, s. 152–153)

Bild 1 av 3 ”Le temps retrouvé” Foto: REX Bild 2 av 3 ”La captive”. Foto: Everett Collection Bild 3 av 3 ”Le temps retrouvé”. Foto: REX Bildspel

”På spaning...” har påverkats av filmen; det motsatta förhållandet är ännu mer uppenbart. Filmer av Ingmar Bergman, Marguerite Duras, Jean-Luc Godard, Alfred Hitchcock, Chris Marker, Alain Resnais, Andrej Tarkovskij, Orson Welles och många fler har tagit intryck av romanens hantering av tid och minne (även om jag misstänker att några av dessa filmskapare aldrig verkligen läst Proust).

Dessutom finns direkta adaptioner. Trots att ”På spaning...” kan verka ofilmbar eftersom den så tydligt är litteratur i alla avseenden, så har det gjorts flera filmatiseringar. Volker Schlöndorffs ”Un amour de Swann” från 1984 (med Jeremy Irons i titelrollen) kan mest läggas till handlingarna, men Raoul Ruíz ”Le temps retrouvé” (1999) och Chantal Akermans ”La captive” (2000) är åtminstone intelligenta tolkningar. Bägge överför de verkligen romansviten till filmmediet, så gott det nu går.

Ruíz tar fasta på just de ”filmiska” aspekter som finns där, och dessutom många andra av de modernitetens teknologier som genomsyrar verket – de som till exempel Sara Danius så förtjänstfullt beskriver i sin bok ”Prousts motor”. Akermans angreppssätt är mer ideologiskt, men lika välförankrat i förlagan. Den femte volymen, ”Den fångna”, där Berättarens kärlek (eller vad man nu skall kalla hans inbillade äganderätt) till Albertine manifesteras genom att han i princip låser in henne i sin våning. Dess filmatisering är en känslig feministisk analys av hur ett maktförhållande aldrig är en enkel relation.

”Un amour de Swann”. Foto: Everett Collection

Mest fascinerande är ändå misslyckandena. Två verkligt stora försök gjordes i början av 1970-talet, med Luchino Visconti och Joseph Losey som tänkta regissörer. Båda, olika som de är, hade ju varit perfekta uttolkare! I ”Leoparden” som han gjort dessförinnan, och i ”Döden i Venedig” som han gjorde i stället, visar Visconti att han delar Prousts sensibilitet för klass, begär, minne, konst och död. Och den tänkta ensemblen… Alain Delon som Berättaren, Silvana Mangano som hertiginnan de Guermantes, Dirk Bogarde som Swann och Marlon Brando som Charlus! Det hade (kanske) varit något.

Det intressantaste med Loseys projekt är manuset. Harold Pinter hade redan tidigare skrivit flera filmer för regissören efter romanförlagor (”Betjänten”, ”Kraschen” och ”Budbäraren”) – nu skulle han alltså pressa in Prousts mastodontverk i en enda långfilm, vilket var … svårt.

I ett förord till manuskriptet (som publicerades i bokform 1978) skriver Pinter att han tidigt bestämde sig för att inte nöja sig med en eller ett par av de sju volymerna, i stället gällde det att ”försöka destillera hela verket”. ”På spaning...” är en genreblandning: en roman med långa dramaturgiska bågar, men med insprängda noveller och essäer. Pinters manus följer principen intill gränsen för det obegripliga. Målet, skriver han i förordet, är att bygga upp filmen mot uppenbarelsen i den sista volymen ”där den flydda tiden är återfunnen, och för evigt fixerad i konsten.” Några scener i manusets inledning demonstrerar metoden:

20. EXT. HERTIG DE GUERMANTES PALATS. 1921.

En bil svänger åt sidan för att undvika Marcel.

Han tar ett steg bakåt, snubblar på kullerstenarna.

Chauffören skriker.

21. Matsalen i Balbec. Tystnad.

22. Gul bild.

Kameran åker bakåt och avslöjar att den gula bilden i själva verket är ett stycke av en gul mur i en målning.

Målningen är Vermeers ”Vy över Delft”.

23. Marcel (37) i sitt rum på ett sanatorium, han sitter orörlig som en uggla.

”Un amour de Swann”. Foto: Everett Collection

För den filmåskådare som är obekant med förlagan är nog den fragmenterade formen ganska svårtillgänglig. Men för den som har läst Proust framstår dessa korta scener som ett lysande kondensat av centrala teman i verket. Eller åtminstone kunde de ha varit det, om nu filmen blivit gjord.

Viscontis och Loseys filmer befinner sig nu i den stora kategorin icke-verk, de som aldrig blev av eller ens existerat annat än som fiktion – liksom många av de konstverk som analyseras i Prousts romansvit. Där finns ju nämligen påhittade konstnärer (vars eventuella förlagor en viss typ av uttolkare aldrig tröttnar på att försöka fastställa): målaren Elstir, tonsättaren Vinteuil, författaren Bergotte.

I ”På spaning...” finns gott om lysande analyser av Johannes Vermeer, Richard Wagner, Honoré de Balzac, med flera. Men de allra vackraste beskrivningarna sparar Proust till verk som aldrig funnits. Som frasen ur Vinteuils violinsonat, den som Swann säger alltid finns kvar inom honom, som minnet av en beröring. Ett av många uttryck för Prousts ironi är att de mest drabbande intrycken är de som egentligen aldrig ägt rum. Ändå finns de där:

”Le temps retrouvé” Foto: REX

”Kanske förlorar vi dem, kanske utplånas de om vi återvänder till intet. Men så länge vi existerar kan vi inte förneka att vi upplevat dem, lika litet som vi kan förneka vår bekantskap med konkreta ting eller tvivla på ljuset från lampan som man tänder och som upplyser och förvandlar varje föremål i rummet, så att inte ens minnet av mörkret finns kvar. Så hade Vinteuils fras, i likhet med exempelvis ett tema i ’Tristan och Isolde’, som även det ger oss ett eko av en känsloupplevelse, på ett gripande sätt blivit ett med människans egen förgänglighet och antagit mänsklig karaktär.” (del 1, s. 406–407)

Viscontis och Loseys filmatiseringar av ”På spaning...” finns där, i intet. Det som Proust gick in i 1922 och som vi alla, snart nog, skall uppgå i. Den sjuklige författaren tröstar sig då med att han i döden skall förenas med dessa konstverk: ”Vi måste förgås, men som gisslan har vi dessa gudomliga fångar som skall dela vårt öde. Och döden blir då mindre bitter, mindre förnedrande och kanske mindre trolig.” (del 1, s. 407)

Jan Holmberg är filmvetare, skribent och vd för Stiftelsen Ingmar Bergman.

