Japanese Breakfast: ”För mig känns hela albumet som ett enda stort jubel”

Det är nu sju år sedan Michelle Zauners mamma gick bort i cancer. En förlust som Zauner genom åren hällt in i musiken och särskilt på skivorna ”Psychopomp” och ”Soft songs from another planet”, hennes två första under artistnamnet Japanese Breakfast.

Med rader som ”The dog’s confused / She just paces ‘round all day / She’s sniffing at your empty room” på den tidigare släppta låten ”In heaven” har hon fixerat den beständiga frånvaron som döden frambringar. Ofta vid vardagliga ting och kantigt experimentell indierock eller kosmisk shoegaze.

Tidigare i vår debuterade artisten också som författare med självbiografin ”Crying in H Mart”, en egensinnig uppväxtskildring om att förlora en förälder och samtidigt försöka hitta sin egen identitet. Liksom om att växa upp i en småstad i amerikanska Oregon där ”alla hade Birkenstocks och gjorde eget nötsmör”.

– Redan när jag växte upp kände jag mig för stor för min omgivning. Som att allt som var jag inte fick plats, säger Zauner på videolänk från USA.

Musiken blev ett eget rum, rent av ett förråd att lagra de känslorna i. Hon skaffade sin första gitarr som sextonåring och började snart skriva låtar. Först i band tillsammans med kompisar, sedermera inom ramen för soloprojektet Little Girl, Big Spoon. Det breda genombrottet kom dock först med Japanese Breakfast. Men efter fem år som hyllad rockstjärna i indiegenren tar Zauner fortfarande ingenting för givet.

– För mig känns det som att min karriär kan ta slut när som helst. Jag är dålig på att njuta av det som händer runtomkring mig. Ofta driver jag på mig själv, tänker att jag inte jobbar tillräckligt hårt eller att jag behöver ha ångest över att vara produktiv.

Hon skrev nya låten ”Paprika” som en påminnelse om att också motsatsen är möjlig. Att lyckan finns där, på andra sidan prestationsångesten och hjärnspökena. Bara hon tillåter sig att stanna upp och känna den. Det är också den sången som får öppna nya albumet ”Jubilee”, hennes poppigaste och mest storslagna hittills.

– Mitt narrativ som artist har varit väldigt rotat i sorg och förlust och nu ville jag överraska människor med en skiva om glädje. För mig känns hela albumet som ett enda stort jubel, rent ljudmässigt, säger hon och tillägger:

– Jag ville skapa ett väldigt självsäkert och ambitiöst tredje album. Den här skivan är den bästa jag någonsin har gjort.

För att svarva fram den varma, klassiska, men än dock uppdaterade, sjuttiotalskänslan som genomsyrar albumet har Zauner lyssnat särskilt mycket på The Beach Boys, Dolly Parton, Randy Newman, Cat Stevens, Jim Croce och ”jättemycket på Kate Bush”. Men också en hel del på Madonna, Whitney Houston och Janet Jackson.

– Just singeln ”Be sweet” är inspirerad av åttiotalets största popdivor, så den sticker ut lite.

Michelle Zauner är inte bara artist. Hon är också författare, men gör även visuella projekt åt andra artister. ”Jag sysslar med olika sorters historieberättande, men musik är det som levt längst med mig. Det är också den form som jag är mest bekväm med.” Foto: Peter Ash Lee

Skivan har glädje som ledord, också i poplyriken.

– En del av berättelserna är påhittade, andra inte. Men de kretsar kring hur människor hanterar glädje, antingen genom att kämpa för att känna den eller genom att karva ut den, skydda den och försöka behålla den för sig själv i en förlängd form av girighet. Som multimiljonären som byggt sig en bunker i ”Savage good boy” och bjuder in tjejer att göra honom sällskap inför den stundade apokalypsen.

Är det en politisk sång, skulle du säga?

– Alla sånger är politiska, i någon mån. Och just den här handlar om var vår värld befinner sig just nu. Det finns några få som roffar åt sig, på de mångas bekostnad.

Det är alltså inte någon entydigt molnfri himmel som präglar ”Jubilee”. I låten ”Posing in bondage” sjunger Zauner exempelvis: ”When the world divides into two people / those who have felt pain and those who have yet to / And I can't unsee it although I would like to”.

– Just de raderna skrev jag för länge sedan. De finns också återgivna i min bok. Efter att min mamma gick bort fick jag en större förståelse för de som förlorat någon. Som om jag där och då gick vidare till en ny dimension. Det förändrade mig. Jag tror att många människor känner så. Död, smärta och trauma är någonting som vi alla kommer att tvingas genomleva under olika perioder av våra liv. Och de erfarenheterna påverkar hur vi relaterar till varandra, säger hon.

Själv har hon både jobbat emot och inuti sin egen smärta. Allt med ett väldigt högt kreativt tempo.

– Såväl min mamma som min moster har dött av samma typ av cancer och i unga år. Därför är jag väldigt medveten om att min egen tid på den här jorden är utmätt. Och jag har så mycket jag vill hinna säga och göra innan den är över. Så visst kan man säga att jag har bråttom.

Japanese Breakfast Michelle Zauner är född 1989 i Sydkorea, men uppvuxen i Eugene i Oregon, USA. Hon arbetar som artist, författare, musikvideoregissör och tv-spelsmusikkompositör med mera. Har tidigare spelat i banden Post Post och Little Big League. Som Japanese Breakfast slog hon igenom 2016 med den kantigt experimentella skivan ”Psychopomp” som kort därefter följdes av den mer komiska ”Songs from another planet” (2017). Nu är hon dubbelt aktuell med både nytt album och sin självbiografiska debutbok ”Crying in H Mart”, som släpptes i USA i april och hamnade snabbt på New York Times bästsäljarlista. Nya, tredje albumet ”Jubilee” som släpptes tidigare i juni var egentligen tänkt att komma redan förra året men sköts upp på grund av pandemin. Visa mer

