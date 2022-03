Jan Scherman: Oppositionens ryska björnkram döljer en medveten attack mot public service

Mitt i en tid då Rysslands krig mot Ukraina sprider chockvågor av osäkerhet i världen, när demokratin i ett fritt land attackeras med vapen och den oberoende nyhetsförmedlingen behöver stärkas på alla fronter … mitt i denna tid fortsätter moderater, sverigedemokrater och kristdemokrater med sina krav på nedmontering av Sveriges public service. Tondövt är bara förnamnet. Efternamnet handlar om att dessa tre partier uppenbarligen vill ersätta det fria ordet med det styrda.

Just nu ska kultur- och mediepolitiken beslutas i riksdagen. Det är ett 50-tal motioner som lämnats in under den så kallade allmänna motionstiden. I vår demokratiska modell behandlas dessa i riksdagens kulturutskott och sedan skickas utskottets utlåtande iväg till riksdagen för debatt och beslut. I motionerna går det att avläsa partiernas ideologiska viljor. Läsningen ger ståpäls, för att använda ett slitet Gunde Svan-uttryck. Negativ ståpäls.

Någon minns kanske att SD:s Jimmie Åkesson i SVT:s program ”Politikbyrån” i slutet av förra året sade att public service ”är något väldigt bra som jag tycker vi ska vara rädda om”. I dagens språkliga kontext är det uppenbart att Åkesson gjorde en vilseledande rysk manöver på temat vi ska inte gå till attack. Efter det lugnande beskedet återupptas nu anfallet med i stort sett samma krav som tidigare.

I SD:s nya riksdagsmotion om public service vill partiet tillsätta ”större utredning” om SVT, SR och UR. Allting ska ses över. Sverigedemokraterna kallar det ”modernisering”. Det ordet betyder här att de tre programbolagen ska slås samman till ett och att ”verksamheten bör bli smalare och vassare”. Konsekvenser? Kostnaderna ska kapas, public service-skatten sänkas och verksamheten begränsas. Allt detta känns igen. Ingenting har ändrats.

SD vill att public service i framtiden inte ska lägga ”betydande medel på innehåll som kan tillgodoses av kommersiella aktörer.” Hur långtgående nedskärningen ska vara är oklart. Gäller den alla program eller bara vissa? Oavsett vilket, är det SD som ska bestämma vilka? Också oklart.

Med formuleringar som ”många upplever” och ”allt fler kritiska röster” anser sig SD leda i bevis att utbudet i public service är osakligt, partiskt och vänstervridet. Även här fördjupas de ovederhäftiga påståendena genom att det i partimotionen påstås att en del av Sveriges problem ”hade kunnat lindras, eller undvikas om medborgarna fått full insikt och förståelse i vad vissa politiska förslag skulle komma att få för konsekvenser.” Menar motionsskribenterna att om Rapport och Aktuellt beskrivit invandringen så som SD gjort i decennier, så hade utvecklingen blivit bättre?

Partiledardebatt i SVT. I mediepolitiken går KD, SD och M arm i arm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

SD kräver nu som tidigare att forskare ska kallas in för att granska om programutbudet i SVT, SR och UR är sakligt och opartiskt.

SD förkastar alla ambitioner till mångfald som relateras till kön och etnicitet. Trams tycks man tycka och hävdar att det inte påverkar mångfalden i programutbudet.

Så till Moderaterna. I juni förra året presenterade partiet ett helt nytt mediepolitiskt handlingsprogram, som gick mycket längre än SD:s långa lista på åtgärder för att styra och kontrollera public service. I M:s nya partimotion behåller man den tätpositionen, men har lagt ner kravet på att staten skulle tillsätta revisorer med placering ute på respektive programbolag. Måhända tyckte partiet att ett slags statliga överrockar på redaktionsgolven var för uppenbar politisk styrning av journalistiken. Men bara det faktum att man noggrant tänkt tanken och satt den på pränt i ett politiskt handlingsprogram, säger något om inställningen till frågan om mediernas oberoende.

Försåtligt upprepar nu Moderaterna att uppdraget för SVT och SR ska ”definieras tydligare”. Läsart? Bredden ska smalna. Mångfalden minska. Varje år ska public service-skatten ses över i syfte att sänka den.

Moderaterna upprepar sitt krav att UR bör läggas ner.

Hela processen när beslut om nya sändningstillstånd ska tas, måste ses över enligt Moderaterna. ”Det har brustit tidigare”, står det i M-motionen utan närmare konkretisering.

Moderaterna har en lång utläggning om det publika förtroendet för SVT, SR och UR. Enligt SOM-institutets senaste rapport är förtroendet högt, hela 81 procent litar på public service, vilket tvivelsutan är en stark notering. Vad är problemet?

Enligt M:s riksdagsmotion att SD-väljare sticker ut och misstror public service i högre omfattning än väljare från andra partier. I vilken annan fråga, gällande tilltron till myndigheter, eller etablerade medieföretag markerar SD:s sympatisörer avvikelser i förhållande till andra partier? Svar – i stort sett i alla uppräknande områden. Just denna misstro är väl ett av SD:s reason to be. Moderaternas slutsats blir krav på återkommande granskningar av hela programutbudet, vilka ska göras av forskare eller akademiska institutioner.

Moderaterna nöjer sig inte med detta. Fällningar mot kraven på saklighet och opartiskhet rangeras nu in i kategorin brott som kräver straff. Visserligen antyder Moderaterna att det kan vara känsligt att låta domstolar skipa rättvisa i den här typen av frågor. Likväl kräver man att regeringen utreder frågan om det går att införa en modell med böter för överträdelser av sändningstillståndets regler om saklighet och opartiskhet.

Här har SD faktiskt dragit tillbaka tidigare tankar om att straffa enskilda journalister som upprepade gånger fälls i granskningsnämnden.

Den moderata svansen visar nu också upp sig. Det är riksdagsledamoten Sten Bergheden från Mariestad, som kräver en halvering av public service för att ”halvera kostnaden för public service och därmed ta bort eller sänka tv-skatten avsevärt.” Hans politiska kollega Boriana Åberg från Kävlinge tar steget fullt och föreslår en utredning om total nedläggning av public service. Helt i linje med Moderata ungdomsförbundet, Muf. Den moderata extremismen tycks sprida sig och påminner om åsikter som florerar i SD:s förtroendemannaled.

KD omfamnar i huvuddrag sina storebröder och tycker att public service med politiska direktiv ska tvingas skära ned programutbudet.

Ingenstans redovisas några bevis för att SVT, SR och UR med 8,5 miljarder i public service-skatt fått för mycket pengar för att klara sitt uppdrag. Det bara påstås att så är fallet och påståendet upprepas i förhoppningen att det ska uppfattas som en sanning.

När politiker vill driva igenom årliga översyner av public service-skatten i kombination med nedskärningar av programutbudet, när politiker vill definiera vilka program som ska vara kvar och utan något trovärdigt eller vetenskapligt stöd devänsterfiera programutbudet – då är det att gå från oberoende public service till politiskt beroende.

Efter att majoriteten i kulturutskottet avvisat de tre partiernas krav fanns möjlighet att i reservationer dra tillbaka sina förslag med hänvisning till att världsläget demonstrerat att skyddet för public service behöver förstärkas. Så har inte skett. Nu ska i stället motionärerna gå upp i riksdagens talarstol och argumentera för inskränkningar i självständigheten för public service! Den här gången lär de bli nedröstade. Hur det blir efter riksdagsvalet i höst är en öppen fråga.

Jag åkallade Lukasevangeliet för att hitta en förklaring till den monumentala tondövheten. De berömda orden ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör”. Men tyvärr framstår kraven om en försvagning av public service som ett mycket medvetet och ideologiskt steg. De vet i högsta grad vad de gör.

Det ingår i den politiska retoriken att dessa tre partier skyler över sina attacker med välsvarvade formuleringar om hur viktigt det är med ett oberoende public service. I nuläget påminner det tyvärr mest om en sådan där rysk björnkram som vill utstråla vänskap, men i själva verket döljer en genomtänkt och illasinnad attack.

Jag har valt att utförligt redovisa denna borgerliga oppositions politiska linje, undantaget Liberalerna. Skälet till detta är att hur vi alla agerar i denna internationellt svåra stund kommer att etsa sig fast i minnet för lång tid framåt. Våra ageranden bär vittnesbörd om hur våra demokratiska reflexer fungerar eller fallerar.

Tyvärr förhåller sig socialdemokratin i huvudsak mediepolitiskt passiv. Det har gjort att den borgerliga attacken till stor del får stå oemotsagd med konsekvensen att det närmast uppstått en form av politisk monopolisering inom ett område som är ett av demokratins grundfundament. Sorgligt, men framför allt illavarslande för det fria ordet.

