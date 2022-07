Jan Scherman: SR-ledningens upprepade arrogans gör public service till en valfråga

Förtroende förvärvas tålmodigt, under lång tid. Men förtroende riskerar också att förverkas snabbt, ibland blixtsnabbt.

Detta vet många politiker och företagsledare, och det borde Sveriges Radios ledning och styrelse också ha insett. Men kunskapen om förtroendets flyktiga natur vid kris verkar just i fallet SR vara närmast obefintlig, något som för varje dag förvärrar den kris som SR hamnat i efter DN:s granskning. Risken att krisen sprids till att gälla hela public service är uppenbar. De politiker som kräver hårdare kontroll och drastiska nedskärningar har ånyo fått argument för sin sak. Frågan om public service kommer allt närmare den pågående valrörelsen.

DN:s granskning av säkerhetsrutinerna vid SR är som vilken granskning som helst. Den kunde ha gällt hur riksdagsledamöter hanterar sina reseförmåner. Eller hur vd:ar i näringslivet tar ut bonusar i kristider. När drev drar igång devalveras sakfrågan ofta relativt snabbt, i fokus hamnar i stället den granskades sätt att hantera krisen. När situationen blir ohållbar och de mediala ropen börjar skalla – avgå alla – beror det på några av maktens klassiska beteendemönster.

Nummer ett: svara inte och lämna inga kommentarer, kanske blåser det över.

Steg nummer två blir att, när tystnaden inte håller, slå tillbaka. Gärna självsäkert och arrogant. Det skulle kunna beskrivas som en jag är ofelbar-attityd som praktiseras genom att den kritiserade använder sina egna plattformar för kommunikation. Men framför allt handlar det om att låta andra befattningshavare i ens närhet svara och peka på att ”massor av medarbetare och personer i ledningen jobbar med frågan”, som Cilla Benkö sade i radions program Medierna.

För det tredje bör man, utan närmare precision, påstå att granskningen är felaktig eller irrelevant eftersom den gäller gamla företeelser.

En fjärde beteendekategori är att vara på semester och därmed påstå sig vara legitimt oanträffbar.

Ett femte alternativ, som får sägas vara extremt sällsynt, är att på något sätt hota granskaren med rättsliga åtgärder eller anmälningar till andra myndigheter och instanser. Dock inte till mediernas olika etikdomstolar.

Sveriges Radios ledning och styrelse prickar av samtliga fem felgrepp, vilket nog måste betraktas som unikt. Det faktum att det handlar om ett medieföretag med publicistiskt erfaren och kunnig ledning gör saken om möjligt extra unik. Det gäller i synnerhet vd:n själv, Cilla Benkö. I SR:s styrelse däremot är publicistisk erfarenhet en bristvara. Ordföranden Lennart Källs meriter härrör från bank- och försäkringsvärlden, han är därtill före detta vd för Svenska Spel. Det ser förresten ut på samma sätt i styrelserna för SVT och UR. Ytterst få är publicister. Betydligt fler ekonomer, direktörer och konsulter i ett skattefinansierat medieföretag som alltså inte har högsta möjliga avkastning på insatt kapital som målsättning.

Det är svårt att bedöma det förtroendetapp som SR nu förorsakat sig själv. Men då det inte är första gången i närtid som ledningen excellerar i uppräknade felsteg får man säga att detta public service-företag befinner sig på en svårartad lågvattenmärkesnivå. Förra året avslöjade sajten doku.nu att en reporter på Ekot inlett en relation med en islamist som enligt ett regeringsbeslut skulle utvisas. Reportern producerade nyhetsreportage om islamisten. SR:s vd Cilla Benkö duckade och skickade fram Ekochefen Klas Wolf-Watz som också vek undan genom att kalla det hela för ett personalärende. Sedan har vi Radio Swedens felöversättningar av Ebba Buschs utspel efter de så kallade påskkravallerna. Busch fråga om varför det inte fanns ”minst hundra skadade islamister” blev i stället ”muslimer”. I en bildtext hade ordet ”skadade” bytts ut till ”dödade”. Ekochefen skickades fram igen, tillsammans med en redaktionschef på Radio Sweden. SR:s egen undersökning visade sedan att av tjugofem översatta texter innehöll fem felaktigheter. Var femte nyhet var alltså på något sätt fel. Ansvariga skyllde på den mänskliga faktorn och avvisade frågor om det fanns en systematik i felöversättningarna och krisen rann därefter ut i sanden.

Hur ska allmänheten som betalar för verksamheten kunna lita på SR när de högsta beslutsfattarna alltid, utan undantag, säger att de är felfria?

Jag vill påstå att det den här gången har tillkommit en ny och mycket allvarligare dimension. De märkliga turerna är många med it-tekniker som arbetat innanför det så kallade skalskyddet utan säkerhetsprövning, tjänsten för viktiga meddelanden till allmänheten, VMA, som lagrats på en amerikansk molntjänst och en tekniker som laddat upp fakta på sitt Linkedin om den hemliga sändningsplats som ska fungera vid kris. Men det finns en sak som är särskilt häpnadsväckande. SR:s säkerhetschef Anna Svedberg har i mejl som jag tagit del av och i samtal med DN som jag lyssnat på otvetydigt krävt att få ta del av DN:s källmaterial för att lämna över det till Säpo. Hon säger till och med att det kravet inte är problematiskt. Hon ser det som sin skyldighet, med hänvisning till Säkerhetsskyddslagen. I programmet ”Medierna” påstår Cilla Benkö att säkerhetschefen inte framfört detta krav och tillägger att säkerhetschefen måste följa den aktuella lagstiftningen.

Jag är inte längre aktivt arbetande reporter, det var längesedan jag var det. Numera sitter jag i olika styrelser och har till och med varit börs-vd.

Men att det är otänkbart att efterforska källor, efterfråga källmaterial och röja uppgiftslämnare sitter i ryggmärgen. Det ska och måste göra det. Källskyddet är en av vår yttrandefrihets viktigaste kärnvärden och därmed första rangens ansvarsområde för ett medieföretag, som SR. Varje medborgare i en demokrati måste inse källskyddets betydelse för en fungerande demokrati som tror på yttrandefrihet i ord och handling. Här har Sveriges Radio svikit och får inte klara sig inte undan med verbala krumbukter.

Så vad händer nu? Försvarsutskottet har redan kallat SR:s ledning till ett extramöte med utfrågning om säkerhetsfrågorna. Ordförande i utskottet, moderaten Pål Jonson, har offentligt uttryckt stor oro över vad som framkommit, och SD:s egen tv-kanal Riks har snabbt rapporterat om DN:s granskning, på ett i sak helt korrekt sätt.

Det är uppenbart att public service nu med expressfart blir ett hett tema i den pågående valdebatten. I flera år har ju SR:s, SVT:s och UR:s kritiker krävt ekonomiska nedskärningar och hårdare kontroll, inte minst genom att iscensätta omfattande externa granskningar av hur programbolagens opartiskhet och saklighet sköts. SD, M och KD har i riksdagsmotioner och handlingsprogram utvecklat sina förslag om ett annat slags public service än det vi har i dag. Politiska röster som varnar för att public service oberoende genom dessa nya krav är hotat har varit närmast obefintliga.

En SR-ledning och styrelse som under en relevant granskning agerar med arrogans som betingad reflex ger public services kritiker nya argument. I sin egen kanal, P1, sade radiochefen Benkö nyligen att ”varje gång så går man ju tillbaka och ställer sig frågan 'har vi gjort rätt?'… Och det har vi ju gjort. Den här gången också.” Vilken annan granskad makthavare hade kommit undan med ett sådant uttalande i kombination med styrelsens totala tystnad?

Medier är ofta dåliga på att hantera krislägen efter en granskning. Det gäller även DN, och gällde mig själv som tv-chef. Efter två veckor på jobbet krävde tidningen Affärsvärlden att jag skulle avgå på grund av att jag kritiserat börsbolagens kvartalsfixerade agerande, så jag vet hur det kan kännas.

Det tar emot att skriva följande, då jag under åren haft mycket att göra med både Cilla Benkö och Lennart Käll, men efter den senaste tidens alla SR-kriser måste den obehagliga frågan ställas: Har vd och styrelseordförande förverkat sitt förtroende? Hur ska allmänheten som betalar för verksamheten kunna lita på SR när de högsta beslutsfattarna alltid, utan undantag, säger att de är felfria? När man agerar stenhård bulldogg, långt bortom pudelns ödmjuka attityd där vissa felsteg erkänns för bot och bättring. Granskningar ska självfallet också kunna kritiseras, men kanske inte som en reflexmässig och självgod försvarsåtgärd.

SR:s missar i säkerhetshanteringen har genom bolagets egen krishantering alltmer blivit ett ledningsproblem. I vilket annat bolag som helst hade medierna rest frågan om ledningens och styrelsens möjligheter att sitta kvar.

Sorry to say.

