Jenny Lindh: I vår Netflixtittande tid framställs romanen som Viagra i pappersform

Hej. Under vårt första år tillsammans led jag av min partners bristande läsintresse men för en tid sedan lättade jag mitt hjärta, bad henne att åtminstone testa att läsa en bok. Och det tog skruv.

Faktiskt tog det skruv så till den grad att hon redan dagen efter skaffade lånekort och började läsa. Och läsa. Och läsa. Jag överdriver bara lite när jag säger att hon sedan dess har läst romaner konstant, i soffan, på bussen, överallt. Vi tillbringar numera kvällarna på varsin sida av sängen, upptagna med våra romaner, pratar inte mycket. Jag plågas av hur inaktiva vi är och kommer till och med på mig själv med att ljuga för kollegor när de frågar vad vi gjort under helgen. Min tonårsdotter (från ett tidigare förhållande) protesterar och säger att min och sambons läskvällar låter jätteromantiska.

Vad säger du, kanske gör vår gemensamma läsning att vi kommer varandra närmare? Mår förhållanden bra av så mycket fokus på böcker? Jag hoppades ju det, men något skaver.

Tveksam

Bästa Tveksam. Fint att du hör av dig.

Angående parläsningens gynnsamma eller icke gynnsamma inverkan på relationen svarar jag att det är individuellt (min personliga erfarenhet är att allt som hjälper mig att knipa truten är positivt för förhållandet) men också, delvis, en fråga om vilken tid vi lever – och läser – i.

Chansen är rätt stor att min spaltföregångare på 1700- och tidiga 1800-talet hade fnyst något i stil med ”Bah, edra lat-oxar!” och beordrat er att omedelbart smälla ihop bokpärmarna för att i stället halta ut och göra nytta på potatisåkern.

Då, när romanen var ny, betraktades den med misstänksamhet: romanen var alldeles för uppslukande och känslofokuserad och främjade lättja, världsfrånvändhet och alla möjliga äktenskapsfientliga olater.

Den olyckliga effekten på i synnerhet kvinnors förmåga att odla sunda relationer satiriserades som du kanske vet i ”Madame Bovary” och i Jane Austens ”Northanger Abbey” – i den senare förvrider gotiska romaner huvudet på unga Catherine och lurar i henne att den sympatiske mannen hon bor hos är en hustrumördare – men adresserades även i strängare ordalag, till exempel i etikettböcker.

Romanläsande fröknar och fruar upplystes om att det var högst oförskämt att ägna sig åt läsning ”i sällskap av andra”. Dagspressen hakade på och publicerade skämtteckningar föreställande ”den moderna smekmånadsresan” – till närmaste bokhandel – liksom teckningar av mödrar som snyftade åt en påhittad romanhjältes öde medan deras livs levande barn satt ignorerade och storgråtande runtomkring.

En gång i tiden var romanen och relationen som olja och vatten

Ibland tvingades även tidens män, till exempel den unge Charles Darwin, kontemplera svårigheterna med att kombinera läsintresse med kärlek. När Darwin funderade på om han skulle gifta sig eller förbli ungkarl gjorde han med sann forskariver en utförlig lista på fördelar och nackdelar med det äkta ståndet. I nej-kolumnen skrev han, sannolikt suckande: ”Kommer ej längre kunna läsa om kvällarna!”.

Och när Denis Diderot läste Samuel Richardsons succéroman ”Clarissa” konstaterade han, överväldigad av berättelsens kraft, att Richardsons bok måste ha skapats för att ”skilja maken från hustrun, fadern från sonen, brodern från systern.”

Med andra ord: en gång i tiden var romanen och relationen som olja och vatten. Nu? Ja, det är ingen överdrift att påstå att sådana tankar är lika utdöda som krinolinen.

Emma Bovary illustrerad av Achille Deveria till en 1800-talsutgåva av ”Madame Bovary”. Foto: Patrice Cartier

I dag, när internet, smartphones och maratonsittningar framför Netflix har ersatt Richardson och Austen som mänsklighetens underhållning par préférence, framställs romanen tvärtom som ett kärlekselixir, som en relationsguru, som Viagra i pappersform. Vi översköljs av forskning om läsningens undergörande effekt på vår empati och våra prosociala beteenden, och par som ägnar sig åt den obskyra sysslan ”gemensamma läskvällar” hittar bekräftelse i populärpsykologiska rubriker som ”Couples who read together stay together” eller ”Vetenskapen har goda nyheter för dig som läser tillsammans med din partner”.

Det görs undersökningar som visar att läsande par skiljer sig mer sällan än makar som ägnar sig åt mindre kulturella aktiviteter (här är det uppenbart att min umgängeskrets knappast ingått i studiematerialet). Biblioterapeuter erbjuder särskilda parterapier med utgångspunkten att gemensam läsning får par att upptäcka nya sidor hos varandra.

Det finns kort sagt ingen som helst anledning att skämmas inför kollegor, tvärtom: skulle de pika dig för era knäpptysta helger kan du med gott samvete hänvisa till moderna auktoriteter som säger att läsning bidrar till 1. bättre kommunikationsförmåga 2. ökad intimitet och 3. att man blir en mer fantasifull och mindre stel älskare. (Obs: undvik punktformen irl då den kan ta udden av sistnämnda påstående.)

Det är knappast normalt att gå från ickeläsare till romanfreak inom loppet av ett dygn

Men du bör, förstås, även undersöka det där ”skavet”. Du nämner inte exakt hur du lättade ditt hjärta (jag får en oroande bild av suckar, gråtattacker, grova övertramp av typen ”min rakapparat är mer beläst än du”) men oavsett tillvägagångssätt vill jag påstå att det knappast är normalt att gå från likgiltig ickeläsare till hämningslöst romanfreak inom loppet av ett dygn.

Jag vill därför uppmuntra dig att prova en besvärande tanke, nämligen att det kan vara fråga om hämnd. Att du så att säga ska få ”smaka på din egen medicin”. Att själva poängen med din partners plötsliga läsorgie är att du ska ångra dig, skämmas, inse att man bör vara försiktig med det man önskar sig, att du – för att citera min egen påhittade spaltföregångare – ska drabbas av ”hemska kval och gruflig ruelse”.

Lyft gärna frågan, alternativt bryt den spända tystnaden genom att ställa nyfikna, välvilliga frågor om partnerns böcker. Svarar hon surt och ovilligt är det ett säkert tecken på vad jag tror, nämligen att allt det här är en enda lång silent treatment med boken som perfekt redskap.

Lycka till. Samtala varligt! Det kan också vara så att jag har inbillat mig alltihop, och i sådana fall skyller jag på att jag har läst väldigt många romaner.

Bibliotekarien rekommenderar

De flesta exemplen på 1700- och 1800-talens romanrädsla har jag hämtat hos min favoritbokhistoriker Leah Price och hennes underbart nostalgibefriade böcker ”How to do things with books in Victorian Britain” och ”What we talk about when we talk about books”. I synnerhet den senare är en guldgruva för alla som fascineras av tiden då romanen ansågs depraverande och hjärnförslöande och utsattes för mer eller mindre exakt samma misstänksamhet som smartphones i dag. Visste ni till exempel att en av världens första självhjälpsböcker handlar om hur man får folk att sluta läsa?