Janices soulpop berör mest i det avskalade

Soulpop Janice ”Feelings unresolved” (If Music Could Talk/PIAS) Visa mer

Janice spåddes nå stjärnorna när hon slog igenom med singlarna ”Don't need to” och ”Secrets” för tre år sedan. Och visst har karriären fortsatt uppåt för den Tensta Gospel Choir-odlade artisten, som också kommit att bli en folkkär profil på sidan av musikkarriären. Delvis i och med sitt engagemang som ambassadör för Suicide Zero, men också som reporter i Uganda för Musikhjälpen.

Ep:n ”Feelings unresolved” kretsar, som namnet antyder, om ouppklarad sorg och ännu smärtande trauman. I texterna letar sig ofrivilliga uppbrott och hjärtskärande förluster. Popsoulen är sedvanligt pampig med stråkar och körsång, ljudbilden går en redan upptrampad stig.

Nittiotalsvibben i ”Magic”, med trummande bas och fragmentariska syntar, sticker visserligen ut men lämnar varken ett emotionellt avtryck eller någon häftig danslust. Den mer r'n'b-iga ”Where do we go” passar de dagbokslika texterna och Janices kraftfulla, kontrollerade röst. Men hon släpper inte taget om de återkommande popattributen, så tyvärr blir det något tjatigt.

”Until we meet” är en uppföljning på sorgesången ”Answer”, om att förlora en pappa. Likaså ”Finding it hard”. Det blir riktigt starkt när Janice skalar av och tar sig an de allra djupaste såren – smärtan briserar i så väl röst som text.

Bästa spår: ”Finding it hard”

Läs mer om musik och fler texter av Moa Malmqvist