Jenny Lindh: Alltför få vet vilken dold krigshjälte vi har i Napoleon Bonapartes hovbibliotekarie

Hej Jenny. Krig och säkerhetsfrågor är plötsligt i allas tankar och till och med jag, en romanälskande bokcirkeldam, har börjat intressera mig för militärhistoria. Särskilt fascinerad har jag blivit av allt som har med spioner att göra. Nu vet ju varenda kotte att många av våra största författare haft en sidokarriär som hemliga agenter, så författarspioneri behöver vi inte orda om här. Jag är mer intresserad av vad ni bibliotekarier har att komma med. Har det funnits några spionbibliotekarier? Om du ursäktar har jag svårt att tro det. Ni är ju inte direkt en kår med anlag för våghalsighet. Men hoppas kan man ju!

Sigrid

Bästa Sigrid. Stopp i galoppen. Jag uppskattar och respekterar ditt fokus på bibliotekens skumraskaffärer men du fattar väl att jag måste ägna hela inledningen (minst) åt de sabla författarspionerna om du slungar ur dig ett sånt där svepande påstående.

”Många av våra största”, du får det att låta som om halva litteraturhistorien sommarjobbat på Stasi. ”Varenda kotte”, eh, nej, under mina regelbundna litteraturhistoriska förhör med vänner/pojkvänner/biblioteksbesökare har jag faktiskt aldrig mött någon, alltså verkligen ingen, som ens känner till basala spionförfattarfakta som att dramatikern Christopher Marlowe spionerade å drottning Elisabets vägnar redan på 1500-talet eller att barnboksförfattaren Roald Dahl förförde amerikanskor på löpande band för att främja brittiska intressen (ett uppdrag han bad att få avsluta på grund av fysisk utmattning).

Kort sagt: detta är icke allmän kunskap. Så värst många spionbusar rör det sig inte heller om. Men de mest kända, de som vi känner som John le Carré, Ian Fleming, Graham Greene, Somerset Maugham och Julia Child, behöver vi åtminstone presentera med namn. Klart. Tydligt. Ämnet är för guds skull känsligt, Sigrid. Jag vill absolut inte att mindre spionhistoriskt bevandrade ska behöva sitta och gissa – för att sedan landa i alla möjliga virriga slutsatser i stil med ”Sakta i spionbacken – är inte Horace Engdahl en jäkel på ryska?”, ”Låter inte Elis Burrau misstänkt mycket som en fransk säkerhetstjänst…?”, ”Var det inte lite KGB-vibb över Gerda Antti?”, osv, osv.

Om vi i stället går vidare, det vill säga angriper nästa märkliga påstående, vill jag angående bibliotekariers brist på våghalsighet invända att frivillig tjänstgöring i en lokal som till 70 procent befolkas av rosenrasande internetsurfare i olika grader av bank-id-relaterat upplösningstillstånd är själva definitionen av våghalsigt beteende. Utöver det kan man förstås peka på otaliga hjältedåd som utförts av modiga, ibland rent dödsföraktande bibliotekarier i krigstid.

Londons bokbusspersonal är ett bra exempel – tappra läsfrämjare som med risk för liv och lem levererade romaner under tyskarnas bombräder. Syriska bibliotekariers räddningsaktioner är ett annat: böckerna som dessa hängivna eldsjälar grävde fram ur sönderbombade biblioteksruiner fraktades under livsfarliga förhållanden ner till ett underjordiskt bibliotek.

Det är dessutom på tiden att alla, inte bara du, Sigrid, inser vilken dold krigshjälte vi har i Napoleon Bonapartes okände hovbibliotekarie. Många historieskrivare har förbisett storheten hos denne arme, plikttrogne Antoine-Alexandre Barbier, som gång på gång tvingades tillfredsställa sin bibliofile fältherres absurda krav på ständigt nya, ständigt krigsanpassade resebibliotek där de hårresande specifikationerna kunde lyda ”1000 volymer, bra typsnitt, 40 volymer vikta åt religion, 40 åt epik, 40 pjäser, 60 diktverk, 100 romaner, 60 historieböcker, resterande andel enkom historiska memoarer”. Observera: biblioteket var portabelt.

I jämförelse med sådana civila stordåd – som i Barbiers fall gränsade till självmordsuppdrag – är bibliotekariernas underrättelsehistoria blek. Om än inte obefintlig. Ta bara boken ”Librarian spies: Philip and Mary Jane Keeney and Cold war espionage”, en rafflande berättelse om ett amerikanskt, socialistiskt bibliotekariepar som anklagades för att vara sovjetagenter under 50-talet (och som, enligt författaren Louise Robbins, troligen också var det).

Här i neutrala Stockholm, närmare bestämt på spiontäta Strandvägen, satt några år tidigare deras landsmaninna Adele Kibre – mytomspunnen mikrofilmsexpert och en av många bibliotekarier, forskare och bokhandelsmedarbetare som sänts iväg av OSS (föregångaren till CIA) för att inhämta och fotografera så kallade öppna underrättelser under andra världskriget.

I sin nervkittlande ”Information hunters: When librarians, soldiers, and spies banded together in World war II Europe” ställer sig historikern Kathy Peiss frågan om det verkligen bara rörde sig om öppna underrättelser, alltså svårtillgängliga men inte hemligstämplade trycksaker. Antagligen inte. Kibre själv knep envist käft – inte ens cheferna på OSS fick veta hur hon anskaffade sitt åtråvärda material.

Att Adele Kibre häckade nio veckor i Skottland innan vädret blev tillräckligt dimmigt för att möjliggöra ”diskret” ankomst till Sverige tyder också på att hon är den skrupelfria spion du längtar efter. Fast Vasilij Mitrochin, KGB-bibliotekarien, är förstås ännu häftigare. Denne man, så modig att jag blir darrhänt bara jag skriver hans namn, kopierade under trettio års tid topphemliga filer ur KGB:s arkiv, smugglade ut kopiorna i skorna och grävde sedan ner hela härligheten under sitt sommarhus på landet. Flera gånger var han svindlande nära att bli påkommen. Först 1992 lämnade han Ryssland.

Tyvärr imponerade hans medhavda dokument, som låg prydligt gömda i resväskan under en hög med bröd och korv, inte alls på amerikanska ambassadens personal i Riga. De var uppenbarligen smittade av samma fördomar som du och konstaterade torrt: ”Han är bara en bibliotekarie”. Hos britterna gick det bättre, och 2004 avled Mitrochin som brittisk medborgare. Vid det laget hade resten av hans 25 000 kopierade filer förts ut i en avancerad ”specialoperation” – för att använda ett befläckat ord – och blivit en sensationell nyhet. Snacka om spionbibliotekarie.

Bibliotekarien rekommenderar

Det låter förstås idiotiskt att rekommendera ukrainska bibliotekarier, men rubriken är vad den är och det känns viktigt att lyfta fram de ukrainska bibliotekens insatser under pågående krig. Många fungerar som skyddsrum, en del erbjuder psykologstöd, vissa tillverkar kamouflagenät till armén och alla som har möjlighet fortsätter ihärdigt att låna ut böcker. När landet invaderades tvingades den ukrainska biblioteksföreningen skjuta upp en internationell konferens. Meddelandet som gick ut till berörda löd: ”We will reschedule just as soon as we have finished vanquishing our invaders”.

