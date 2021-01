Jazzpianisten Junior Mance är död

Han dog i sitt hem på Manhattan den 17 januari. Enligt hans fru Gloria Clayborne drabbades Mance av en hjärnblödning efter ett fall förra månaden, och han led av Alzheimers sjukdom.

Under sin sju decennier långa karriär spelade Junior Mance in otaliga skivor och han spelade tillsammans med artister som Dizzy Gillespie, Dinah Washington och Aretha Franklin.

Han började spela piano som femåring och redan vid tio års ålder var han professionell musiker. Sin ingång till jazzvärlden fick han under militärtjänstgöringen på 1950-talet, då han lärde känna saxofonisten Cannonball Adderley.

Han släppte sitt sista studioalbum ”For my fans, It's all about you” 2015. Året därpå drog han sig tillbaka.

Junior Mance blev 92 år.

