Jenny Lindh: Ingen vet vad som hände med entiskorna efter det särartsfeministiska uppvaknandet

Är inte alverna osympatiska övermänniskor?

Hej! Jag och maken tjafsar om alver igen, han försvarar och jag avskyr dem. Tycker att det är så osympatiskt av Tolkien att skapa en övermänniskoras med två meter långa och evigt unga fotomodeller! Själv föredrar jag gulliga sagoféer och tycker att ”Sagan om ringen” vore bättre om man fördrev snobb-spetsöronen och ersatte dem med rara älvor i lagom storlek. Min make får spader, men så är han också reaktionär! Dig vill jag fråga om vad som inspirerade Tolkien när han skapade alverna. Modetidningar? Fornnordisk mytologi, suckar maken. Vet du?

MVH Marianne

God morgon Marianne. Synnerligen varm kram till maken. Är själv ganska frågesugen och tänker i skrivande stund väldigt mycket på ord som ”fördriva”, ”snobb-spetsöron”, på de psykologiska orsakerna till fenomenet hets mot alvgrupp (ingen fara, jag är också jättekort) samt, inte minst på ditt häpnadsväckande påstående att någon sorts fluffiga Tingeling-flygfän straight outta öppna förskolan skulle göra ”Sagan om ringen” ”mycket bättre”. Snälla, kan du inte förklara vad i hela Helms klyfta du menar? Personligen har jag verkligen jättesvårt att förstå hur man ska kunna massakrera genmanipulerade Uruk hai-monster när armén består av fnissiga féer i balettkläder. Skulle du på riktigt vilja att deltagarna i Elronds ödesmättade rådslag utgjordes av, jag vet inte, reahyllan i Christina Schollins ängla-affär? Hur tänker du kring Aragorn och Arwen (själv tycker jag att det vore rätt grovt om kungen av Gondor gifte sig med en älvsnärta stor som Frodos handflata) och vad är din åsikt om Peter Jacksons filmer – önskar du gestaltning i stil med ”put aside the ranger, be who you were born to be (minimal fé-Elrond eldar på Aragorn med sin mest bombastiska heliumballongröst). Eller kanske ”instead of a dark lord, you would have a QUEEN!” (ilsket trollspöviftande Galadriel som i sin fulla Ulf Kristersson-längd får världen att bäva)?

Besvara gärna dessa undringar, så kan jag i min tur glädja – och trösta – maken med att han nästan har rätt. Nordisk mytologi försåg ju, som han givetvis vet, Tolkien med så ofantligt mycket: ord, språk, konceptet Midgård och samtliga dvärganamn inklusive Gandalf – som i sin nordiska urpsrungsversion hette Gandalfr och var en trollkunnig dvärg – precis som den gav honom ringtematik och hundra andra saker inklusive i stort sett hela gudavärlden, även om denna också är djupt påverkad av den grekiska samt inkorporerar en kristet färgad övergud.

Plus alverna, då. Det vill säga: åtminstone namnet alv. För talar vi alvernas utseende, deras kultur och enastående förmågor, skulle i alla fall jag hävda att de snarare är en produkt av den keltiska mytologin. Mer specifikt: de har stort släktskap med det sägenomspunna, irländska ”urfolk” som kallas ”Tuatha Dé Danann”. Detta överjordiskt vackra och högresta folk med ögon som reflekterade stjärnljus angjorde enligt legenderna Irlands kuster med skepp som kom från ett mystiskt ”västerifrån”, de kunde tala med djur och älskade natur, sång och poesi. De slogs mot ett monster med ett stort, ondskefullt öga. Och de tynade bort – här är det dags att vakna, Marianne – när vanliga, dödliga, småsinta människor ”i lagom storlek” så småningom koloniserade Irland. Osäker på elit-catwalk-överklass-spetsöronen eller vad du nu skrev, men annars är det kusligt likt.

Varför tog entiskorna ut skilsmässa?

Av alla öden i Sagan om Ringen är enten Lavskägges det jag berörs av mest. Kvinnobristen bland enterna påminner alldeles för mycket om mitt liv efter skilsmässan. Dock vet jag att det en gång fanns kvinnliga enter och att de levde lyckliga med sina makar, så vad hände? Och var är de?

Ubbe ungkarl

Bästa Ubbe, stort tack för frågan, talrika är spekulationerna kring entiskornas försvinnande och deras eventuella uppehållsort/separatistläger någonstans i Midgård (minns nu att Sam Gamgis kusin påstår sig ha sett ett spankulerande träd i Fylke). Precis som du kan jag inte låta bli att tänka på mysteriet i termer av sårigt skilsmässodrama. Jag tycker mig också märka, vilket är tråkigt, att diskussionerna kring Lavskägge och hans singelskap färgas av den gamla vanliga fiendskapen mellan könen. Under sådana samtal, vilka oftast börjar vänskapligt, har kvinnorna en onödig tendens att ta i från tårna: jag har med egna öron hört hånfullheter som ”entiskorna tröttnade väl på träbockarna och drog”, ”vem pallar med en gubbe som håller slow motion-monologer om, typ ollon”, eller ”är inte dom där tallarna en biljon år gamla – hur mycket action kan man förvänta sig?”, varpå männen lika snabbt förfaller till könstypisk bitterhet och fräser moteld i stil med att entiskorna väl ”ränt iväg efter den jävla Ringen, de också” eftersom kvinnor är ”golddiggers allihopa”.

Många fina kvällar har på så vis slutat i dålig stämning, sura blickar, tystnad. Samt med det triumfatoriska vrålet när en man plötsligt minns att Tolkienöversättaren Åke Ohlmarks gav Lavskägges förlupna hustru Fimbrethil det inte särskilt subtila svenska namnet ”Slankbjörk den lättfotade”.

Dessvärre gjorde inte heller Tolkien mycket för att stilla spekulationerna. Vi vet från böckerna att entiskorna någon gång under första eller andra åldern, det vill säga under den period som skildras i nya serien ”Maktens ringar”, gav sig av från jätteträdskogen Fangorn i riktning österut för att där vårda nättare växter som grönsaker och ”mindre buskar” (en kollektivistisk aktion som onekligen osar särartsfeministiskt uppvaknande). Dessvärre bröt strax efteråt ännu ett krig ut i Midgård. Och får man tro Tolkien, som i ett brev nämner sin egen ”teori”, tog det kriget kål på samtliga entiskor. Tragiskt – om det inte vore för den där kanske sanna historien om den hängivna Tolkienläsaren som år 1971 tillverkade en egen Midgårdskarta. Den överlyckliga läsaren fick audiens hos författaren, visade kartan och fick till sin häpnad tillbaka den med några ord nerklottrade någonstans i närheten av floden Carnen. Orden löd: ”Here be entwives”.

Hur kan hobbitarna vara tysta när de har så stora fötter?

Hej. Min man kallas Bilbo av sina vänner eftersom han har jättelika hobbitfötter. Men hobbitarna är ju kända för att kunna röra sig ljudlöst, och min man är fruktansvärt klumpig och klampar som en jätte när han går. Begick Tolkien en logisk jätteblunder när han gjorde hobbitarnas fötter stora?!

Arwen

”Arwen”? Är det du igen, Marianne? Okej, lyssna nu: det finns en fantastisk bok som heter ”The science of Middle Earth” i vilken paleontologen Jean-Sébastien Steyer reder ut fotfrågan så fantastiskt noggrant att alltsammans borde bli glasklart till och med för dig. Ja, hobbitar har stora fötter. Och ja, de är anmärkningsvärt duktiga på att smyga. Smygförmågan är dock inte en effekt av fotstorleken, som förvisso är imponerande och ibland har föranlett olämpliga teorier kring hobbitars ”övriga lemmar”, utan kommer sig av deras exceptionellt låga fotvalv. Hobbitar är alltså plattfotade, vilket gör att deras redan ringa tyngd fördelas på ett fördelaktigt vis i kontakt med marken. Utmärkt, eller hur? Hälsa maken att du köper en heltäckningsmatta i eftermiddag.

