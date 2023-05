Jazzmusikern och kompositören Bill Lee död

Vid sidan av jazzen var Bill Lee studiomusiker och spelade kontrabas åt flera av 1960-talets största artister. Han spelade bland annat på souldrottningen Aretha Franklins debutskiva, på den akustiska originalversionen av Simon & Garfunkels ”The sound of silence” och agerar ensamt ackompanjemang till Bob Dylan på ”It's all over now, baby blue”.

Han spelade även med John Lee Hooker, Cat Stevens, Odetta och John Handy – bland många andra. Totalt spelade han på över 250 album.

Bill Lee gjorde musiken åt Spike Lees fyra första filmer, inklusive ”Do the right thing”, och hade små roller i tre av dem.