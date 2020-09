Jazlin: ”Det är smärtan som driver mig”

”Själen från misär” inleder den nya sprakande och reggaetonflörtande singeln från Jazlin. Mörker klätt i glädje tycks inte bara spegla musiken utan hela personen Jasmina Jelassi, som är hennes egentliga namn. Hon beställer amerikanska pannkakor och apelsinjuice när vi sätter oss på knallrosa kaféet. Jasmina har bestämt plats för intervjun efter att ha sett klipp från det på Tiktok.

Det har gått fem månader sedan hennes första singel ”Vill du ha nåt”, som hon släppte tillsammans med producenten Savvas.

– ”Vill du ha nåt” förmedlar mig och hur jag var då. Att jag bär på aggressioner, men att jag också är ledsen – som när jag nämner min mamma. Jag behöver inte bara vara en bad bitch, jag kan visa känslor. Men still, don't step on my toes, betonar hon.

Sedan debuten i april har Jasmina släppt ytterligare tre singlar. Den senaste låten är en introduktion till en kommande ep. ”5 on it” är producerad av Mack Beats och är en blinkning till Lunizs ”I got 5 on it”.

– Jag ville ha kul och få skryta lite. Det är verkligen en danslåt och jag hoppas bara att coronan försvinner snart så att folk kan gå ut och dansa till den. Jag är så taggad på att se reaktionerna på låten.

Jasmina är uppvuxen i Farsta och är tvillingsyster till Fatima Jelassi, mer känd som rapparen Jelassi. Men trots musikintresset kommer de från ett föga musikaliskt hem. Det är först i tonåren som Jasmina upptäckte musiken när syskonen återvände till Sverige efter fem år i Tunisien.

– När jag bodde där med min pappas familj fick vi inte lyssna på musik med innehåll typ nakenhet och svordomar. De var väldigt troende så det var först när jag kom tillbaka till Sverige som jag verkligen började upptäcka rap och r'n'b.

Hon pratar om flytten till Tunisien och glider in på förhållandet till sin mamma som under långa perioder varit komplicerat. Systern Jelassi har många gånger i sin musik skildrat en svår problematik som pågick under hela deras uppväxt.

– Min mamma hade ett stort missbruk. Jag hade inte varit där jag är i dag om det inte vore för min uppväxt, jag hade inte snackat om samma saker. Jag hade inte haft samma känsla. Det är smärtan som driver mig.

Foto: Anette Nantell

När Jasmina Jelassi kom tillbaka till Sverige var hon tretton år. Hon hamnade snart i problem och flyttade runt mellan olika ungdomshem.

– Det är inte många som vet det här. Det var en helt ny värld för mig. Det går inte ens att beskriva vad som händer på sådana ställen. När jag väl fick ett namn lovade jag med hela mitt hjärta att stänga ner alla behandlingshem. Folk måste öppna sina ögon och inte skicka sina barn till sådana ställen. De är ett helvete.

Men på varje ungdomshem som hon skickades till hade Jasmina sin penna och sitt papper i sitt sovrum. Hon började skriva långa texter som dagboksanteckningar om sina dagar, sin smärta och sin ilska.

Verkade musiken terapeutiskt för dig?

– Terapi och terapi. Om jag inte haft min penna och mitt papper där så hade jag nog inte varit här i dag. Vissa pratar med psykologer, jag pratar med min bok.

Drivs du av att få makt att kunna förändra andras situation?

– Ja, hundra procent. Min mamma är den första jag vill hjälpa.

I musiken har Jasmina ännu inte utforskat de allra mörkaste känslorna och minnena. Låtarna handlar i stället om vänskap och att inte bli trampad på, snarare än den ofta tuffa uppväxten.

Vad beror det på?

– Det är inte lika lätt när ens musik blir publik och jag har inte varit redo att berätta allt, men jag börjar bli. På min ep vill jag ha en historia. Min syster släppte en egen ep där hon berättar om sina upplevelser, men jag vill ge min historia. Vi har vuxit upp tillsammans och är jättenära, men vi har varit ifrån varandra så många år. Jag har min egen historia att berätta.

Din syster började med musik först – vad har hennes skapande haft för betydelse för ditt?

– Det har betytt jättemycket, hon visade att det var möjligt att satsa på musiken. Samtidigt är vi ju två olika personer och artister.

Hur kommer det sig att du inte började göra egen musik tidigare?

– Jag var tvungen att få insikt i vem jag är. Om jag hade börjat med musik utan att vara säker hade jag bara letat och letat tills att jag hade gått in i väggen. Jag är glad att jag väntade.

Jasmina blandar rap och sång. Hennes rap är kvick och hon växlar elegant mellan komiska ad-libs, inte minst i låten ”Vill du ha nåt”. I ”Homie” är soundet mer melankoliskt och djupare. Sången är hes och känslofylld.

– Jag föredrar att sjunga, det är mer harmoniskt. Jag får ut mer smärta i sången än i rappen. Framöver kommer jag att jobba mer med sång, förhoppningsvis helt och hållet men rap är ju väldigt inne just nu.

Foto: Anette Nantell

I musikvideon till ”Vill du ha nåt” förs oundvikligt tankarna till den amerikanska r'n'b-artisten Summer Walkers estetik. Inte minst albumomslaget till ”Over it” men också musikvideon till ”Playing games” med Usher.

Är hon en stor inspirationskälla?

– Det var exakt de bilderna jag skickade till min manager inför videoinspelningen, det var de känslorna jag sökte. Jag har bara lyssnat litegrand på Summer, men hon är ingen jag rent musikmässigt inspireras av. Jag får inspiration av mig själv och min smärta. Det finns nog faktiskt ingen artist som jag direkt har inspirerats av.

Varför inte?

– Jag har bara haft mig själv. Jag har fått ställa mig i spegeln och säga ”det är du och dina tankar”. Det har varit viktigt för mig att inte känna ett behov av någon annan än mig själv.

Är Jazlin ditt alter ego?

– Nej, jag är alltid mig själv. Jag har inget artistpersona. Antingen älskar man mig eller så hatar man mig, tror jag. Jag är en 35-årig tjej i en 22-årings kropp på grund av allt jag sett, konstaterar hon.

– Men jag har lärt mig att göra smärta till glädje.