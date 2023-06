Jayda G:s nya lämpar sig lika väl för dansgolvet som för hemmafesten

Logga in

Logga in

Elektroniskt Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Jayda G ”Guy” (Ninja Tune/Playground) Visa mer Visa mindre

Hennes ”Both of us”, i samarbete med Fred again.., var en av pandemins höjdpunkter, med klassiskt housepiano på kollisionskurs med en sönderfallande kärlek. När kanadensiska Jayda G nu släpper sitt första album sedan klubbarna öppnat igen petar hon än en gång på den melankoliska disconerv som singelhitten träffade mitt i prick. ”Guy” tar avstamp i hemvideofilmer gjorda av hennes far, William Richard Guy. Han dog när hon var bara tio år gammal, varför hans röst från inspelningarna skapar en särskilt laddad stämning lagd omlott med dotterns musik.

Faderns berättelse om uppväxten i ett rasistiskt USA vävs effektfullt samman med produktionens flörtar med svart dansmusikhistoria. Discon och housen är basen, dansgolvet den huvudsakliga adressen för de tio spåren. Men de fluffiga synt- och pianoslingorna som drivs framåt av elektroniska trumrytmer visar sig ofta leda fram till låtar av ganska konventionell struktur. Melodispråket är enkelt, som i den rara ”When she dance” eller den repetitiva ”Lonely back in O”, och de allra flesta av spåren klockar in runt 3.30.

Resultatet blir något så lätt att tycka om som en klubbplatta som lämpar sig lika väl för dansgolvet som för hemmafesten. Hon är måhända fortfarande mest känd som dj. Men med ”Guy” kan Jayda G faktiskt råka etablera sig som popstjärna först och främst.

Bästa spår: ”Heads or tails”

Läs mer om musik och fler skivrecensioner