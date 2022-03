Jenny Lindh: Litteraturen kan läsas som en enda gigantisk reseavrådan

Kära bibliotekarie. Mitt tjejgäng planerar sommarens gemensamma Greklandssemester för fullt, men jag vill inte följa med. Parisresan i höstas tackade jag också nej till. Inte för att jag har något emot mina kompisar, inte alls! Har bara insett att jag föredrar att tillbringa ledigheterna hemma med en trave böcker som sällskap. Tyvärr accepterar vännerna inte mitt beslut. De tjatar, är besvikna, kallar mig tråkig, seg, sömnpiller, det är mycket ”vila gör man i graven” och sånt där. Nu går jag runt och är jätteorolig här hemma. Har de kanske rätt, är jag en tråkig människa? Borde jag dissa läsfåtöljen, prioritera kompisarna? En annan del av mig är snarare arg, och vill barrikadera sig bakom bokhyllan i protest för att aldrig mer komma ut.

Sömnpillret

Kära sömnpiller! Oroa dig inte. Påhopp är alltid otrevliga men när vännerna gnäller och ryar och tjatar hål i huvudet på dig om er gemensamma resa avslöjar de samtidigt att du är motsatsen till vad de påstår, alltså högst otråkig. Ett genuint sömnpiller hade inte orsakat samma uppståndelse. Undertecknad, en bibliotekarie med livligt intresse för tomatodling och ordvitsar, bemöts följaktligen sällan med dylika känslostormar (senast jag stannade hemma fick jag det misstänkt entusiastiska svaret: ”Gör absolut inget! Vi ses nån gång efter tredje världskriget!”).

Jag vet att det är svårt att tänka klart när man är nojig men om din påstådda tråkighet ska bli logisk i förhållande till semestertjatet måste man alltså förutsätta att dina väninnor har en mycket udda syn på resor, på resesällskap och på vänskap över huvud taget: man måste kort sagt föreställa sig att de allesammans knatar runt och säger saker som ”ah – äntligen Grekland. Inget går upp mot att bada i Medelhavet ihop med en riktigt urtråkig kompis”. Eller: ”Ah – äntligen Grekland. Bara inte Sömnpillret tackar nej, då kommer resan att bli på tok för rolig.” Och: ”Ah – Grekland! Jag har inte sovit på ett halvår, men det ordnar sig garanterat vid frukostbuffén när min fruktansvärt tråkiga väninna traditionsenligt läser högt ur årets svenska prosautgivning”.

Du hör ju själv hur märkligt detta låter. Betrakta i stället påhoppen som en projektion, en försvarsmekanism – du har trots allt ratat vännerna flera gånger nu, vilket såklart får dem att misstänka att de är en bunt träbockar. Kompromisser kan vara en fungerande väg framåt. Alltför rättframma ursäkter av typen ”tack men nej tack, jag föredrar en trave böcker som sällskap” bör undvikas då de eskalerar konflikten ytterligare. Kom ihåg: vi läsare måste ständigt påminna oss om hur våra icke-läsande medmänniskor betraktar boken, nämligen som ett ting och inget mer, som att stirra in i en stillastående torktumlare, tristess i pappersform: att ens person avvisas till förmån för läsning kan alltså upplevas som att bli utkonkurrerad av någon sorts, jag vet inte, gipsvägg. Vilket naturligtvis får följdverkningar på självförtroendet.

Dessutom kan man fundera över om läsningen påverkat din reslust på ett, hur ska jag säga, mer djupgående vis. Nyligen slog det mig att litteraturen, intressant nog, kan läsas som en enda gigantisk reseavrådan: sprängfull av avskräckande skildringar av fartygsförlisningar, tågolyckor, dödsföraktande vildmarksäventyr och mord i hänförande rivieramiljö – deckargenren har till och med en egen underavdelning som kallas beach noir, till vilken bland annat Patricia Highsmiths ”En man med många talanger” kan hänföras – får den Utrikesdepartementets sporadiska resevarningar att framstå som tandlösa viskningar, och oss läsare att bli räddhågsna stugsittare.

Redan i ”Odysséen”, av många betraktad som världens första reseskildring, blir det mer än tydligt att en soldränkt kryssningsresa i Medelhavsmiljö kan vara såväl långtråkig (evighetslånga konversationer om trähästar) som farlig (lokalbefolkningen på de där öarna är minst sagt fientlig). Dante skrev som bekant också en reseskildring – personligen hade jag nog vänt redan i flygplanstrappan om passkontrollens informationsskylt likt Infernos löd ”I som här inträden, låten hoppet fara.” Och sällan lockar väl konceptet ”gruppresa” så lite som när man just läst Chaucers ”Canterbury tales”. Intressant nog beskriven som en ”humoristisk roman” av litteraturvetare lika pålitliga som hotellprospekt, men i själva verket själslig skoskav á 700 makligt lunkande sidor där fryntliga pilgrimsdeltagare som ”Mjölnaren” och ”Fogden” förtäljer anekdoter så mångordiga och inlevelsefulla att läsaren omedelbart bestämmer sig för att för all framtid begrava vandringskängorna i källaren.

Detta är förstås bara inledande exempel. Börjar du reflektera över anti-res-agendan, vilket jag uppmanar dig att göra, hittar du snart bok efter bok som berättar samma sak – att du gör bäst i att stanna hemma i läsfåtöljen. ”Sagan om ringen”. ”Mörkrets hjärta”. ”Mordet på Orientexpressen”, ”Döden i Venedig”, ”Inferno” av vår egen Strindberg – den sistnämnda var visserligen ingen filbunke hemma i Sverige heller men man behöver inte vara psykiater för att inse att det där kemikalieindränkta rummet i turistmetropolen Paris knappast gjorde karln mer harmonisk. Eller ”Fear and loathing in Las Vegas”. Eller Mats Strandbergs bloddrypande finlandsbåtsskräckis ”Färjan”. James Dickeys ”Deliverance” och, förstås, John Ajvide Lindqvists ruggiga ”Himmelstrand”, skräckromanen där en gräsdoftande campingidyll visar sig vara döden i bedräglig semesterförklädnad. Ja – jag kan fortsätta i all oändlighet (och gör dessvärre ofta det – det är väl därför jag, till skillnad från dig, inte är överdrivet saknad i min frånvaro).

Hursomhelst tror jag att du greppat vad jag försöker säga. Du är i grund och botten allt annat än tråkig. Du har eventuellt blivit hjärntvättad av litteraturen. Du behöver absolut inte följa med till Grekland bara för att vännerna tjatar, men om du ändå gör det avråder jag från högläsning av ”Canterbury tales”. Det är onödigt att utmana ödet.

Bibliotekarien hämtar upp från magasinet

En annan skräckinjagande reseroman som man faktiskt måste läsa, jo, till och med ni, våra icke-läsande medmänniskor, är Hans Gunnarssons kritikerhyllade och synnerligen underbara ”All inclusive” som kom för några år sedan och sedan dess gått varm i bibliotekens utlåningsmaskiner. Svart komik, mord i Söderhavet, Gunnarssons faktiskt unika tonträff i så gott som varje replik. ”Dark Sällskapsresan” helt enkelt.

Läs fler texter av DN:s bibliotekarie Jenny Lindh.