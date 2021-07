Jan Troell: ”Jag har aldrig uttryckt någon önskan om att bli filmregissör”

Om ni inte gillar en Jan Troell-film, skyll inte på Jan Troell.

– Jag har aldrig uttryckt någon önskan om att jag vill bli filmregissör.

En av de största svenska filmskaparna slår ifrån sig. Kameran. Kameran bär skulden. Det är den som drivit fram ”Utvandrarna”, ”Il Capitano”, ”Maria Larssons eviga ögonblick” och ytterligare ett tiotal långfilmer från 1966 till i dag.

Allt ”halkade jag ju in i via kameran”.

Vi ses en försommardag på Prins Eugens Waldemarsudde. Museet visar verk av John Bauer, den framför allt för sina sagoillustrationer kända konstnären från förra sekelskiftet. Jan Troell har kommit till Stockholm från hemmet i Smygehamn i Skåne bland annat för att se utställningen.

Som alltid när man träffar Troell tittar man efter resten av familjen. Jodå, dottern Yohanna, 38, är med. Yohanna är också filmare, och har medarbetat i olika funktioner på flera av pappas filmer. Hustrun Agneta Ulfsäter Troell är denna gång kvar hemma. Hon hade historien som blev ”Maria Larssons eviga ögonblick”. Troells är en filmande familj.

Jan Troell går numera med käpp. Namn och filmtitlar rullar inte fram så ledigt ur minnet som de gjorde förr, vilket han tycker är förargligt. Men det är inte så att den som intervjuar Troell får vänta på svaren.

Inledningsvis säger jag något om att jag hoppas att jag har intelligenta frågor till honom.

– Det hoppas inte jag för då kan svaren skilja sig för mycket från frågorna.

Foto har varit ett livslångt intresse. Troell fotograferade som tonåring. När han började arbeta som folkskollärare var han redan igång och filmade vid sidan av. Han hade en 16 mm-kamera och la på ljud efteråt. Blivande tv-personligheten Lasse Holmqvist var vid Malmö-tv och köpte in Troells filmer. Den 31 maj 1960 visades för första gången en Jan Troell-film på tv. I den tjugofem minuter långa ”Stad” är en pojke med en sköldpadda och en uteliggare två röda trådar som löper samman i ett impressionistiskt porträtt av Malmö.

Ett ånglok stånkar i en bild. Jan Troell har sina favoritmotiv, en viss sorts Troell-bilder förekommer i många filmer:

– En vindpust i ett löv eller en fjäril kan jag inte motstå. Och ett lokomotiv som tuffar in kan jag inte heller motstå.

Troell är svensk films epiker. Hans långfilmsdebut, Eyvind Johnson-filmatiseringen ”Här har du ditt liv” (1966), var, i herrans namn, nästan tre timmar. I berättelsen om den fattiga unga Olofs (Eddie Axberg) färd ut i livet 1914-1918 hanterades ett myller av människor och miljöer suveränt; det är en av de bästa debutfilmer man kan se.

Men egentligen är det inte det stora svepet som intresserar Troell. Han fångas av små rörelser. Hos honom finns ett arkiv med sådana små rörelser han snappat upp med kameran, han har skälvande spindelnät så att bara de skulle räcka till en halv långfilm. De senaste åren har han filmat på trädgårdsbordet hemma.

– Det är väldigt fascinerande att se hur många kryp som bara lever på ett bord. Bland annat är där bärfisar, vet du vad det är?

Ja, vi talar väl om ovala ganska platta skinnbaggar som har stinkkörtlar som när insekten blir oroad utsöndrar en stark doft? (Tack Nationalencyklopedin.)

När vi ses arbetar Troell med ljudet till material han tog för två år sedan.

– Det blir en liten kortfilm som heter ”I förbigående”. Underrubrik ”Fyra minuter och sju sekunder ur en bärfis liv”.

Filmen har inga klipp:

– Jag följer fyra minuter och sju sekunder när den vandrar på bordet och så händer ett och annat under den tiden. Jag vill inte avslöja vad som händer.

Vi har alla sett ett litet kryp kämpa sig fram över en yta. Troell ser en film. Färd som färd: det behöver inte vara ”Utvandrarna” för att bli spännande.

När det är Jan Troell som filmar, i alla fall. Poängen med fotografen Troell – han har gått från att fotografera själv till att under senare delen av karriären ofta samarbeta med Mischa Gavrjusjov – är att han kan förmedla vad han ser i det där krypet, den vajande lövkronan, eller i det gamla uret där tiden tickar fram. Han delar med sig av sin blick och plötsligt känner man poesin där man innan bara sett banalitet.

I ett annat sammanhang frågade jag en gång Jan Troell hur det kom sig att slitna gamla filmklichéer, som träd i vind, blev så bra när han filmade dem. Jag älskar svaret:

– Jamen dom är ju slitna för att dom är bra!

Antti Reini och Maria Heiskanen i "Il Capitano" (1991). Foto: Telepicture marketing

När Troell regisserar är det för att få filma. Han är inte helt med på att han är regissör, han tycker att ”filmare” kunde vara en bättre titel. Hans ”Il Capitano” (1991) handlar om Åmselemorden: sommaren 1988 mördades far, mor och en femtonårig son då de försökte stoppa en cykelstöld. Troell åkte till tingsrättsförhandlingarna i Umeå:

– Som idiotiskt naiv var jag där på rättegången och blev igenkänd och tillfrågad om varför jag var där, och då så sa jag redan då att jag kanske skulle göra någon film.

Raseri utbröt. Film om detta blodbad? Det säger mycket om Troells självuppfattning att han tror att det inte ska vara något särskilt med att ”Utvandrarna”-regissören kommer till en sådan rättegång.

– Man utgick ifrån att våld och film, det är spekulation. Det är liksom standardläget. För alla, tror jag, utan att lägga någon värdering i det.

För Troells del låter det som om han i viss mening lägger känslorna åt sidan när han väljer underlag till en film.

– Jag brukar ibland kalla det för ”julgranen”. Eller ”granen” bara. Jag vill ha en gran att hänga upp grejor i. Det använder jag litegrann som ett utgångsläge i manusarbetet.

”Grejor” är bilder. I början av intervjun frågade jag om råd till unga filmare. Han tyckte nog inte att det var hotfullt mycket intelligens i den frågan, ”dom behöver säkert inga råd”. Men är inte detta ett jättebra råd, att tänka på manuset som en julgran man ska klä med bilder?

-Haha, jo... Men dom som är specialister på dramaturgi tycker nog inte att det är ett bra utgångsläge.

Kvällspostens kritiker Björn Fremer, ingen vän av konstiga filmer, recenserade ”Bang!” (1977), som med Håkan Serner som drömsk lärare och kompositör i centrum skiftade mellan realistisk nutid och sagoaktigt förflutet. Troell minns att Fremer kallade honom ”bildonanist”.

Det är du ju inte!

– Nej, men jag har väl fått lida en del för att jag tar vackra bilder.

Har du det?

– Mja. Litegrann.

Kan det vara detta letande efter berättelser som är en stomme att bildsätta som gör att Troells filmografi domineras av berättelser om verkliga personer?

– Jag har en sorts behov av att tro på historien själv. Jag tycker att det är spännande att återskapa förfluten tid.

I filmhistorien ser Troell lite ensam ut, om man blickar tillbaka. Han debuterade på 1960-talet, en för filmens del omvälvande tid. Troell tog plats någonstans i ingenmanslandet mellan de dramaturgiskt tänkande, med sina idéer om raka historier, och dåtidens rebeller, som ville bryta med traditionerna.

Troell var en europeisk auteur. Samtidigt skiljde han sig från dessa, han använde till exempel gärna väletablerade skådespelare, affischnamn. Han ville bara filma, så det var bra om han slapp personregi. Jan Troell har en gammal önskedröm om hur det skulle vara:

– Jag minns att jag tänkte det att alla skådespelarna vet vad de ska göra, och så trycker jag på knappen, och då startar de, och när jag trycker på stoppknappen, som på video, så stoppar de. Då flyttar jag kameran så att jag kan fortsätta filma dem. Det var en idealsituation, och det ligger nog mycket i det, att jag fortfarande tycker att det är lite av en idealsitutation.

Liv Ullmann och Max von Sydow i ”Utvandrarna”. Foto: Svensk Filmindustri

Jan Troell var även en auteur som kunde få publiken med sig, i sensationell omfattning. ”Utvandrarna” är den enda renodlade dramafilmen på Filminstitutets lista över de tio mest sedda svenska filmerna, dominerad av barnfilmer och komedier.

En ny ”Utvandrarna” ska få premiär på juldagen. Inte Jan Troell emot:

– Jag har väldigt stort förtroende för (norska regissören) Erik Poppe. Efter att ha sett hans ”Kungens val”.

Fina ”Kungens val” (2016) är en film i Troell-stil. Den handlar om valet som norska kungen Haakon VII måste göra då tyskarna invaderade i april 1940, och har återkommande Troell-skådespelaren Jesper Christensen i huvudrollen.

– Jag har träffat Erik Poppe ett par gånger nu på hans initiativ, vilket var väldigt fint, så att han har berättat om inspelningen. Jag förstår att han har hittat en annan infallsvinkel, att Kristina är ännu mer huvudperson.

Räknar man tv-visningen av ”Stad” 1960 som Jan Troells debut så har han varit verksam som regissör – han får bara acceptera titeln – i över sextio år. Det är roligt att prata med honom, då och då känner man en pust när filmhistoriens vingslag fläktar till. Han klippte ”Uppehåll i Myrlandet” i Svensk Filmindustris Filmstaden i Råsunda, och fick haka på när Ingmar Bergman där ordnade visning av Federico Fellinis purfärska ”8 1/2” (1963). Det var den första Fellinifilm Jan Troell såg:

– Den var fantastisk. Jag fattade väl inte helt hur bra den var första gången jag såg den, men i alla fall. Men jag kommer ihåg när jag kom ut i ljuset, det var tidigt på kvällen, sommarkväll, med teamet, och Bergman som hade sett den själv för första gången och han var salig. Det kan man ju förstå.

Då Troell senare filmade amerikanska produktionen ”Orkanen” (1979) fick han tampas med den kraftfulla producenten Dino De Laurentiis. Både Jan Troell och stjärnan Mia Farrow tyckte att hennes fräknar inte skulle sminkas över. Det kunde de glömma.

– Dino var absolut emot det. Jag kommer ihåg att han sa ungefär så här (Troell hötter med ett pekfinger): ”First duty of star is to look beautiful!”

Jan Troell arbetar med att färdigställa en längre film, ”Kryp”, med bärfisar och larver och andra som gästspelat på trädgårdsbordet. Fast han hoppas att han blir avbruten av ett långfilmsprojekt. Arbete pågår med att få loss pengar till en filmatisering av Niklas Rådströms bok ”Gästen”, om när H. C. Andersen besökte Charles Dickens i London.

– Det som om den blir av är nytt i mitt fall, är att Yohanna och jag samarbetar. Det står som en film av oss.

Det kommer att gå fint:

– Vi har jobbat mycket ihop så vi är vana vid det.

Jan Troell Född 23 juli 1931 i Limhamn, Malmö. Började göra kortfilmer som kom att visas i tv. Första stora filmjobbet var som fotograf på Bo Widerbergs debut ”Barnvagnen” (1963). Samarbetat mycket med producenten Bengt Forslund, som har stor del i bland annat ”Här har du ditt liv” och ”Utvandrarna”. Var femtiosju då han fick dottern Johanna (som senare bytte till Yohanna) vilket ledde till de funderingar på vårt sätt att leva som resulterade i ”Sagolandet”. Arbetat med Max von Sydow i åtta kort- och långfilmer. Visa mer

Bild 1 av 4 Signe Stade och Eddie Axberg i ”Här har du ditt liv” (1966). Foto: SF Bild 2 av 4 Per Oscarsson som hunsad lärare i Jan Troells ”Ole dole doff” (1968). Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo Bild 3 av 4 Yvonne Lombard och Håkan Serner i ”Bang!” (1977). Foto: Troell film Bild 4 av 4 Max von Sydow i ”Ingenjör Andrées luftfärd”. Foto: Ove Ahlström/SF. Bildspel

Jan Troell om filmerna SVT visar: ”Uppehåll i Myrlandet” (1965) En bromsare hoppar en dag av tåget mitt ute i ingenting i Lappland. Vad har han i sinnet? Efter novell av Eyvind Johnson. Max von Sydow kom till den från inspelningen av västernfilmen ”Belöningen” i Hollywood. Den drog ut på tiden. Producenten fick betala skadestånd för att von Sydow inte kom i tid till ”Myrlandet”. – Haha, vi fick så mycket betalt att det finansierade hela ”Uppehåll i Myrlandet”. För mig var det som att ta ner månen att få Max. Jag vet att han tyckte väldigt mycket om den. ”Här har du ditt liv” (1966) En fattig ung mans resa ut i världen från Norrbotten. Byggd på Eyvind Johnsons romansvit. – Den har en särskild plats naturligtvis i mitt liv, i förhållande till den frihet jag hade. Jag var inte så bunden av vad man kan och vad man bör och så vidare. Som är svårt att uppnå igen. När man en gång mist oskulden får man inte igen den. ”Ole dole doff” (1968) Per Oscarsson som lärare för vek för hårdingarna på mellanstadiet i Malmö. – Den tyckte jag var väldigt rolig att göra med närheten till det jobb jag haft. Jag skrev manus med Bengt (Forslund), som också haft det jobbet. Vi jobbade faktiskt nästan som Dogma (det danska Dogma 95-manifestet förestavade enkel filmteknik, förf. anm.). Vi var fem i teamet tror jag, och hade Arris första blimpade (ljuddämpade) 16mm-kamera. ”Bang! - Director's cut 2021” (premiär 1977) Timid lärare och kompositör har svårt att ta tag i sitt liv. Han har en dubbelgångare i en lärare som vid seklets början hade liknande problem. Filmen kritiserades för att vara svår att följa. Troell har bearbetat den och kortat med omkring femton minuter. – Jag var i ett övergångsskede i livet inför ”Bang!” på ett liknande sätt som jag är nu. Om den handlar om medelåldersvåndan så är det en annan vånda när man ska fylla nittio, som du förstår. ”Sagolandet” (1988) Dokumentär där tillståndet i Sverige kartläggs och kommenteras av bland andra amerikanska psykoanalytikern Rollo May. Byggs Folkhemmet i för räta linjer? Olof Palme och Ingvar Carlsson är också tillfrågade. Omdebatterad 1980-talssuccé, filmen var en hjärtesak för Troell. – Jag är för det första väldigt glad för att de ska lägga ”Sagolandet” på SVT Play ett helt år. Den gör sig bäst på Play för att då kan man se den i bitar, den är ju så lång. ”Ingenjör Andrées luftfärd” (1982) Filmatisering av P O Sundmans succéroman om Salomon August Andrées vansinniga försök att åka luftballong till nordpolen. – Det var en komplicerad inspelning, som du förstår. Max är fantastisk i den. Någon favoritscen? - På slutet är det en med Max när han står och ropar ut: ”Jag hade inget val! Jag hade inget val!” ”Il Capitano” (1991) Uppgiften att det unga paret som 1988 mördade två vuxna och deras son hade kaniner i flyktbilen fascinerade Troell. Hans mest kontroversiella film. Manus av Troell och P O Enquist. – Formellt, när det gäller formspråk, så tycker jag nog att ”Il Capitano” är den jag är mest nöjd med. Form och innehåll är som man skulle vilja ha det, så att säga. SVT hedrar även Jan Troell med nygjorda porträttet ”Ett par dagar i november med Jan Troell” av Tom Alandh. Visa mer

