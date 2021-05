Jenny Lindh: Fejkade bakgrunder med bokhyllor på videomötet är en usel idé

Hur lockar jag till mig min videoförälskelse med böcker?

Halloj bibliotekarien! Har gått och blivit avståndsförälskad i en underbar ny kollega som jag enbart mött via videomöten. Via research på Facebook har jag förstått att hon är frånskild tvåbarnsmor, att främsta intresset är skönlitteratur, och att hennes smak är avancerad (själv läser jag mest populärvetenskap). Hon har till och med en katt som heter L**d B**on!

Får en känsla av att hon gillar mig lite, samtidigt är exmaken konstnär och jag en vanlig tjomme. Men man kan ju byta image, tänker jag! Vad tror du om att låta ett par oemotståndliga romaner (vilka?) synas i bild under videomötet? Kanske visa några barnböcker också så hon vet att jag är barnkär? Eller varför inte ladda ner en färdig bakgrund med falsk bokhylla? Tro nu inte att jag slarvar med jobbet – facebookar gör jag kvällstid och jag arbetade flitigt hemifrån till och med när jag var sjuk i corona.

MVH kontorskille

Halloj kontorskille! Fantastiskt gulligt brev, sympatiskt att du anonymiserar katten Lord Byron, jag blev rörd och häpen när jag läste om din flit under coronan och är övertygad om att kollegan precis som jag drog paralleller till ambitiösa, lungsjuka litteraturmän som Proust (allvarlig astma), Orwell (bronkit och blodhosta) och Kafka (TBC, men hans hypokondri var inte heller att leka med). Samtliga jobbade likt dig hårt. Ingen försakade sin konstnärliga ambition trots fysisk utmattning. Fast på den tiden fanns inte sociala medier, så på sätt och vis är din bedrift större än deras, jag menar hur starkt är det inte att sitta uppe halva nätterna febrig och hostig och halvt medvetslös av smak- och luktbortfall och göra ”research” på Facebook? Kartlägga vänlistor? Närstudera exmakar? Klicka ”gilla” på kollegans tio år gamla bikinibilder?

Du är kort sagt en kämpe, och på kämpars vis vill du nu framåt och vidare och nå hela vägen in i kollegans litteraturfyllda hjärta med hjälp av ett antal, hur ska vi uttrycka det, ”virtuella raggningsstrategier”.

Även dessa gjorde mig häpen. Eller kanske snarare förvirrad. Eller är ordet jag letar efter ”förskräckt”, jag vet inte – åtminstone tror jag att vi måste skylla ditt hårresande förslag ”visa barnböcker” på nån sorts olycklig postviral hjärndimma och skicka det raka vägen till papperskorgen, såvida du inte kan slita upp en son/dotter framför zoomkameran som förklarar det bisarra i att en vuxen karl äger en bokhylla full av ”Lilla Anna och Långa farbrorn”.

Och ja, detsamma gäller tyvärr även den marginellt bättre idén ”använda fejkad bokbakgrund”. Stryk den. Kasta. Radera, kära kämpande kontorskille. Det enda fejkade bokbakgrunder åstadkommer är kraftiga känslor av bulgarisk trickfilm anno 1971 och sannolikheten att kollegan utropar önskade repliker som ”nämen vad hett att du flyttat till Hogwarths!” alternativt ”dra mig baklänges i spetstrosan – killen samlar på 1600-talslitteratur!” är lika med noll. Noll och intet.

För strategin ”byta image”, som du nämner i förbifarten, känner jag däremot ömhet. Alla har vi väl velat göra om oss för att attrahera en tilltänkt partner, det är naturligt och ett tecken på förälskelse. Samtidigt tror jag att stämningen i arbetsgruppen blir väldigt spänd och konstig om du plötsligt dyker upp på videokonferens utspökad i någon sorts ”författarkostym” och börjar rabbla Ekelöfdikter med absintkladdig tunga medan du stirrar lystet på kollegans zoom-nuna genom din nyanskaffade monokel. Vore jag din chef hade jag blivit konfys. Inte vetat vad jag skulle säga. ”Härmed förklarar jag Svenska Akademiens torsdagsvideomöte öppnat”, kanske.

Här har jag länge haft en tanke om att heterosexuella kvinnor dras till män som läser typiskt ”kvinnliga” romaner, och vice versa

Hursomhelst riskerar projektet att gå väldigt fel, och precis som du klokt nog är inne på är det smartare att förbättra sin sex appeal mer diskret genom att införskaffa ett par väl valda skyltböcker med stark dragningskraft. Här har jag länge haft en tanke om att heterosexuella kvinnor dras till män som läser typiskt ”kvinnliga” romaner, och vice versa – en tanke som bekräftades när jag bad mina belästa Instagramföljare nämna sina mest attraktionsframkallande författare.

I stort sett samtliga damer underströk hur sexigt det var när män läste Tove Jansson (populärast), Bodil Malmsten (högt älskad) samt Erica Jong (rena ägglossningen i bokform). Din kollega är antagligen inget undantag från den regeln. Komplettera förslagsvis med ”Don Juan” av Lord Byron, en blinkning till katten är aldrig fel i samvaro med litteraturkvinnor och det är dessutom trevligt med antydningar om mer depraverade sidor bortom corona, pliktkänsla och zoomkameror. Varmt lycka till. Leve kärleken – och arbetsglädjen.

Sapfo var inte först med kärleksdiktningen

Häromdan tjuvlyssnade jag på två personer som diskuterade Sapfo, och hörde då påståendet att Sapfo skrivit historiens första kärleksdikt. Nä men nu har du väl alldeles totalfel, tänkte jag, men sa det förstås inte högt – man vill ju inte verka galen. Dessutom är jag inte säker. Men du vet nog?

Lovisa

Synd. ”Nä men nu har du väl alldeles totalfel” är ju annars ett oantastligt påhopp i alla situationer eftersom det alltid är någon som har fel i något (och om inte kan man alltid skylla på att man går i terapi och övar på att tillrättavisa sitt dömande överjag). Dessutom har du rätt. I att de hade fel, alltså. Sapfos underbara dikt – jag utgår ifrån att de syftar på ”Fragment 31” med inledningen ”Gudars like…” – skrevs någon gång under 600- eller 500-talet f. Kr, och är därmed rena barnrumpan jämfört med det sumeriska kärlekspoem som nedtecknades på lertavla på cirka 2000-talet f.Kr och tillbringade många, långa år under jord innan det avtäcktes under utgrävningar i nuvarande Irak kring förra sekelskiftet och i nuläget räknas som världens äldsta kärleksdikt. Jag önskar att jag hade mer utrymme att citera, för den är anmärkningsvärt erotisk med ångande utrop som ” jag darrar”, ”låt mig smeka dig” och ”lejon, ta mig till sängkammaren”. Absolut inte lämpad att recitera på uteservering. Titeln, som du har hjälp av när du googlar upp resten, har dock en betydligt frigidare titel: ”Istanbul 2461”.

Bibliotekarien rekommenderar

På temat kättja i pandemitider kan tilläggas att den blodsugande förföraren greve Dracula sedan ett par veckor tillbaka även kan titulera sig världshälsofrämjare. Alla turister som beger sig till transylvanska Bran – slottet som inspirerade Bram Stokers romanklassiker – erbjuds numera en dos vaccin i samband med besöket. Ett utmärkt vaccinturistiskt initiativ, som förhoppningsvis kan inspirera andra kulturinstitutioner. Jag tar gärna en dos Pfizer i Börshuset, till exempel.

