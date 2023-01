Jenny Lindh: Att förvara böcker i sovrummet är högst olämpligt

Min 83-åriga pappa har alltid varit en hopplöst lättledd människa och hans senaste idiotprojekt är att slänga drivor av böcker. Detta efter att en feng shui-kvinna på simhallen lurat i honom att hans sömnproblem beror på att han har bokhyllor i sovrummet. Pappa som alltid läst mycket svamlar nu om att han vill ha ett bokfritt hem, och inte nog med det. Nästa grej är att rensa samtliga rum i vår härligt bokfyllda sommarstuga!

Där går dock min gräns. Pappa äger stugan, men jag har tillbringat ett helt livs somrar där och tycker att jag borde ha något att säga till om. Enligt mig är ett hem utan böcker inget hem över huvud taget. Det hjälper inte att förklara att feng shui är förlegat och trendade typ 1992, så vad ska jag säga? Och kan du snälla berätta varför feng shui hatar böcker? Är uppriktigt nyfiken.

Elin

Kära Elin!

Beklagar situationen. Argumentet ”trendade 1992” är tyvärr bortkastat (för en 83-åring är det som att höra att något var poppis för en kvart sen, och dessutom är samtida städguruer som Marie Kondo jätteinfluerade av feng shui) men din nyfikenhet är konstruktiv och bådar gott för framtida inredningskompromisser.

Extremt kortfattat kan man säga att feng shuin, en flertusenårig inredningsfilosofi från Kina, handlar om att åstadkomma ett gynnsamt ”energiflöde” i hemmet. En bärande tanke är att såväl din hälsa som ditt kärleksliv, ja, till och med tjockleken på din plånbok, kan påverkas i positiv eller negativ riktning beroende på hur du inreder ditt kök, vardagsrum, sovrum och så vidare.

Eftersom alla människor är olika är feng shui-konsulternas råd skiftande – en olycklig ungkarl bör genast spika upp massor av tavlor på kärlekspar för att attrahera amorösa energier, medan en person som förbereder sig för högskoleprovet i stället ska baxa i väg skrivbordet till ”visdomszonen” i hemmets vänstra hörn – men det finns också rekommendationer och skarpa varningar som gäller oss alla.

Ett typiskt kardinalfel är att förvara saker under sängen (energiflödet stoppas upp och vi blir sjuka). Ett annat förödande misstag är att placera sängen med fotändan riktad mot sovrumsdörren (oklart varför, men jag fruktar att det kallas ”kistposition” av en anledning).

Om jag förstått saken rätt är det inte fullt lika dödligt att förvara böcker i sovrummet, däremot är det högst olämpligt. Detta eftersom berättelsernas kraftfulla, kreativa och i många fall negativa energi – och här måste man tyvärr erkänna att de flesta kvalitetsromaner skulle kunna sammanfattas med formuleringen ”negativ energi” – ofrånkomligen läcker ut, sipprar in i vårt medvetande, rubbar vårt avslappnade tillstånd. Och därmed också den nattsömn vi alla så väl behöver.

Detta är alltså läran din pappa har fastnat för. Att litteraturälskare som du och jag reagerar med ryggmärgsilska är inte så konstigt, i synnerhet inte som vissa företrädare för feng shui kallar böcker för ”giftpilar” och dessutom förespråkar bokälskarhädelsen nummer ett: att vända bokryggar inåt i hyllan för att på så vis åstadkomma lugnare atmosfär i hemmet.

När en bibliotekariebekant fick reda på att kvinnan hon dejtade praktiserade feng shui dumpade hon henne omedelbart med förklaringen: ”Jag blev plötsligt attraherad av män och med män menar jag Ignatius J Reilly.” Själv ville jag, när jag öppnade ditt mejl, omedelbart förse dig med mängder av sarkastiska svarsrepliker – alla riktade mot din bokslängarförälder och samtliga av typen ”så trevligt att du börjat intressera dig för FENG IDIOTI, kära pappa” eller ”längtar till sommaren, pax för kistpositionen”.

Men samtidigt som jag insåg att replikerna saknade finess (inte ens jag, som älskar ordvitsar, skulle kunna förmå mig att säga ”feng idioti” utan att rysa) började jag reflektera över tillståndet i mitt eget sovrum – ett sovrum där jag haft äran att tillbringa många, långa sömnlösa nätter.

Mina ögon sved av bibliotekarieskam när jag på nattduksbordet noterade en trave biografier om Marcel Proust: låneböcker som av den sammetslena dammhinnan att döma borde ha återlämnats för minst ett halvår sen. Jag frös till när ögonen svepte över det vackra bokskåpet där jag förvarar arbetsrelaterad litteraturhistoria: att detta skåp av ren slump tronar i rummets visdomszon är möjligen positivt för min formuleringskonst, men förhindrar inte det faktum att jag får ett prestationsångestrelaterat stresspåslag varje gång jag ser det.

På byrån låg en sylvass giftpil i form av Shirley Jacksons ”Vi har alltid bott på slottet”, ett mästerverk om två utsatta systrar vars blotta omslag räcker för att jag ska älta min egen barndom i vargtimme efter vargtimme, i fönstret en konstbok som påminner om att jag kallade konstnären Jean-Auguste-Dominique Ingres för det misstänkt murvelosande Jean-Auguste-Dominique INGRESS i tv-programmet ”Kulturfrågan Kontrapunkt”, och så vidare och så vidare i all gruvlig oändlighet.

Och visst är Lina Gustafssons ”Rapport från ett slakteri” som just nu ligger som en död spädgris på mitt sovrumsgolv en viktig bok, men främjar jag sömnen när jag snubblar över ett reportage om industriell massdöd varje gång jag byter om till nattlinne?

Vad jag försöker säga, Elin, är att feng shuin trots svammel om energier och ”kistpositioner” har sina poänger. Själva syftet med litteratur är att beröra, men just sömnlösa orossjälar behöver kanske inte bli berörda klockan elva på kvällen?

En självklar kompromiss vore att ägna våren åt att flytta samtliga böcker i stugan till ditt rum (tips: undvik kärlekszonen) där de också skulle bevaras till dess att din far hoppar på en annan fluga. Själv ska jag lämna tillbaka Proustbiografierna i dag. Lina Gustafssons bok är mystiskt försvunnen, men min snuva tyder på att den har glidit in under sängen.

Bibliotekarien rekommenderar

Får man fresta med lite skönlitterära skildringar av feng shui? Antagligen inte, men den som mot förmodan är sugen kan testa Hongkongbaserade författaren Nury Vittachi och hans faktiskt mycket uppskattade cozy crime-serie ”The feng shui detective”. Själv fastnar jag särskilt för nummer två i bokserien, i vilken den skickliga feng shui-konsulten/detektiven Mr Wong försöker rädda en mystisk ung kvinna som konsulterat ett medium och där förutspåtts en gruvlig död. Wongs desperata kamp för att rädda kvinnan tar honom ända till Australien och Sydneys operahus, en byggnad som är – jag citerar nu ur baksidestexten – ”känd för sin motbjudande feng shui”. Inte helt olockande, eller vad säger ni?

