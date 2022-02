Jenny Lindh: Böcker är inte att lita på som sköldar i framtidens gänglitterära uppgörelser

Hej bibliotekarien. Böcker kan rädda liv säger man ibland, och syftar väl då på berättelsers förmåga att skänka tröst och mening. Själv skulle jag vilja prata om livräddande böcker på ett mer konkret vis. Jag undrar helt enkelt om en bok någonsin, genom slump eller med avsikt, har lyckats stoppa exempelvis en kula från att döda en människa? Det kan vara i krig, i samband med gängvåld och dylikt. Kan eller har böcker fungerat som ”sköldar”? Knasig fråga, men hoppas och tror att du vill och kan svara och har mycket att säga!

Isak

Kära Isak! Om jag har! Vänligen öppna bifogad bilaga, jag har i största förtroende skickat dig ett exemplar av den unika, genreöverskridande bladvändare om gängkriminalitet i svensk bokbransch (!!!) som jag just nu arbetar med och det vore toppen, nej underbart, med lite hyfsat snabb feedback (boken är i dagsläget ca 270 A4). Arbetstitel: ”Tills alla dör – av ålder”. Preliminär omslagsblurb: ”nyckelroman möter pensionärsfars möter något… nej det går inte att beskriva” (enligt en författarvän som vill vara anonym).

Som du säkert förstår kan jag inte avslöja så mycket här i offentligheten, jag är inte tappad bakom en vagn och fattar att en sån här bok är rena smörgåsbordet för idétjuvar, men rent generellt kan man säga att premissen är mörk. Dystopisk. Relevant. Jag citerar den preliminära baksidestexten: ”Vi rör oss i ett närframtida, populiststyrt och gastkramande kulturfientligt Sverige. Stipendier och bidrag har strypts. Skolbibliotek omvandlas till bostadsrätter på löpande band. Det folkliga intresset för skönlitteratur befinner sig just nu på analfabetiska nivåer och vår tidigare så upphöjda litteraturelit har, som en konsekvens av förödelsen, drivits längre och längre ut i desperationens och kriminalitetens träskmark.”

Ja, som du hör är det starkt. Eller i alla fall rätt så starkt, kanske inte starkt som i Atwood- nivå men ändå – om man betänker hur mycket strunt som ges ut känner jag att grundidén ändå har den där ”makes you think”-kvaliteten som svenska romaner ofta saknar. Bläddrar du till kapitel 45, till exempel, hittar du en rätt så tankeväckande scen där de ärrade gangstrarna Theodor ”Greekazo” Kallifatides, Pär ”Papa W” Wästberg, den korrupta poliskommissarien Camorra Läckberg och några till deltar i ett kaxigt så kallat ”battle” under en urspårad novellafton i den fruktade no go-zonen kring nedre Manilla.

Bläddrar du istället till bokens appendix, bilaga 2 i mejlet, hittar du informativa presentationer av kriminella grupperingar såsom ”Mosebackenätverket”, ”Österlens Hyenor”, ”The Adertonz” (en synnerligen skräckinjagande klan, av myndigheterna beskriven som ”en sorts parallellsamhälle med helt egen rättsskipning”) samt de gruffande Västerbottenprosaisterna i ”Cosa Norra” (för övrigt de enda i hela boken som kan hantera skjutvapen). Gängens rekrytering av allt yngre medlemmar, ibland så unga som 53 år, är helt klart ett av berättelsens mer drabbande inslag. Deras desperata instagramposerande med gängtypiska statusprylar, främst olika varianter av Marimekkotunikor samt massiva smycken i keramik, är också skildringar som lär få ett och annat läsarhjärta att reagera.

Ytterligare en personlig favorit är förstås den komplexa romanfiguren Jack ”lil’Bengt” Hildén, son till en fruktad kolumnist och därmed predestinerad till fuffens; likaså kvinnogangstrarna i Siri Hustvedt-lojala brottsyndikatet ”Vita köttberget” som är orubbliga som gängnamnet antyder och ständigt upptagna med aggressiva påverkanskampanjer på våra medieinstitutioner.

Men nog om detta (vågar som sagt inte avslöja detaljer). Naturligtvis genomför man inte ett sådant här projekt i en handvändning, boken bygger på ett omfattande researcharbete och precis som du har jag funderat en hel del på bokens roll som potentiell ”livräddare” i olika våldssituationer. Jag har exempelvis ställt mig frågor som: ”kan en bok fungera som skottsäker väst?” (svar: ja, om mördaren har en väldigt ynklig pistol) och: ”är det då verkligen rimligt att Ellerströms mjukbandsutgåva av Sapfos dikter stoppar en kula från Västerbottenprosaisternas älgstudsare – så som sker i kapitel 72 där The Adertonz-medlemmen Jesper 'Ey, bro' Svenbro klarar livhanken under en storartad sammandrabbning vid Börshuset?” (svar: han skulle bli tzatsiki. Bör korras omgående).

Jag skulle heller inte förlita mig på de klassiska ”bibeln i bröstfickan”-berättelserna från första världskriget

Med andra ord: don’t try this at home, som Theodor ”Greekazo” Kallifatides också säger i romanen (närmare bestämt är det slutmeningen). I synnerhet inte som en våghalsig och bokbeväpnad youtuber avled häromåret efter att denne övertalat sin gravida flickvän att skjuta skarpt och pricksäkert med en 50 kalibers Desert Eagle. Jag skulle heller inte förlita mig på de klassiska ”bibeln i bröstfickan”-berättelserna från första världskriget, som någon därute säkert har hört: många av de där biblarna förvarades ju i etuier av metall som torde ha bidragit en hel del till biblarnas omtalade motståndskraft under kulregnen.

Däremot är det inspirerande – och fullständigt sant – att ett handskrivet tal räddade Theodore ”Teddy” Roosevelt när han utsattes för ett mordförsök under ett kampanjframträdande år 1912. Detta mastiga tal, 50 sidor långt och betitlat ”Den gemensamma saken är större än individen”, förvarades även det i bröstfickan och bromsade attentatsmannens kula så pass effektivt att den ”endast” trängde en liten bit in i Teddys bröstkorg. Boven greps omedelbart. Teddy viftade irriterat undan de kampanjmedarbetare som ville släpa iväg honom till sjukhus. Istället harklade han sig, konstaterade att han inte hostade blod – och höll därefter ett nittio minuter långt anförande som inleddes med: ”Mina damer och herrar. Det krävs mer än så för att döda en älgtjur”.

Detta fantastiska citat, som jag för övrigt funderar på att använda som ”motto” för ”Tills alla dör – av ålder”, får bli min avskedshälsning i dag. Är på landet ett par dagar nu, men redan på måndag är jag redo för synpunkter, dialog, korrektur, gärna en liten ”blurb” också om du hinner. Längtar efter din feedback.

