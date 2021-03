Jenny Lindh: Dagens hårdspacklade bokomslag svider i ögonen

Hur skapar man ett elegant bibliotek i detta designkaos?

Jenny. Efter trångbodda år där jag förpassat växande bokhögar till källaren har jag och maken köpt radhus. Ett av rummen skulle bli ett elegant hemmabibliotek sådär à la brittisk herrgård, med äkta matta och hyllor där böckerna äntligen skulle få plats. En läsesalong! Visst låter det underbart?

Problemet är att resultatet inte blev bra. Alls. Och det är böckernas fel! Eller snarare omslagens. Hur tusan ska man åstadkomma en elegant känsla med alla dessa knallröda, orange, gröna och gula böcker, en skärande kontrast mot övrig inredning och ljusår från alla inspirationsbilder? Varför är moderna omslag så färgstarka? Man blir arg!

Ebba, Göteborg

Svar: Kära Ebba. Jag hör din vrede. Jag ser att du lider. Och jag känner att det är läge att tipsa om min SAKTA I BACKARNA-lista: en mental strategi som gjord för ”gammaldags hemmabibliotek à la brittisk herrgård” och liknande inredningsprojekt dömda att misslyckas, och ett alarmsystem i form av en – här citerar jag självhjälpsmanuset i min Refuserade böcker-mapp – ”inre förteckning över saker/idéer/infall som kan verka väldigt lockande och fantastiska i teorin, men som i praktiken tenderar att bli, ja, inte riktigt lika lockande och fantastiska”.

Upprätta gärna en sådan inre varningslista, Ebba. Fundera på om konceptet brittiskt herrgårdsbibliotek är förenligt med konceptet västsvenskt radhus med laminatgolv. Innan vi går vidare föreslår jag att du konsulterar SAKTA I BACKARNA-listan varje gång du frestas att göra något som du innerst inne vet är överskattat, som du innerst inne vet resulterar i besvikelse och ilska. Metoden kan tillämpas på alla möjliga situationer och mitt manus tar upp klassiska besvikelser såsom att ”läsa bok i badkaret” (underrubrik: kokt kvinna får kramp i armen), ”duschsex” (underrubrik: halkar han inte ur hålet halkar han på tvålen), ”skaffa barn” (underrubrik överflödig) samt ”polyamori” (underrubrik: tänk duschsexet fast han halkar på någon ANNANS jävla tvål).

Se metoden som en investering i själslig hälsa. Vilket nu för oss till ditt hätska, men till skillnad från herrgårdsplanerna fullständigt rimliga, påhopp på modern bokdesign. ”Ett hem utan böcker är som en kropp utan själ” skrev Cicero som bekant, men det var ju lätt för honom att säga – omgiven av sobert hudfärgade pergamentrullar som hämtade från livsstilsreportaget ”Yoga med toga” slapp hans känsliga homestyling-blick utsättas för den kulörtexplosion som är dagens bokförpackningar.

En snabb flukt mot min närmsta bokhylla och det är knappast själ jag ser, Ebba. Det är bollhavet på Ikea. I skrivande stund vadar mina ögon genom ett sörjigt färgträsk av korpsvarta skräckisar blandat med knallgula Augustvinnare, babyblå fackböcker blandat med körsbärsröda biografier, en ständigt växande mängd så kallade ”angelägna debutanter” förpackade i regnbågens alla normkritiska nyanser samt – icke att någonsin förglömma för synnerven – den enorma, giftgröna ”Jakobsböckerna” av Olga Tokarczuk – lika stolt över sitt Nobelpris som en treåring över sin fingerfärgsteckning och allt annat än osynlig bredvid ”Blek kung” av David Foster Wallace (som dessvärre inte är det minsta blek utan chockrosa).

Ska man som älskare av fysiska böcker verkligen behöva bo i den felande länken mellan Robban Broberg och Legoland?

Det är färg, färg och definitivt mer än 50 nyanser av färg – och då har jag inte ens nämnt de övriga fem hyllorna, eller de högblanka deckarna med blaffiga författarnamn tryckta i en kontrastnyans så skarp att de kan användas som ledljus vid elavbrott. Man funderar på vad motsatsen till Feng shui kallas, Ebba. Tänker: var det verkligen helt nödvändigt att ge ut Knausgårds Min kamp-delar i rött, blått, grönt, gult OCH lila? Måste alla feelgoodpocketar se ut som en kurbitsmålning med migrän? Ska man som älskare av fysiska böcker verkligen behöva bo i den felande länken mellan Robban Broberg och Legoland? Och nog var det enklare att få fason på hyllan förr, när diskreta skinnband vaggade sinnet till ro, än nu – när de hårdspacklade romanerna liknar en bunt uppmärksamhetstörstande tonåringar?

Får man tro mina källor, The Guardian samt popkultursajten Vulture, så är det tyvärr exakt det som är grejen – konkurrens om uppmärksamhet. Särskilt på nätet. Många moderna bokomslag optimeras i dag för största möjliga synlighet på webb och i bookfluencers instagramflöden, och tanken är förstås att boken ska göra ett blixtsnabbt och outplånligt intryck på den snabbskrollande köparen.

Jag är ledsen, Ebba. Vi estetiskt sinnade boksamlare får investera i bokskåp, bleknade pocketar, lära oss franska – förlaget Gallimard har sedan tidigt 1900-tal klätt alla sina böcker i monokromt vita omslag – eller slita bort skyddsomslagen (själva boken kan vara mer diskret). Kanske tillverka egna omslag, som ännu en ”trevlig hobby” under pandemin. Och det finns fortfarande bokbindare som binder in böcker. Men innan du investerar i hundra meter sydfranskt kalvskinn kan det vara läge att konsultera SAKTA I BACKARNA-listan.

Jag vill ge mitt barnbarn Nelly, 10 år, en påskig bok tillsammans med påskägget. Men allt jag hittar på temat är bilderböcker för yngre och August Strindbergs ”Påsk”. Hennes mamma säger att hon gillar magiska världar och att läsa om söta killar typ Harry Potter, så finns det en sådan i boken är det ett plus! Har bibliotekarien tips?

Mormor

Jag tänker så här, mormor: påsk. Magi. Het hunk. Vilket litterärt påskägg rymmer alla dessa ingredienser? ”Häxan och Lejonet” givetvis! C S Lewis klassiker där i princip hela den kristna påskberättelsen finns med i tårdrypande fantasytappning behöver väl ingen närmare presentation, utom möjligen förtydligandet att jag med ”het hunk” menar lejonet Aslan och ingen annan (om Nelly istället skulle falla för träbocken Peter Pevensie får hon Johan Jönsons nya diktsamling i ägget nästa år). Jag vill minnas att ludne Aslan – muskel-Jesus – i någon omröstning utnämndes till den ”sexigaste litterära figuren”. Han lyfts flitigt fram som så kallat ”frikort” på blöta bibliotekariemiddagar och bland kändisar har exempelvis Harry Potter-skådespelerskan Emma Watson vädrat sina heta känslor för det sympatiska (men ändå lite stränga?) rovdjuret. Fast nu skenar tanken iväg, märker jag. Det blir kanske konstigt om du som mormor berättar allt detta för Nelly? Hälsa henne glad påsk i alla fall.

Bibliotekarien rekommenderar

Angående bokomslag kan man tillägga att marknaden för fejkade sådana växer. Nischen blir tydlig när man studerar utbudet på exempelvis webbshoppen buyfakebookcovers.com. Titlar som ”Hitchhikers guide to the clitoris”, ”The Six obsessions of highly depressed people”, ”Anal bleaching with pictures” och den klart intresseväckande ”Mansplaing guide for women” kostar drygt en hundring styck och rekommenderas särskilt till Vergiliusläsande kulturbarn som vill dölja sin härkomst på tunnelbanan.

