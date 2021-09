Jane Campion tillbaka i Venedig med sexuellt laddat västerndrama

Jane Campion kryssar fram över terrassen på lyxhotellet Excelsior på Lido med Gandalf-frisyr och ett svart munskydd som färgmatchar skinnpajen och solbrillorna. Hon är målstyrd mot ett bord när hon plötsligt tvärgirar för att hälsa på Kirsten Dunst som är groggy av jetlag – ”du ser fantastisk ut, darling!”. Den nyzeeländska stjärnregissören är uppsluppen som en optimistkonsult. Hon är genuint glad över dubbla vaccindoser och över att vara tillbaka mitt i festivalvimlets yra trots att pandemin ännu inte har klingat av.

– Det är fantastiskt att festivaler fortfarande händer. Tack för att ni kommer hit för att lyssna på mig under dessa märkliga omständigheter. Jag är oändligt tacksam, säger Jane Campion och gör en svepande blick runt bordet för att få ögonkontakt.

Jane Campion på röda mattan under en premiär på Venedigs filmfestival på onsdagen. Foto: Rocco Spaziani/TT

Efter ett långt gästspel i tv-världen med den originella kriminalserien ”Top of the lake” är Campion äntligen tillbaka i filmvärlden. ”The power of the dog” är hennes första långfilm sedan kostymdramat ”Bright star” som hade premiär för tolv år sedan.

Hon ler på frågan om hur nya ”The power of the dog” förhåller sig till hennes tidigare filmer.

– Well, hmm, jag går alltid på instinkt och brukar sedan ibland reflektera längre fram för att ge er journalister några köttben, ha ha. Men jag har ju redan insett att ”Power of the dog” är ett slags eko av ”Pianot” även om sexualiteten här är annorlunda. Huvudpersonen i ”The power of the dog” är en romantiker med ett djupt undertryckt begär. Han sörjer en förlorad kärlek och har valt att leva i det förflutna eftersom han inte kan eller vågar komma ut ur garderoben, säger hon.

I den Oscarsnominerade Guldpalmsvinnaren ”Pianot” spelade Holly Hunter den mystiska och stumma pianovirtuosen Ada, en erotiskt osäkrad viktoriansk dam som blir bortgift med Harvey Keitels machoman. En roll som Hunter laddade med så mycket undertryckt begär att hon knockade Oscarsjuryn.

Holly Hunter och Harvey Keitel i ”Pianot” 1993. Foto: Alamy

– Om ”Pianot” berättades ur kvinnlig synvinkel, så har ”The power of the dog” ett maskulint perspektiv – även om huvudpersonen Phil är en ytterst komplicerad man som inte bara är en misogyn alfahanne utan också en sårbar homosexuell. Det var spännande att stiga in i cowboykulturens machorum med feministiska glasögon. Filmen är ju en väldigt komplicerad studie av en sårbar toxisk manlighet, säger hon och fortsätter:

– Vi måste alla tampas med alfahannar då och då – en av dem har nyligen varit en president för världens mäktigaste land. Det är svårt för alla att hantera dem, ingen gillar att göra det – inte ens de andra alfahannarna, menar Campion och garvar rått.

Senast den nyzeeländska filmdrottningen tävlade om Guldlejonet gästade hon Venedigs filmfestival ”Holy smoke!” – en flummig dramakomedi med Harvey Keitel och Kate Winslet som kretsade kring av avhopparkonsult och en kvinna som hjärntvättats av en new age-sekt i Indien. Dessförinnan var Campion på Lido med filmatiseringen av favoritboken ”Porträtt av en dam” (1996) av Henry James.

Om man vill spetsa till det skulle man kunna kalla nya ”The power of the dog” för ”Porträtt av en alfahanne”. Låt vara ett mycket sammansatt och högst komplicerat exemplar, ska tilläggas. Benedict Cumberbatchs ambivalenta rollfigur Phil Burbank skulle kunna vara ämne för en hel psykologikonferens – en homosexuell alfahanne, sårbar cowboy och romantisk sadist.

Benedict Cumberbatch som Phil Burbank i Jane Campions ”The power of the dog”. Foto: Netflix

Phil är navet i denna komplexa historia som kretsar kring två välbärgade kofösarbröder i 20-talets Montana som lever spartanskt på sin gemensamma ranch. De är ett tajt men omaka brödrapar som delat sovrum sedan barnsben men har börjat glida ifrån varandra. Benedict Cumberbatch spelar den karismatiska storebrodern som är lika bra på hästryggen som att citera grekisk poesi, medan Jesse Plemons spelar den mer mer socialt skygga och hyggliga George.

Den sköra husfriden förändras radikalt när George gifter sig med änkan och den tidigare stumfilmspianisten Rose (Kirsten Dunst) som kommer in i familjen med en queeraktig och överbegåvad tonårsson (spelad av Kodi Smit McPhee).

När George tar med sin nya familj till ranchen är det bäddat för tidernas psykodrama. Cumberbatchs sexuellt undertryckta rollfigur är fast besluten att knäcka Rose och hennes ”fjolliga” son. Phils undertryckta sexualitet och perverterade sorg över sin döda mentor och ”bästa vän” Henry Bronco blir en giftig cocktail.

Jag blev helt enkelt förälskad i romanen! Även om jag är en bokslukare så brukar jag sällan hitta böcker som jag vill filma.

Thomas Savages roman från 1967 var bortglömd under många år, men fick en renässans i början av 2000-talet då det trycktes nya upplagor med ett glödande efterord av ”Brokeback mountain”-författaren Annie Proulx. En av dem som blev fängslad av boken var Jane Campion.

– Jag blev helt enkelt förälskad i romanen! Även om jag är en bokslukare så brukar jag sällan hitta böcker som jag vill filma. Men jag insåg att det var kört när jag efter två veckor inte kunde sluta tänka på rollfigurerna, samtidigt som bokens teman började spelas ut i min fantasi. Det var som att vara innesluten i ett mystiskt och kraftigt energifält, där historiens helhet var så mycket större än alla delar.

Inför inspelningen åkte hon till USA och träffade den 86-åriga västernkonnässören Annie Proulx.

– Hon är en fantastisk kvinna som gav mig den bästa mästarklassen i litteratur någonsin, utifrån ”The power of the dog”. Vi pratade bland annat om de sexuella antydningarna i boken och jag roades av hur Proulx kallade Phil för en ”sarkastisk bitch”. Boken beskriver en väldigt skruvad och intressant psykologi, säger Campion som handplockade den brittiska karaktärsskådespelaren Benedict Cumberbatch för att göra grovjobbet.

Benedict Cumberbatch i Jane Campions ”The power of the dog”. Foto: Kirsty Griffin/Netflix

Även om han är långt utanför trygghetszonen som cowboy med fet amerikansk accent så har han tidigare visat spetskompetens när det gäller att spela neurotiska outsiders och missanpassade universalgenier från såväl fiktionen som den verkliga världen, tänk Sherlock Holmes, Alan Turing, Patrick Melrose, Hamlet, Julian Assange och Dominic Cummings Men frågan är om inte Phil är den mest komplexa av dem alla. Eller som Cumberbatch uttrycker det själv på brittiskt maner: ”This was certainly a different texture of character than I’ve played before”.

För Jane Campion var det en extra krydda att historien är ett slags post-västern.

– Det var en tid när folk ville vara cowboyhjältar, många ville leva på en ranch och köpte kläderna från kataloger. Jag gillade den här idén med att folk köpte sina kläder från kataloger och flyttade ut för att leka cowboy, men det gäller ju inte Phil som var helt autentisk, det rätta virket, säger hon.

Jane Campion under inspelningen av ”The power of the dog” i Otago, södra Nya Zeeland. Foto: Netflix

”The power of the dog” utspelar sig i ett mäktigt prärielandskap med enorma vidder och mäktiga bergskedjor under ett öppet himlavalv. Miljön påminner lite om ”Top of the lake” som också utspelar sig i ett magnifikt landskap i civilisationens utkanter. Precis som tidigare jobbar Campion medvetet med psykogeografi. Hon vill skildra hur landskapet påverkar människorna.

– På ett sätt är filmen ett klaustrofobiskt kammarspel där rollfigurerna sitter som i en liten båt mitt ute på havet. Landskapet är så stort och expansivt och samtidigt så isolerat och ensamt – särskilt för Rose som varken möjlighet eller förmåga eller vilja att uppleva landskapet, säger Campion.

Regissören tyckte att Rose var alltför skissartad och torftig i boken och ansträngde sig för att göra henne till en mer sammansatt figur i filmen. Jobbet gick till Kirsten Dunst som hade imponerat på Campion i Lars von Triers ”Melancholia” där hon spelade en nygift men deprimerad brud som är övertygad om att jorden ska gå under.

Kirsten Dunst var inte nödbedd.

– Som skådespelare väljer jag roller mer efter regissör än rollfigurer. Jag har alltid varit ett stort Campion-fan och skulle spela vilken roll som helst för Jane, säger Kirsten Dunst som tidigare bland annat har synts i filmer och serier som ”The virgin suicides”, ”Marie-Antoinette”, ”Spider-man” och ”Fargo 2”.

Kirsten Dunst som Rose Burbank i Jane Campions ”The power of the dog”. Foto: Kirsty Griffin/Netflix

– Rose ligger egentligen långt borta ifrån mig själv, men det är alltid kul att spela en kvinna på gränsen till nervsammanbrott. Det handlar om psykologisk krigföring och gasljusbehandling. Phil vill driva henne till vansinne eftersom hon hotar hela hans värld med sin värme och sin feminina energi, säger Dunst.

Jane har ett unikt sätt att skildra sexualitet. Det finns en särskild sexuell laddning som genomsyrar alla hennes filmer.

– Jag gillar att gestalta hennes krypande känsla av obehag utan att man riktigt ser vad som pågår, bara något man känner det. Fast det svåraste var att spela pianot tvåhändigt, säger Kirsten Dunst som kom till Venedig tillsammans med maken Jesse Plemons och parets barn.

Hon tycker att det finns en ”Campionesque” stämning i ”The power of the dog” som påminner om regissörens tidigare filmer.

– Jane har ett unikt sätt att skildra sexualitet. Det finns en särskild sexuell laddning som genomsyrar alla hennes filmer, säger Dunst.

För att hålla filmens destruktiva spänningsfält levande pratade hon aldrig med Benedict Cumberbatch under själva inspelningen.

– Tystnaden hjälpte oss. Att inte prata alls med Benedict, det var mitt lilla metodskådespeleri, haha. Fast det hände att vi pratade ibland på helgerna när vi hängde tillsammans med våra barn. Som den brittiska gentleman han är så bad Benedict hela tiden om ursäkt för hur han betedde sig under inspelning, säger Dunst och skrattar.

”The power of the dog” spelades in på regissörens hemmaplan, på södra Nya Zeeland. Som många andra inspelningar förra året lamslogs filmen av pandemin och fick stoppa halvvägs när hela landet stängdes ner. Jane Campion grät öppet när teamet tvingades skiljas.

– Jag hade uppbådat all min energi för att vi skulle komma genom inspelningen, så när vi plötsligt fick stänga ner så kraschlandade jag. Jag var totalt utmattad och ville bara sova. Samtidigt var jag orolig över vad som skulle hända med världen och hade börjat acceptera att filmen kanske aldrig skulle bli färdig. Jag visste att vi inte skulle kunna behålla Cumberbatch i landet för evigt. Tack och lov kunde vi fortsätta så småningom, säger Jane Campion som också menar att covid-pausen också hälsosam.

– Jag upptäckte en ny sorts frihet i tystnaden, en frid i mig själv som jag inte hade upplevt tidigare, säger hon.

Som kvinnlig regipionjär har hon också fått uppleva ett exceptionellt år. I somras blev franska ”Titane”-regissören Julia Ducorneau den andra kvinnan någonsin att vinna Guldpalmen – 28 år efter det att Campion först krossade glastaket i Cannes med ”Pianot”.

Själv har hon chans att bli den sjätte kvinnan som vinner Guldlejonet i Venedig. Förra året vann Chloé Zhao med med "Nomadland" som också vann Oscar i våras. På samma gala vann två kvinnor för bästa regi respektive bästa manus (Chloé Zhao och Emerald Fennell) för första gången någonsin i Oscarshistorien.

– Jag har väntat på detta i alla år på detta och är så glad för deras framgångar! Kanske är det en svallvåg och inte en tsunami, men det är en förändring. För mig har också metoo-rörelsen inneburit något alldeles fantastiskt för jämställdheten, som om Berlin-muren fallit, slutet på apartheid. Jag hoppas att vi aldrig går tillbaka till det gamla…

”The power of the dog” får begränsad biopremiär i slutet av november och har global premiär på Netflix den 1 december.

