Jenny Lindh: Hotar vännerna med att straffa dig om du vägrar leta upp läsvärda bladvändare?

Är i grunden en hjälpsam person, men på sistone är det som om jag vill explodera. Allt började med att en kompis frågade om inte jag, som läser mycket, kunde göra en tipslista på julklappsböcker till hennes fyra barn. Snart kom en fråga till – den här gången var det maken som fyllde år och skulle få en deckare.

Därefter måste ryktet om min expertis ha fått vingar: bekanta och folk jag knappt träffat började höra av sig till ”tjejen med stenkoll” och ända sen dess har folk oupphörligen bombarderat mig med frågor samt krävt olika boktips. Och visst, det är smickrande att bli kallad bokdrottning, men det är liksom inte lätt att snabbt trolla fram tio förslag på ”actionfyllda men absolut inte läskiga” romaner som passar en dyslektisk femtonåring. Det tar tid.

Dessutom är det inte kul att sitta hemma och researcha och samtidigt se instagramstories från kompisarnas fester. Tidigare har jag skrivit om min läsning på sociala medier, men numera vägrar jag mata alla blodtörstiga romanhyenor och postar uteslutande bilder på typ mat och läbbiga råttor. Känner irritation gentemot människor i största allmänhet och fantiserar om att flytta till en avlägsen grotta och äta rötter. Hur lär jag mig att säga ifrån?

Boktipsaren

Bästa Boktipsare. Jättefin fråga.

En sak som är viktig att tänka på när man är stressad och upprörd är att undvika onödigt hårda tillmälen: i stunden kan det kännas befriande att klä sina känslor i färgstarka ord, men på lite längre sikt tenderar ett aggressivt språk snarare att leda till ännu mer stress och vrede.

Fundera, till exempel, på hur din sinnesstämning påverkas när du beskriver dina vänner som ”blodtörstiga romanhyenor” (själv tänker jag tyvärr på min orealiserade bokmässeskräckfilmstrilogi ”När montern tystnar”, ”Montergeist” samt ”Frankensteins monter”).

Såvida du inte råkar vara bästis med Svenska Akademiens Nobelkommitté framstår läshungern som osannolik

Kan du sanningsenligt påstå att vännerna oupphörligen ”bombarderar” dig med önskemål om bokrekommendationer (sist jag kollade hade vi lite av en läskris och såvida du inte råkar vara bästis med Svenska Akademiens Nobelkommitté framstår läshungern som osannolik)? Kan det vara så att du överdriver när du påstår att omgivningen ”kräver” att du ska leverera alla dessa tips, och om inte, hur tar sig i så fall dessa högst olämpliga krav uttryck? Verbala otrevligheter? Yttre påtryckningar?

Hotar vännerna med att straffa dig om du vägrar leta upp läsvärda bladvändare eller skickar de olustiga sms, brev, meddelanden? ”Påminnelse om att översända min efterfrågade lista på dadaistisk poesi”. ”Jalla syster, senast klockan 23 ska jag ha förteckningen över hjärtevärmande feel good i trädgårdsmiljö.” ”Klockan tickar – lille Melvin hälsar att han kryper förbi med ett avhugget hästhuvud om han inte snarast får sina tio tips på bilderböcker om grävskopor. OBS: ALMA-prisade.”

Troligt?

Inte så värst, om du frågar mig. Att det känns som om omgivningen jagar dig med piska och huggtänder är en annan sak och förklarar också, skulle jag tro, varför du är så uppretad att du i skrivande stund håller på att galoppera rakt ner i Dostojevskijs misantropiska källarskrymsle.

Du postar underliga bilder på sociala medier för att inte uppmuntra följarna, och jag kommer att tänka på kändisfilosofen Slavoj Zizek som i en legendarisk intervju i The Guardian avslöjade att hans yviga snörvel- och handviftartics i själva verket är fullt medvetna grimaser som filosofen använder för att skrämma bort irriterande fans som ansätter honom med banala frågor om ”livet”.

Du skriver att du vill bo i en grotta och livnära dig på rötter: en tydlig referens till det obskyra Shakespearedramat ”Timon av Aten” där en godtrogen man låter sig utnyttjas av sina vänner, inser sanningen, utvecklar människohat och emigrerar till en skabbig eremitgrotta där hans vrede bara blir ännu mer nattsvart. Om jag minns rätt slutar dramat tragiskt med att en rosenrasande Timon övertalar två prostituerade att smitta ner hela Aten med könsvårtor.

Och allt detta bara för att det är så svårt för dig, mig, ja, jag vågar nog säga de flesta av oss, att sätta ner foten och säga nej. För så är det ju. När Pythagoras hävdade att ”de äldsta orden, ja och nej, är de som kräver mest eftertanke” hade han fel i sak – frågar man språkforskarna lär människans första läte snarare ha legat mycket nära det Homer Simpsonska ”d’oh” – men det betyder inte att citatets andemening är felaktig.

Dramat slutar tragiskt med att en rosenrasande Timon övertalar två prostituerade att smitta ner hela Aten med könsvårtor

Att säga nej är betydligt svårare än man kan tro när man ser ordet i skrift: de tre futtiga bokstäverna rymmer så ofantligt många känslor, så mycket ångest, så stark oro för alla möjliga otäcka konsekvenser. I synnerhet om man, som du, har en självbild som går ut på att man är en hjälpande person.

Det positiva är att vår ångestfyllda relation till ordet nej bidrar till att det årligen skrivs drivor av böcker om hur vi lär oss sätta gränser. Eftersom vi redan varit inne på två gamla greker kan det passa att informera om en tredje – Diogenes eviga långfinger mot omvärlden står nämligen som inspirationskälla till en personlig favorit i genren: ”How to say no: An ancient guide to the art of cynicism” av antikvetaren Mark David Usher.

Jag tänker också att du, som gett så många boktips – om än kanske inte riktigt så många som du själv hävdar – skulle må bra av att själv få ta emot ett tips. Avsluta alltså researchen, råttbildspammandet, ätbara rötter-googlandet eller vad du nu håller på med och införskaffa istället den rebelliska novellen ”Bartleby, the scrivener”.

Herman Melvilles klassiker om kopisten som en dag bestämmer sig för att vägra utföra sina arbetsuppgifter har uttolkats i oändlighet, men för den som behöver inspiration till sitt nej-sägande räcker det egentligen med att uppleva den närmast chockartade känslan av befrielse som sprider sig i kroppen när Bartleby för första gången snoppar av sin arbetsgivare med ett avmätt: ”Jag föredrar att inte göra det.”

Du har kanske läst novellen redan, bokdrottning som du är, men låt då Bartleby bli det enda boktips du hädanefter serverar din omgivning, om och om igen, som ett diskret, absolut inte aggressivt men ändå kristallklart meddelande.

Bibliotekarien rekommenderar

Det är nog ingen överdrift att placera ”Bartleby, the scrivener” på listan över topp tio mest inflytelserika noveller. Kopisten som sa nej har inspirerat såväl Kafka som Camus, anses vara föregångare till absurdismen och refereras återkommande av andra, också moderna författare. Ett närtida exempel är Nobelpristagaren Abdulrazak Gurnah och hans emigrantroman ”Vid havet”. Roligast blir det i Douglas Adams ”Liftarens guide till galaxen”-serie, där en hel civilisation lånar färg från Bartleby. Samtliga invånare på planeten ”Bartledan” är totalt initiativlösa och allmänt inspirerande individer.

